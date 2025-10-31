Bugünkü canlı yieldbasis qiyməti 0.5555 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı yieldbasis qiyməti 0.5555 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində YB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də YB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

YB Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

YB Qiymət Məlumatları

YB Whitepaper

YB Rəsmi Veb-saytı

YB Tokenomikası

YB Qiymət Proqnozu

YB Qiymət Tarixçəsi

YB Alış Bələdçisi

YB / Fiat Valyuta Çevirən

YB Spot

YB USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

yieldbasis Logosu

yieldbasis qiyməti(YB)

1 YB / USD Canlı Qiyməti:

$0,5565
$0,5565$0,5565
-7,83%1D
USD
yieldbasis (YB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:08:01 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,5241
$ 0,5241$ 0,5241
24 saat Aşağı
$ 0,6616
$ 0,6616$ 0,6616
24 saat Yüksək

$ 0,5241
$ 0,5241$ 0,5241

$ 0,6616
$ 0,6616$ 0,6616

$ 0,9394352030918264
$ 0,9394352030918264$ 0,9394352030918264

$ 0,35919482061601
$ 0,35919482061601$ 0,35919482061601

-0,84%

-7,82%

+17,61%

+17,61%

yieldbasis (YB) canlı qiyməti $ 0,5555. YB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,5241 və ən yüksək $ 0,6616 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. YB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,9394352030918264, ən aşağı qiyməti isə $ 0,35919482061601 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, YB son bir saat ərzində -0,84%, 24 saat ərzində -7,82% və son 7 gündə isə +17,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

yieldbasis (YB) Bazar Məlumatları

No.496

$ 48,84M
$ 48,84M$ 48,84M

$ 3,14M
$ 3,14M$ 3,14M

$ 555,50M
$ 555,50M$ 555,50M

87,92M
87,92M 87,92M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

700.000.000
700.000.000 700.000.000

8,79%

ETH

yieldbasis üzrə cari Bazar Dəyəri $ 48,84M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 3,14M təşkil edir. YB üzrə dövriyyədə olan təklif 87,92M, ümumi təklif isə 700000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 555,50M təşkil edir.

yieldbasis (YB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün yieldbasis qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,047276-7,82%
30 Gün$ +0,1555+38,87%
60 Gün$ +0,1555+38,87%
90 Gün$ +0,1555+38,87%
Bugünkü yieldbasis Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün YB $ -0,047276 (-7,82%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

yieldbasis 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,1555 (+38,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

yieldbasis 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə YB $ +0,1555 (+38,87%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

yieldbasis 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,1555 (+38,87%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

yieldbasis (YB) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi yieldbasis Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

yieldbasis (YB) Nədir?

YieldBasis is a DeFi protocol that enables users to provide liquidity to automated market maker (AMM) pools without experiencing impermanent loss. The protocol achieves this through a 2× compounding leverage mechanism built on Curve Finance's infrastructure, where users deposit crypto assets and receive YieldBasis LP tokens representing their share in the liquidity pool.

yieldbasis MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC yieldbasis investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- YB steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə yieldbasis haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız yieldbasis satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

yieldbasis Qiymət Proqnozu (USD)

yieldbasis (YB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? yieldbasis (YB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? yieldbasis üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

yieldbasis qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

yieldbasis (YB) Tokenomikası

yieldbasis (YB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. YB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

yieldbasis (YB) necə alınır?

Necə yieldbasis alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım yieldbasis Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

