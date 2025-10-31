Bugünkü canlı AnonymousCodingCult qiyməti 0,094252 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı AnonymousCodingCult qiyməti 0,094252 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ACC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ACC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

AnonymousCodingCult Qiyməti (ACC)

1 ACC / USD Canlı Qiyməti:

$0,094252
$0,094252$0,094252
+7,00%1D
AnonymousCodingCult (ACC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:02 (UTC+8)

AnonymousCodingCult (ACC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,086589
$ 0,086589$ 0,086589
24 saat Aşağı
$ 0,095102
$ 0,095102$ 0,095102
24 saat Yüksək

$ 0,086589
$ 0,086589$ 0,086589

$ 0,095102
$ 0,095102$ 0,095102

$ 0,188123
$ 0,188123$ 0,188123

$ 0,02861669
$ 0,02861669$ 0,02861669

+0,74%

+7,01%

-10,50%

-10,50%

AnonymousCodingCult (ACC) canlı qiyməti $0,094252. ACC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,086589 və ən yüksək $ 0,095102 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ACC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,188123, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02861669 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ACC son bir saat ərzində +0,74%, 24 saat ərzində +7,01% və son 7 gündə isə -10,50% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

AnonymousCodingCult (ACC) Bazar Məlumatları

$ 643,22K
$ 643,22K$ 643,22K

--
----

$ 643,22K
$ 643,22K$ 643,22K

6,80M
6,80M 6,80M

6.802.446,508153
6.802.446,508153 6.802.446,508153

AnonymousCodingCult üzrə cari Bazar Dəyəri $ 643,22K və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ACC üzrə dövriyyədə olan təklif 6,80M, ümumi təklif isə 6802446.508153 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 643,22K təşkil edir.

AnonymousCodingCult (ACC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində AnonymousCodingCult / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,00617666.
Son 30 gündə AnonymousCodingCult / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0134426726.
Son 60 gündə AnonymousCodingCult / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0303342427.
Son 90 gündə AnonymousCodingCult / USD qiymət dəyişikliyi $ +0,03898637808674563.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00617666+7,01%
30 Gün$ -0,0134426726-14,26%
60 Gün$ -0,0303342427-32,18%
90 Gün$ +0,03898637808674563+70,54%

AnonymousCodingCult (ACC) Nədir?

Anonymous Coding Cult (ACC) is a privacy-focused ecosystem built on the Solana blockchain. The project develops a suite of Telegram bots and mini-apps that provide practical, real-world utility for cryptocurrency users, with a core emphasis on user privacy and anonymous transactions. These include tools for purchasing gift cards, obtaining virtual credit cards, conducting cross-chain swaps via Monero, and running on-chain contests and volume strategies. ACC operates with a transparent, zero-tax contract and aims to deliver accessible, privacy-preserving blockchain tools without requiring personal data or KYC. All core utilities are integrated into Telegram for global accessibility.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır.

AnonymousCodingCult (ACC) Mənbəyi

AnonymousCodingCult Qiymət Proqnozu (USD)

AnonymousCodingCult (ACC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? AnonymousCodingCult (ACC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? AnonymousCodingCult üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

AnonymousCodingCult qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ACC Aktivindən Yerli Valyutalara

AnonymousCodingCult (ACC) Tokenomikası

AnonymousCodingCult (ACC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ACC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: AnonymousCodingCult (ACC) Haqq;nda Suallar

Bugünkü AnonymousCodingCult (ACC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ACC qiyməti 0,094252 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ACC / USD cari qiyməti nədir?
ACC / USD cari qiyməti $ 0,094252 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
AnonymousCodingCult üçün bazar dəyəri nədir?
ACC üçün bazar dəyəri $ 643,22K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ACC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ACC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,80M USD təşkil edir.
ACC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ACC ATH qiyməti olan 0,188123 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ACC qiyməti (ATL) nədir?
ACC ATL qiyməti olan 0,02861669 USD dəyərinə endi.
ACC ticarət həcmi nədir?
ACC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ACC bu il daha da yüksələcək?
ACC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ACC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:26:02 (UTC+8)

AnonymousCodingCult (ACC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

