Bugünkü canlı Based Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BASED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BASED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Based Coin qiyməti 0 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində BASED / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də BASED qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

BASED Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

BASED Qiymət Məlumatları

BASED Rəsmi Veb-saytı

BASED Tokenomikası

BASED Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Based Coin Logosu

Based Coin Qiyməti (BASED)

Siyahıya alınmadı

1 BASED / USD Canlı Qiyməti:

--
----
+0,20%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Based Coin (BASED) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:39 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Aşağı
$ 0
$ 0$ 0
24 saat Yüksək

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+1,57%

+0,25%

-4,00%

-4,00%

Based Coin (BASED) canlı qiyməti --. BASED son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0 və ən yüksək $ 0 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. BASED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, BASED son bir saat ərzində +1,57%, 24 saat ərzində +0,25% və son 7 gündə isə -4,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Based Coin (BASED) Bazar Məlumatları

$ 1,17M
$ 1,17M$ 1,17M

--
----

$ 1,27M
$ 1,27M$ 1,27M

57,28B
57,28B 57,28B

62.325.651.981,26195
62.325.651.981,26195 62.325.651.981,26195

Based Coin üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,17M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. BASED üzrə dövriyyədə olan təklif 57,28B, ümumi təklif isə 62325651981.26195 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,27M təşkil edir.

Based Coin (BASED) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Based Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 30 gündə Based Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 60 gündə Based Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.
Son 90 gündə Based Coin / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 0+0,25%
30 Gün$ 0--
60 Gün$ 0--
90 Gün$ 0--

Based Coin (BASED) Nədir?

The most based coin onchain, $BASED is a community-lead meme coin dedicated to the expansion of the onchain movement. It pushes blockchain adoption forward through innovative mechanics such as a massive multi-chain airdrop, distinctive dApps, based NFTs, and strong lasting partnerships. All of this is happening natively on the leading L2 Base network, fueling growth and momentum across the ecosystem,

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Based Coin (BASED) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Based Coin Qiymət Proqnozu (USD)

Based Coin (BASED) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Based Coin (BASED) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Based Coin üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Based Coin qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

BASED Aktivindən Yerli Valyutalara

Based Coin (BASED) Tokenomikası

Based Coin (BASED) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. BASED tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Based Coin (BASED) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Based Coin (BASED) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı BASED qiyməti 0 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
BASED / USD cari qiyməti nədir?
BASED / USD cari qiyməti $ 0 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Based Coin üçün bazar dəyəri nədir?
BASED üçün bazar dəyəri $ 1,17M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
BASED aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
BASED aktivinin dövriyyədə olan təklifi 57,28B USD təşkil edir.
BASED üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
BASED ATH qiyməti olan 0 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı BASED qiyməti (ATL) nədir?
BASED ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
BASED ticarət həcmi nədir?
BASED üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
BASED bu il daha da yüksələcək?
BASED bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün BASED qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:34:39 (UTC+8)

Based Coin (BASED) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.699,27
$109.699,27$109.699,27

+1,84%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,00
$3.860,00$3.860,00

+2,28%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03008
$0,03008$0,03008

+20,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.860,00
$3.860,00$3.860,00

+2,28%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.699,27
$109.699,27$109.699,27

+1,84%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,30
$186,30$186,30

+0,65%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4815
$2,4815$2,4815

+1,12%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18517
$0,18517$0,18517

+2,49%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00922
$0,00922$0,00922

-7,80%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002723
$0,0002723$0,0002723

+335,68%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025009
$0,0025009$0,0025009

+2.678,77%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0684
$0,0684$0,0684

+2.037,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000033896
$0,0000000000000000000000033896$0,0000000000000000000000033896

+577,92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31120
$0,31120$0,31120

+150,78%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,035512
$0,035512$0,035512

+90,71%