YB Aktivindən Yerli Valyutalara

1 yieldbasis(YB) / VND
14.617,9825
1 yieldbasis(YB) / AUD
A$0,84436
1 yieldbasis(YB) / GBP
0,42218
1 yieldbasis(YB) / EUR
0,47773
1 yieldbasis(YB) / USD
$0,5555
1 yieldbasis(YB) / MYR
RM2,32199
1 yieldbasis(YB) / TRY
23,358775
1 yieldbasis(YB) / JPY
¥85,547
1 yieldbasis(YB) / ARS
ARS$799,27562
1 yieldbasis(YB) / RUB
44,82885
1 yieldbasis(YB) / INR
49,30618
1 yieldbasis(YB) / IDR
Rp9.258,32963
1 yieldbasis(YB) / PHP
32,613405
1 yieldbasis(YB) / EGP
￡E.26,24182
1 yieldbasis(YB) / BRL
R$2,98859
1 yieldbasis(YB) / CAD
C$0,7777
1 yieldbasis(YB) / BDT
68,020975
1 yieldbasis(YB) / NGN
803,902935
1 yieldbasis(YB) / COP
$2.153,09578
1 yieldbasis(YB) / ZAR
R.9,615705
1 yieldbasis(YB) / UAH
23,358775
1 yieldbasis(YB) / TZS
T.Sh.1.368,224275
1 yieldbasis(YB) / VES
Bs122,7655
1 yieldbasis(YB) / CLP
$523,281
1 yieldbasis(YB) / PKR
Rs157,49536
1 yieldbasis(YB) / KZT
295,15937
1 yieldbasis(YB) / THB
฿17,959315
1 yieldbasis(YB) / TWD
NT$17,06496
1 yieldbasis(YB) / AED
د.إ2,038685
1 yieldbasis(YB) / CHF
Fr0,4444
1 yieldbasis(YB) / HKD
HK$4,316235
1 yieldbasis(YB) / AMD
֏212,995365
1 yieldbasis(YB) / MAD
.د.م5,149485
1 yieldbasis(YB) / MXN
$10,29897
1 yieldbasis(YB) / SAR
ريال2,083125
1 yieldbasis(YB) / ETB
Br85,552555
1 yieldbasis(YB) / KES
KSh71,765045
1 yieldbasis(YB) / JOD
د.أ0,3938495
1 yieldbasis(YB) / PLN
2,038685
1 yieldbasis(YB) / RON
лв2,438645
1 yieldbasis(YB) / SEK
kr5,238365
1 yieldbasis(YB) / BGN
лв0,938795
1 yieldbasis(YB) / HUF
Ft186,28137
1 yieldbasis(YB) / CZK
11,67661
1 yieldbasis(YB) / KWD
د.ك0,169983
1 yieldbasis(YB) / ILS
1,79982
1 yieldbasis(YB) / BOB
Bs3,84406
1 yieldbasis(YB) / AZN
0,94435
1 yieldbasis(YB) / TJS
SM5,12171
1 yieldbasis(YB) / GEL
1,505405
1 yieldbasis(YB) / AOA
Kz509,165745
1 yieldbasis(YB) / BHD
.د.ب0,208868
1 yieldbasis(YB) / BMD
$0,5555
1 yieldbasis(YB) / DKK
kr3,582975
1 yieldbasis(YB) / HNL
L14,63187
1 yieldbasis(YB) / MUR
25,447455
1 yieldbasis(YB) / NAD
$9,626815
1 yieldbasis(YB) / NOK
kr5,593885
1 yieldbasis(YB) / NZD
$0,96657
1 yieldbasis(YB) / PAB
B/.0,5555
1 yieldbasis(YB) / PGK
K2,34421
1 yieldbasis(YB) / QAR
ر.ق2,027575
1 yieldbasis(YB) / RSD
дин.56,26104
1 yieldbasis(YB) / UZS
soʻm6.692,769545
1 yieldbasis(YB) / ALL
L46,52868
1 yieldbasis(YB) / ANG
ƒ0,994345
1 yieldbasis(YB) / AWG
ƒ0,9999
1 yieldbasis(YB) / BBD
$1,111
1 yieldbasis(YB) / BAM
KM0,93324
1 yieldbasis(YB) / BIF
Fr1.643,169
1 yieldbasis(YB) / BND
$0,72215
1 yieldbasis(YB) / BSD
$0,5555
1 yieldbasis(YB) / JMD
$88,963325
1 yieldbasis(YB) / KHR
2.239,914875
1 yieldbasis(YB) / KMF
Fr234,9765
1 yieldbasis(YB) / LAK
12.076,086715
1 yieldbasis(YB) / LKR
රු169,355285
1 yieldbasis(YB) / MDL
L9,45461
1 yieldbasis(YB) / MGA
Ar2.491,02865
1 yieldbasis(YB) / MOP
P4,449555
1 yieldbasis(YB) / MVR
8,49915
1 yieldbasis(YB) / MWK
MK966,086715
1 yieldbasis(YB) / MZN
MT35,49645
1 yieldbasis(YB) / NPR
रु78,92544
1 yieldbasis(YB) / PYG
3.939,606
1 yieldbasis(YB) / RWF
Fr808,2525
1 yieldbasis(YB) / SBD
$4,571765
1 yieldbasis(YB) / SCR
7,593685
1 yieldbasis(YB) / SRD
$21,525625
1 yieldbasis(YB) / SVC
$4,86618
1 yieldbasis(YB) / SZL
L9,626815
1 yieldbasis(YB) / TMT
m1,94425
1 yieldbasis(YB) / TND
د.ت1,6370585
1 yieldbasis(YB) / TTD
$3,76629
1 yieldbasis(YB) / UGX
Sh1.935,362
1 yieldbasis(YB) / XAF
Fr314,413
1 yieldbasis(YB) / XCD
$1,49985
1 yieldbasis(YB) / XOF
Fr314,413
1 yieldbasis(YB) / XPF
Fr57,2165
1 yieldbasis(YB) / BWP
P7,45481
1 yieldbasis(YB) / BZD
$1,116555
1 yieldbasis(YB) / CVE
$52,933595
1 yieldbasis(YB) / DJF
Fr98,879
1 yieldbasis(YB) / DOP
$35,72976
1 yieldbasis(YB) / DZD
د.ج72,198335
1 yieldbasis(YB) / FJD
$1,25543
1 yieldbasis(YB) / GNF
Fr4.830,0725
1 yieldbasis(YB) / GTQ
Q4,260685
1 yieldbasis(YB) / GYD
$116,45502
1 yieldbasis(YB) / ISK
kr68,882

