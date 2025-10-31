Bugünkü canlı Forge3 qiyməti 0,00001743 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FORGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FORGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Forge3 qiyməti 0,00001743 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində FORGE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də FORGE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Forge3 Qiyməti (FORGE)

Siyahıya alınmadı

1 FORGE / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Forge3 (FORGE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:32:42 (UTC+8)

Forge3 (FORGE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0000174
$ 0,0000174$ 0,0000174
24 saat Aşağı
$ 0,00001743
$ 0,00001743$ 0,00001743
24 saat Yüksək

$ 0,0000174
$ 0,0000174$ 0,0000174

$ 0,00001743
$ 0,00001743$ 0,00001743

$ 0,00024838
$ 0,00024838$ 0,00024838

$ 0,00001659
$ 0,00001659$ 0,00001659

-0,00%

+0,19%

-0,56%

-0,56%

Forge3 (FORGE) canlı qiyməti $0,00001743. FORGE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000174 və ən yüksək $ 0,00001743 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. FORGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00024838, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00001659 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, FORGE son bir saat ərzində -0,00%, 24 saat ərzində +0,19% və son 7 gündə isə -0,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Forge3 (FORGE) Bazar Məlumatları

$ 17,43K
$ 17,43K$ 17,43K

--
----

$ 17,43K
$ 17,43K$ 17,43K

999,88M
999,88M 999,88M

999.884.591,7340739
999.884.591,7340739 999.884.591,7340739

Forge3 üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,43K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. FORGE üzrə dövriyyədə olan təklif 999,88M, ümumi təklif isə 999884591.7340739 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 17,43K təşkil edir.

Forge3 (FORGE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Forge3 / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Forge3 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000039401.
Son 60 gündə Forge3 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000093374.
Son 90 gündə Forge3 / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00012465414589442258.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,19%
30 Gün$ -0,0000039401-22,60%
60 Gün$ -0,0000093374-53,57%
90 Gün$ -0,00012465414589442258-87,73%

Forge3 (FORGE) Nədir?

Forge3 is a Web3 collaboration platform built on Solana that connects crypto founders, creators, and developers to bring ideas to life. The platform enables secure deal-making through an on-chain escrow payment system, ensuring both parties in a transaction are protected.

Users can:

Post project ideas or freelance gigs

Connect with top Web3 talent

Collaborate in a trustless environment

Manage payments securely via our smart contract escrow

The $FORGE token powers the Forge3 ecosystem by:

Offering discounted platform fees when used for payments

Driving a deflationary burn mechanism tied to real transaction volume

Creating utility that grows as the network of deals expands

Our mission is to become the trust layer for Web3 work, enabling safe, transparent, and efficient peer-to-peer business transactions across the Solana ecosystem.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Forge3 (FORGE) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Forge3 Qiymət Proqnozu (USD)

Forge3 (FORGE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Forge3 (FORGE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Forge3 üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Forge3 qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

FORGE Aktivindən Yerli Valyutalara

Forge3 (FORGE) Tokenomikası

Forge3 (FORGE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. FORGE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Forge3 (FORGE) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Forge3 (FORGE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı FORGE qiyməti 0,00001743 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
FORGE / USD cari qiyməti nədir?
FORGE / USD cari qiyməti $ 0,00001743 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Forge3 üçün bazar dəyəri nədir?
FORGE üçün bazar dəyəri $ 17,43K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
FORGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
FORGE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,88M USD təşkil edir.
FORGE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
FORGE ATH qiyməti olan 0,00024838 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı FORGE qiyməti (ATL) nədir?
FORGE ATL qiyməti olan 0,00001659 USD dəyərinə endi.
FORGE ticarət həcmi nədir?
FORGE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
FORGE bu il daha da yüksələcək?
FORGE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün FORGE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:32:42 (UTC+8)

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

