Bugünkü canlı Charged Particles qiyməti 0,00108672 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində IONX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də IONX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Charged Particles Logosu

Charged Particles Qiyməti (IONX)

1 IONX / USD Canlı Qiyməti:

$0,00108672
$0,00108672
-9,20%1D
USD
Charged Particles (IONX) Canlı Qiymət Qrafiki
Charged Particles (IONX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00103714
$ 0,00103714
24 saat Aşağı
$ 0,00120073
$ 0,00120073
24 saat Yüksək

$ 0,00103714
$ 0,00103714

$ 0,00120073
$ 0,00120073

$ 2,75
$ 2,75

$ 0
$ 0

-0,26%

-9,24%

+17,16%

+17,16%

Charged Particles (IONX) canlı qiyməti $0,00108672. IONX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00103714 və ən yüksək $ 0,00120073 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. IONX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,75, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, IONX son bir saat ərzində -0,26%, 24 saat ərzində -9,24% və son 7 gündə isə +17,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Charged Particles (IONX) Bazar Məlumatları

$ 87,07K
$ 87,07K

--
--

$ 109,00K
$ 109,00K

79,88M
79,88M

100.000.000,0
100.000.000,0

Charged Particles üzrə cari Bazar Dəyəri $ 87,07K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. IONX üzrə dövriyyədə olan təklif 79,88M, ümumi təklif isə 100000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 109,00K təşkil edir.

Charged Particles (IONX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Charged Particles / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00011066402063333.
Son 30 gündə Charged Particles / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0002455791.
Son 60 gündə Charged Particles / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003463485.
Son 90 gündə Charged Particles / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000248479997555731.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00011066402063333-9,24%
30 Gün$ -0,0002455791-22,59%
60 Gün$ -0,0003463485-31,87%
90 Gün$ -0,000248479997555731-18,60%

Charged Particles (IONX) Nədir?

Charged Particles Charged Particles is a protocol that allows users to deposit ERC-20, ERC-721, and ERC-1155 tokens into NFTs. A scarce NFT (e.g. Art, Collectible, Virtual Real Estate, In-Game Item, etc.) can now be transformed into a basket holding a number of other tokens. The Principal amount can be time-locked inside the NFT, and through integration with Aave’s aTokens, the programmable yield from these DeFi yield-generating assets is just a few clicks away.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Charged Particles (IONX) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Charged Particles Qiymət Proqnozu (USD)

Charged Particles (IONX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Charged Particles (IONX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Charged Particles üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Charged Particles qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

IONX Aktivindən Yerli Valyutalara

Charged Particles (IONX) Tokenomikası

Charged Particles (IONX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. IONX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Charged Particles (IONX) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Charged Particles (IONX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı IONX qiyməti 0,00108672 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
IONX / USD cari qiyməti nədir?
IONX / USD cari qiyməti $ 0,00108672 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Charged Particles üçün bazar dəyəri nədir?
IONX üçün bazar dəyəri $ 87,07K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
IONX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
IONX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 79,88M USD təşkil edir.
IONX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
IONX ATH qiyməti olan 2,75 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı IONX qiyməti (ATL) nədir?
IONX ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
IONX ticarət həcmi nədir?
IONX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
IONX bu il daha da yüksələcək?
IONX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün IONX qiymət proqnozuna baxın.
Charged Particles (IONX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

$110.029,66

$3.865,64

$0,02953

$186,45

$1,0000

$3.865,64

$110.029,66

$186,45

$2,4889

$0,18578

