Bugünkü canlı ASK SPLAT qiyməti 0,00208829 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SPLAT / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

ASK SPLAT Qiyməti (SPLAT)

1 SPLAT / USD Canlı Qiyməti:

$0,00208829
$0,00208829
-14,90%1D
mexc
ASK SPLAT (SPLAT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:28:01 (UTC+8)

ASK SPLAT (SPLAT) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,00207395
$ 0,00248235
$ 0,00207395
$ 0,00248235
$ 0,02859411
$ 0,00178228
-0,95%

-14,99%

-10,48%

-10,48%

ASK SPLAT (SPLAT) canlı qiyməti $0,00208829. SPLAT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00207395 və ən yüksək $ 0,00248235 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SPLAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,02859411, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00178228 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SPLAT son bir saat ərzində -0,95%, 24 saat ərzində -14,99% və son 7 gündə isə -10,48% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

ASK SPLAT (SPLAT) Bazar Məlumatları

ASK SPLAT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,39M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. SPLAT üzrə dövriyyədə olan təklif 656,70M, ümumi təklif isə 956696300.0176251 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,02M təşkil edir.

ASK SPLAT (SPLAT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində ASK SPLAT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000368298470480226.
Son 30 gündə ASK SPLAT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0014599506.
Son 60 gündə ASK SPLAT / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0018645113.
Son 90 gündə ASK SPLAT / USD qiymət dəyişikliyi $ 0.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000368298470480226-14,99%
30 Gün$ -0,0014599506-69,91%
60 Gün$ -0,0018645113-89,28%
90 Gün$ 0--

ASK SPLAT (SPLAT) Nədir?

SPLAT is the first AI-powered crypto trading terminal built with traders, not against them. At its core, SPLAT combines real-time execution with an intelligent LLM (large language model) that acts as your trading companion. Whether you’re buying meme coins on Solana or trading perps on Hyperliquid, SPLAT bridges the gap between advanced tools and intuitive guidance.

Unlike most platforms that extract value from users, SPLAT flips the script. Every trade you make contributes directly back into the ecosystem — funding buybacks, staking rewards, and seasonal bonuses for the community. The vision is simple: a trading terminal where AI handles the heavy lifting, while users own the upside.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

ASK SPLAT (SPLAT) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

ASK SPLAT Qiymət Proqnozu (USD)

ASK SPLAT (SPLAT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? ASK SPLAT (SPLAT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? ASK SPLAT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

ASK SPLAT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SPLAT Aktivindən Yerli Valyutalara

ASK SPLAT (SPLAT) Tokenomikası

ASK SPLAT (SPLAT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SPLAT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: ASK SPLAT (SPLAT) Haqq;nda Suallar

Bugünkü ASK SPLAT (SPLAT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SPLAT qiyməti 0,00208829 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SPLAT / USD cari qiyməti nədir?
SPLAT / USD cari qiyməti $ 0,00208829 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
ASK SPLAT üçün bazar dəyəri nədir?
SPLAT üçün bazar dəyəri $ 1,39M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SPLAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SPLAT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 656,70M USD təşkil edir.
SPLAT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SPLAT ATH qiyməti olan 0,02859411 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SPLAT qiyməti (ATL) nədir?
SPLAT ATL qiyməti olan 0,00178228 USD dəyərinə endi.
SPLAT ticarət həcmi nədir?
SPLAT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
SPLAT bu il daha da yüksələcək?
SPLAT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SPLAT qiymət proqnozuna baxın.
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

