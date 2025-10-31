Bugünkü canlı Chatrix qiyməti 0,00003877 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Chatrix qiyməti 0,00003877 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində CRX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də CRX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Chatrix Qiyməti (CRX)

1 CRX / USD Canlı Qiyməti:

--
----
-8,90%1D
Chatrix (CRX) Canlı Qiymət Qrafiki
Chatrix (CRX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00003862
$ 0,00003862$ 0,00003862
24 saat Aşağı
$ 0,00004634
$ 0,00004634$ 0,00004634
24 saat Yüksək

$ 0,00003862
$ 0,00003862$ 0,00003862

$ 0,00004634
$ 0,00004634$ 0,00004634

$ 0,00098976
$ 0,00098976$ 0,00098976

$ 0,00003041
$ 0,00003041$ 0,00003041

-6,72%

-8,20%

-17,90%

-17,90%

Chatrix (CRX) canlı qiyməti $0,00003877. CRX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00003862 və ən yüksək $ 0,00004634 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. CRX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,00098976, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00003041 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, CRX son bir saat ərzində -6,72%, 24 saat ərzində -8,20% və son 7 gündə isə -17,90% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Chatrix (CRX) Bazar Məlumatları

$ 29,44K
$ 29,44K$ 29,44K

--
----

$ 33,97K
$ 33,97K$ 33,97K

758,68M
758,68M 758,68M

875.497.038,3371427
875.497.038,3371427 875.497.038,3371427

Chatrix üzrə cari Bazar Dəyəri $ 29,44K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. CRX üzrə dövriyyədə olan təklif 758,68M, ümumi təklif isə 875497038.3371427 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 33,97K təşkil edir.

Chatrix (CRX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Chatrix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Chatrix / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0000259583.
Son 60 gündə Chatrix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Chatrix / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0-8,20%
30 Gün$ -0,0000259583-66,95%
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Chatrix (CRX) Nədir?

Chatrix is a decentralized communication protocol and messenger application that allows users to create blockchain-based identities through EVM wallets, exchange encrypted messages, and transfer cryptocurrencies directly inside chats. Unlike traditional messengers, Chatrix is designed to work even without internet by leveraging mesh networking technologies, ensuring unstoppable communication. Its native token, $CRX, powers the ecosystem, enabling utility, incentives, and long-term sustainability.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Chatrix (CRX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Chatrix Qiymət Proqnozu (USD)

Chatrix (CRX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Chatrix (CRX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Chatrix üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Chatrix qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

CRX Aktivindən Yerli Valyutalara

Chatrix (CRX) Tokenomikası

Chatrix (CRX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. CRX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Chatrix (CRX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Chatrix (CRX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı CRX qiyməti 0,00003877 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
CRX / USD cari qiyməti nədir?
CRX / USD cari qiyməti $ 0,00003877 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Chatrix üçün bazar dəyəri nədir?
CRX üçün bazar dəyəri $ 29,44K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
CRX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
CRX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 758,68M USD təşkil edir.
CRX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
CRX ATH qiyməti olan 0,00098976 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı CRX qiyməti (ATL) nədir?
CRX ATL qiyməti olan 0,00003041 USD dəyərinə endi.
CRX ticarət həcmi nədir?
CRX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
CRX bu il daha da yüksələcək?
CRX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün CRX qiymət proqnozuna baxın.
