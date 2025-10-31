Bugünkü canlı Altered State Machine qiyməti 0,00418141 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Altered State Machine qiyməti 0,00418141 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ASTO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ASTO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

ASTO Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

ASTO Qiymət Məlumatları

ASTO Rəsmi Veb-saytı

ASTO Tokenomikası

ASTO Qiymət Proqnozu

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Altered State Machine Logosu

Altered State Machine Qiyməti (ASTO)

Siyahıya alınmadı

1 ASTO / USD Canlı Qiyməti:

$0,00418141
$0,00418141$0,00418141
-3,50%1D
mexc
Bu token məlumatları üçüncü tərəflərdən alınır. MEXC yalnız məlumat toplayıcı kimi fəaliyyət göstərir. Digər siyahıya alınmış tokenləri MEXC Spot bazarında araşdırın!
USD
Altered State Machine (ASTO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:25:05 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00413051
$ 0,00413051$ 0,00413051
24 saat Aşağı
$ 0,00434505
$ 0,00434505$ 0,00434505
24 saat Yüksək

$ 0,00413051
$ 0,00413051$ 0,00413051

$ 0,00434505
$ 0,00434505$ 0,00434505

$ 0,890471
$ 0,890471$ 0,890471

$ 0,00413051
$ 0,00413051$ 0,00413051

+0,52%

-3,52%

-6,36%

-6,36%

Altered State Machine (ASTO) canlı qiyməti $0,00418141. ASTO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00413051 və ən yüksək $ 0,00434505 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ASTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,890471, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00413051 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ASTO son bir saat ərzində +0,52%, 24 saat ərzində -3,52% və son 7 gündə isə -6,36% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Altered State Machine (ASTO) Bazar Məlumatları

$ 1,21M
$ 1,21M$ 1,21M

--
----

$ 7,75M
$ 7,75M$ 7,75M

289,48M
289,48M 289,48M

1.852.288.699,0
1.852.288.699,0 1.852.288.699,0

Altered State Machine üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,21M və 24 saatlıq ticarət həcmi -- təşkil edir. ASTO üzrə dövriyyədə olan təklif 289,48M, ümumi təklif isə 1852288699.0 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,75M təşkil edir.

Altered State Machine (ASTO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bu gün ərzində Altered State Machine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,000152583465501216.
Son 30 gündə Altered State Machine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0003085040.
Son 60 gündə Altered State Machine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,0016865834.
Son 90 gündə Altered State Machine / USD qiymət dəyişikliyi $ -0,004486706803597236.

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000152583465501216-3,52%
30 Gün$ -0,0003085040-7,37%
60 Gün$ -0,0016865834-40,33%
90 Gün$ -0,004486706803597236-51,76%

Altered State Machine (ASTO) Nədir?

ASTO is the official token ticker of the Altered State Token, the ERC-20 utility token native to the Altered State Machine protocol and ecosystem. As a governance token, ASTO is also your ticket to Governance of the ASM protocol via the ElderDAO, which is currently still in development.

MEXC dünyanın hər yerindən 10 milyondan çox istifadəçi tərəfindən etibar edilən qabaqcıl kriptovalyuta birjasıdır. O, ən geniş token seçimi, ən sürətli token siyahıyaalınması və bazardakı ən aşağı ticarət komissiyası ilə tanınır. İndi MEXC-ə qoşulun və bazardakı ən yüksək likvidlik və ən rəqabətli komissiyaları təcrübədən keçirərək ən yüksək səviyyəli xidmətlərdən faydalanın!

Altered State Machine (ASTO) Mənbəyi

Rəsmi Veb-sayt

Altered State Machine Qiymət Proqnozu (USD)

Altered State Machine (ASTO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Altered State Machine (ASTO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Altered State Machine üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Altered State Machine qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

ASTO Aktivindən Yerli Valyutalara

Altered State Machine (ASTO) Tokenomikası

Altered State Machine (ASTO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ASTO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

İnsanlar Həmçinin Soruşur: Altered State Machine (ASTO) Haqq;nda Suallar

Bugünkü Altered State Machine (ASTO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ASTO qiyməti 0,00418141 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ASTO / USD cari qiyməti nədir?
ASTO / USD cari qiyməti $ 0,00418141 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Altered State Machine üçün bazar dəyəri nədir?
ASTO üçün bazar dəyəri $ 1,21M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ASTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ASTO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 289,48M USD təşkil edir.
ASTO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ASTO ATH qiyməti olan 0,890471 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ASTO qiyməti (ATL) nədir?
ASTO ATL qiyməti olan 0,00413051 USD dəyərinə endi.
ASTO ticarət həcmi nədir?
ASTO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi -- USD.
ASTO bu il daha da yüksələcək?
ASTO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ASTO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 12:25:05 (UTC+8)

Altered State Machine (ASTO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.809,23
$109.809,23$109.809,23

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,87
$3.867,87$3.867,87

+2,49%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03000
$0,03000$0,03000

+19,76%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,50
$186,50$186,50

+0,76%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.867,87
$3.867,87$3.867,87

+2,49%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.809,23
$109.809,23$109.809,23

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,50
$186,50$186,50

+0,76%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4835
$2,4835$2,4835

+1,21%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18544
$0,18544$0,18544

+2,64%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,002930
$0,002930$0,002930

-41,40%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00920
$0,00920$0,00920

-8,00%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002721
$0,0002721$0,0002721

+335,36%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025884
$0,0025884$0,0025884

+2.776,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0025884
$0,0025884$0,0025884

+2.776,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0822
$0,0822$0,0822

+2.468,75%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000034992
$0,0000000000000000000000034992$0,0000000000000000000000034992

+599,84%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31569
$0,31569$0,31569

+154,40%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,036421
$0,036421$0,036421

+95,60%