yieldbasis Mənbəyi

yieldbasis haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi yieldbasis Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: yieldbasis Haqqında Digər Suallar

Bugünkü yieldbasis (YB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı YB qiyməti 0,5555 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
YB / USD cari qiyməti nədir?
YB / USD cari qiyməti $ 0,5555 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
yieldbasis üçün bazar dəyəri nədir?
YB üçün bazar dəyəri $ 48,84M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
YB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
YB aktivinin dövriyyədə olan təklifi 87,92M USD təşkil edir.
YB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
YB ATH qiyməti olan 0,9394352030918264 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı YB qiyməti (ATL) nədir?
YB ATL qiyməti olan 0,35919482061601 USD dəyərinə endi.
YB ticarət həcmi nədir?
YB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 3,14M USD.
YB bu il daha da yüksələcək?
YB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün YB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 18:08:01 (UTC+8)

yieldbasis (YB) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

YB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

YB
YB
USD
USD

1 YB = 0,5555 USD

YB Ticarəti Edin

YB/USDT
$0,5565
$0,5565$0,5565
-7,80%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.814,07
$109.814,07$109.814,07

+1,95%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.845,77
$3.845,77$3.845,77

+1,90%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03089
$0,03089$0,03089

+23,31%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,50
$186,50$186,50

+0,76%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.845,77
$3.845,77$3.845,77

+1,90%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.814,07
$109.814,07$109.814,07

+1,95%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,50
$186,50$186,50

+0,76%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4896
$2,4896$2,4896

+1,45%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18531
$0,18531$0,18531

+2,56%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

WhisperFi Logosu

WhisperFi

WISP

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Audiera Logosu

Audiera

BEAT

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003300
$0,003300$0,003300

-34,00%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00979
$0,00979$0,00979

-2,10%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0514
$0,0514$0,0514

+1.506,25%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000016000
$0,0000000000000000000000016000$0,0000000000000000000000016000

+220,00%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000114
$0,000000000000000000000114$0,000000000000000000000114

+142,55%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0039507
$0,0039507$0,0039507

+98,62%

Pippin Logosu

Pippin

PIPPIN

$0,033681
$0,033681$0,033681

+80,88%