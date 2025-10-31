Bugünkü canlı Cod3x qiyməti 0,073895 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CDX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CDX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Cod3x qiyməti 0,073895 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CDX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CDX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

CDX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

CDX Qiymət Məlumatları

CDX Whitepaper

CDX Rəsmi Veb-saytı

CDX Tokenomikası

CDX Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Cod3x Logosu

Cod3x Qiyməti (CDX)

Siyahıya alınmadı

1 CDX / USD Canlı Qiyməti:

$0,073895
$0,073895$0,073895
-3,10%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Cod3x (CDX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:52:51 (UTC+8)

Cod3x (CDX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,069794
$ 0,069794$ 0,069794
24 saat Aşağı
$ 0,076867
$ 0,076867$ 0,076867
24 saat Yüksək

$ 0,069794
$ 0,069794$ 0,069794

$ 0,076867
$ 0,076867$ 0,076867

$ 0,251359
$ 0,251359$ 0,251359

$ 0,01749092
$ 0,01749092$ 0,01749092

+0,09%

-3,13%

+17,14%

+17,14%

Cod3x (CDX) canlı qiyməti $0,073895. CDX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,069794 və ən yüksək $ 0,076867 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CDX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,251359, ən aşağı qiyməti isə $ 0,01749092 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CDX son bir saat ərzində +0,09%, 24 saat ərzində -3,13% və son 7 gündə isə +17,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Cod3x (CDX) Bazar Məlumatları

$ 3,63M
$ 3,63M$ 3,63M

--
----

$ 3,63M
$ 3,63M$ 3,63M

49,08M
49,08M 49,08M

49.076.466,76556558
49.076.466,76556558 49.076.466,76556558

Cod3x üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,63M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CDX üzrə dövriyyədə olan təklif 49,08M, ümumi təklif isə 49076466.76556558 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,63M təşkil edir.

Cod3x (CDX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Cod3x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00238926721720113.
Son 30 gündə Cod3x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0123484973.
Son 60 gündə Cod3x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0216491659.
Son 90 gündə Cod3x / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,02237804327934921.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00238926721720113-3,13%
30 Gün$ -0,0123484973-16,71%
60 Gün$ -0,0216491659-29,29%
90 Gün$ -0,02237804327934921-23,24%

Cod3x (CDX) Nədir?

Cod3x is an AI framework created in 2023 which powers more than 400,000 AI agents. With the new Cod3x Create app, this framework can be used by anyone to create financial and social AI agents in seconds with no code or technical skills required.

Users can stake the CDX token to increase their agent's capabilities, including increased trade frequency and premium data access. On launch, staking CDX will give access to alpha features.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Cod3x (CDX) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Cod3x Qiymət Proqnozu (USD)

Cod3x (CDX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Cod3x (CDX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Cod3x üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Cod3x qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CDX Aktivindən Yerli Valyutalara

Cod3x (CDX) Tokenomikası

Cod3x (CDX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CDX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Cod3x (CDX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Cod3x (CDX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CDX qiyməti 0,073895 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CDX / USD cari qiyməti nədir?
CDX / USD cari qiyməti $ 0,073895 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Cod3x üçün bazar dəyəri nədir?
CDX üçün bazar dəyəri $ 3,63M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CDX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CDX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 49,08M USD təşkil edir.
CDX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CDX ATH qiyməti olan 0,251359 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CDX qiyməti (ATL) nədir?
CDX ATL qiyməti olan 0,01749092 USD dəyərinə endi.
CDX ticarət həcmi nədir?
CDX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CDX bu il daha da yüksələcək?
CDX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CDX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:52:51 (UTC+8)

Cod3x (CDX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.042,57
$110.042,57$110.042,57

+2,16%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,88
$3.862,88$3.862,88

+2,36%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02954
$0,02954$0,02954

+17,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,51
$186,51$186,51

+0,77%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.862,88
$3.862,88$3.862,88

+2,36%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$110.042,57
$110.042,57$110.042,57

+2,16%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,51
$186,51$186,51

+0,77%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4896
$2,4896$2,4896

+1,45%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18586
$0,18586$0,18586

+2,87%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002912
$0,002912$0,002912

-41,76%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00921
$0,00921$0,00921

-7,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002731
$0,0002731$0,0002731

+336,96%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0028521
$0,0028521$0,0028521

+3.069,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0653
$0,0653$0,0653

+1.940,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000031999
$0,0000000000000000000000031999$0,0000000000000000000000031999

+539,98%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31343
$0,31343$0,31343

+152,58%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036414
$0,036414$0,036414

+95,56%