Bugünkü canlı Bitrecs qiyməti 0,722908 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SN122 / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SN122 qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SN122 Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

SN122 Qiymət Məlumatları

SN122 Whitepaper

SN122 Rəsmi Veb-saytı

SN122 Tokenomikası

SN122 Qiymət Proqnozu

Bitrecs Logosu

Bitrecs Qiyməti (SN122)

1 SN122 / USD Canlı Qiyməti:

$0,727773
-0,50%1D
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır.
USD
Bitrecs (SN122) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:39:39 (UTC+8)

Bitrecs (SN122) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,657077
24 saat Aşağı
$ 0,754999
24 saat Yüksək

$ 0,657077
$ 0,754999
$ 0,803673
$ 0,337554
+1,97%

-1,18%

+12,81%

+12,81%

Bitrecs (SN122) canlı qiyməti $0,722908. SN122 son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,657077 və ən yüksək $ 0,754999 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SN122 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,803673, ən aşağı qiyməti isə $ 0,337554 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SN122 son bir saat ərzində +1,97%, 24 saat ərzində -1,18% və son 7 gündə isə +12,81% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Bitrecs (SN122) Bazar Məlumatları

$ 198,93K
--
$ 15,13M
276,05K
21.000.000,0
Bitrecs üzrə cari Bazar Dəyəri $ 198,93K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SN122 üzrə dövriyyədə olan təklif 276,05K, ümumi təklif isə 21000000.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 15,13M təşkil edir.

Bitrecs (SN122) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Bitrecs / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0086507446373303.
Son 30 gündə Bitrecs / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,4328917685.
Son 60 gündə Bitrecs / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,3517392731.
Son 90 gündə Bitrecs / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,1611094708099891.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0086507446373303-1,18%
30 Gün$ +0,4328917685+59,88%
60 Gün$ +0,3517392731+48,66%
90 Gün$ +0,1611094708099891+28,68%

Bitrecs (SN122) Nədir?

Bitrecs (subnet 122) is a protocol built on the Bittensor network that powers product recommendations specifically for ecommerce websites. Its primary function is to suggest existing product sets (SKUs) to online shoppers using simple rules like {1, 2, 3} >= {1, 2}, which appear as familiar sections such as "Similar to this" or "You may also like" on product pages.

The network leverages a consortium of large language model (LLM) calls from miners to generate a 'best guess' of what a customer might be interested in. Miners receive queries with shopper context, such as viewed products, cart contents, or browsing history, and use prompting techniques (e.g., "Suggest complementary products to X") to create personalized suggestions. Validators then evaluate these responses based on criteria like relevance, diversity, latency, and potential for increasing conversions, selecting the top recommendations. Feedback loops from real user interactions refine the system over time, improving accuracy and boosting average order value (AOV) for merchants, particularly Shopify store owners.

Bitrecs is entirely opt-in, with a simple plugin that merchants can easily adopt to enable subnet inference for predictions directly on their product pages. This decentralized approach ensures scalable, AI driven recommendations without relying on centralized data silos.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

Bitrecs (SN122) Mənbəyi

Ağ kağız
Rəsmi Veb-sayt

Bitrecs Qiymət Proqnozu (USD)

Bitrecs (SN122) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Bitrecs (SN122) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Bitrecs üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Bitrecs qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SN122 Aktivindən Yerli Valyutalara

Bitrecs (SN122) Tokenomikası

Bitrecs (SN122) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SN122 tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Bitrecs (SN122) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Bitrecs (SN122) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SN122 qiyməti 0,722908 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SN122 / USD cari qiyməti nədir?
SN122 / USD cari qiyməti $ 0,722908 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Bitrecs üçün bazar dəyəri nədir?
SN122 üçün bazar dəyəri $ 198,93K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SN122 aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SN122 aktivinin dövriyyədə olan təklifi 276,05K USD təşkil edir.
SN122 üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SN122 ATH qiyməti olan 0,803673 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SN122 qiyməti (ATL) nədir?
SN122 ATL qiyməti olan 0,337554 USD dəyərinə endi.
SN122 ticarət həcmi nədir?
SN122 üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SN122 bu il daha da yüksələcək?
SN122 bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SN122 qiymət proqnozuna baxın.
Bitrecs (SN122) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

