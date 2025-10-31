Bugünkü canlı ASSDAQ qiyməti 0,00127079 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASSDAQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASSDAQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı ASSDAQ qiyməti 0,00127079 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASSDAQ / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASSDAQ qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ASSDAQ Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASSDAQ Qiymət Məlumatları

ASSDAQ Rəsmi Veb-saytı

ASSDAQ Tokenomikası

ASSDAQ Qiymət Proqnozu

ASSDAQ Logosu

ASSDAQ Qiyməti (ASSDAQ)

Siyahıya alınmadı

1 ASSDAQ / USD Canlı Qiyməti:

-10,70%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
ASSDAQ (ASSDAQ) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:09 (UTC+8)

ASSDAQ (ASSDAQ) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

+0,95%

-10,71%

+20,92%

+20,92%

ASSDAQ (ASSDAQ) canlı qiyməti $0,00127079. ASSDAQ son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00115837 və ən yüksək $ 0,00143213 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASSDAQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,01013732, ən aşağı qiyməti isə $ 0 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASSDAQ son bir saat ərzində +0,95%, 24 saat ərzində -10,71% və son 7 gündə isə +20,92% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ASSDAQ (ASSDAQ) Bazar Məlumatları

ASSDAQ üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,28M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ASSDAQ üzrə dövriyyədə olan təklif 999,94M, ümumi təklif isə 999939696.998276 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,28M təşkil edir.

ASSDAQ (ASSDAQ) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ASSDAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,00015247224703862.
Son 30 gündə ASSDAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0004698280.
Son 60 gündə ASSDAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0006956900.
Son 90 gündə ASSDAQ / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0031402208839862895.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00015247224703862-10,71%
30 Gün$ -0,0004698280-36,97%
60 Gün$ -0,0006956900-54,74%
90 Gün$ -0,0031402208839862895-71,19%

ASSDAQ (ASSDAQ) Nədir?

Assdaq is a community driven initiative to rival traditional finance by flipping the Nasdaq. It brings like-minded individuals together via memetics and a sense community. It is a project that is not just a meme but actually a movement token. Assdaq's intent is to grab the attention of everyone in the web3 space quickly through its memetics and bring them swiftly together through something everyone can agree on.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ASSDAQ (ASSDAQ) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ASSDAQ Qiymət Proqnozu (USD)

ASSDAQ (ASSDAQ) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ASSDAQ (ASSDAQ) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ASSDAQ üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ASSDAQ qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ASSDAQ Aktivindən Yerli Valyutalara

ASSDAQ (ASSDAQ) Tokenomikası

ASSDAQ (ASSDAQ) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASSDAQ tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ASSDAQ (ASSDAQ) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ASSDAQ (ASSDAQ) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASSDAQ qiyməti 0,00127079 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASSDAQ / USD cari qiyməti nədir?
ASSDAQ / USD cari qiyməti $ 0,00127079 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ASSDAQ üçün bazar dəyəri nədir?
ASSDAQ üçün bazar dəyəri $ 1,28M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASSDAQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASSDAQ aktivinin dövriyyədə olan təklifi 999,94M USD təşkil edir.
ASSDAQ üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASSDAQ ATH qiyməti olan 0,01013732 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASSDAQ qiyməti (ATL) nədir?
ASSDAQ ATL qiyməti olan 0 USD dəyərinə endi.
ASSDAQ ticarət həcmi nədir?
ASSDAQ üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ASSDAQ bu il daha da yüksələcək?
ASSDAQ bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASSDAQ qiymət proqnozuna baxın.
ASSDAQ (ASSDAQ) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

