Bugünkü canlı OroBit qiyməti 1.8955 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XRB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XRB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OroBit qiyməti 1.8955 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində XRB / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də XRB qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OroBit Logosu

OroBit qiyməti(XRB)

1 XRB / USD Canlı Qiyməti:

$1,8954
$1,8954$1,8954
+2,65%1D
USD
OroBit (XRB) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:53 (UTC+8)

OroBit (XRB) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 1,7979
$ 1,7979$ 1,7979
24 saat Aşağı
$ 1,932
$ 1,932$ 1,932
24 saat Yüksək

$ 1,7979
$ 1,7979$ 1,7979

$ 1,932
$ 1,932$ 1,932

--
----

--
----

-0,32%

+2,65%

+0,67%

+0,67%

OroBit (XRB) canlı qiyməti $ 1,8955. XRB son 24 saat ərzində ən aşağı $ 1,7979 və ən yüksək $ 1,932 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. XRB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, XRB son bir saat ərzində -0,32%, 24 saat ərzində +2,65% və son 7 gündə isə +0,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OroBit (XRB) Bazar Məlumatları

--
----

$ 84,80K
$ 84,80K$ 84,80K

$ 947,75M
$ 947,75M$ 947,75M

--
----

500.000.000
500.000.000 500.000.000

ETH

OroBit üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 84,80K təşkil edir. XRB üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 947,75M təşkil edir.

OroBit (XRB) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OroBit qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,048931+2,65%
30 Gün$ +0,7858+70,81%
60 Gün$ +1,1915+169,24%
90 Gün$ +1,3955+279,10%
Bugünkü OroBit Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün XRB $ +0,048931 (+2,65%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OroBit 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,7858 (+70,81%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OroBit 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə XRB $ +1,1915 (+169,24%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OroBit 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +1,3955 (+279,10%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OroBit (XRB) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OroBit Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OroBit (XRB) Nədir?

OroBit is a Bitcoin-native protocol enabling programmable finance through its Smart Contract Language (SCL) Protocol. Built on Bitcoin Layer 1 and the Lightning Network, OroBit allows secure tokenization, seamless transfer, and advanced programmability of real-world assets such as gold, real estate, and commodities.

OroBit MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OroBit investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- XRB steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OroBit haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OroBit satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OroBit Qiymət Proqnozu (USD)

OroBit (XRB) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OroBit (XRB) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OroBit üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OroBit qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OroBit (XRB) Tokenomikası

OroBit (XRB) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. XRB tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OroBit (XRB) necə alınır?

Necə OroBit alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OroBit Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

XRB Aktivindən Yerli Valyutalara

1 OroBit(XRB) / VND
49.880,0825
1 OroBit(XRB) / AUD
A$2,88116
1 OroBit(XRB) / GBP
1,44058
1 OroBit(XRB) / EUR
1,63013
1 OroBit(XRB) / USD
$1,8955
1 OroBit(XRB) / MYR
RM7,942145
1 OroBit(XRB) / TRY
79,64891
1 OroBit(XRB) / JPY
¥290,0115
1 OroBit(XRB) / ARS
ARS$2.727,32122
1 OroBit(XRB) / RUB
151,545225
1 OroBit(XRB) / INR
167,90339
1 OroBit(XRB) / IDR
Rp31.073,76552
1 OroBit(XRB) / PHP
111,34167
1 OroBit(XRB) / EGP
￡E.89,524465
1 OroBit(XRB) / BRL
R$10,19779
1 OroBit(XRB) / CAD
C$2,634745
1 OroBit(XRB) / BDT
231,74383
1 OroBit(XRB) / NGN
2.739,14914
1 OroBit(XRB) / COP
$7.375,485275
1 OroBit(XRB) / ZAR
R.32,735285
1 OroBit(XRB) / UAH
79,592045
1 OroBit(XRB) / TZS
T.Sh.4.657,2435
1 OroBit(XRB) / VES
Bs418,9055
1 OroBit(XRB) / CLP
$1.785,561
1 OroBit(XRB) / PKR
Rs534,83428
1 OroBit(XRB) / KZT
1.005,56275
1 OroBit(XRB) / THB
฿61,281515
1 OroBit(XRB) / TWD
NT$58,248715
1 OroBit(XRB) / AED
د.إ6,956485
1 OroBit(XRB) / CHF
Fr1,5164
1 OroBit(XRB) / HKD
HK$14,70908
1 OroBit(XRB) / AMD
֏725,67322
1 OroBit(XRB) / MAD
.د.م17,55233
1 OroBit(XRB) / MXN
$35,123615
1 OroBit(XRB) / SAR
ريال7,108125
1 OroBit(XRB) / ETB
Br291,433125
1 OroBit(XRB) / KES
KSh244,879645
1 OroBit(XRB) / JOD
د.أ1,3439095
1 OroBit(XRB) / PLN
6,93753
1 OroBit(XRB) / RON
лв8,321245
1 OroBit(XRB) / SEK
kr17,89352
1 OroBit(XRB) / BGN
лв3,18444
1 OroBit(XRB) / HUF
Ft636,489945
1 OroBit(XRB) / CZK
39,88132
1 OroBit(XRB) / KWD
د.ك0,580023
1 OroBit(XRB) / ILS
6,160375
1 OroBit(XRB) / BOB
Bs13,097905
1 OroBit(XRB) / AZN
3,22235
1 OroBit(XRB) / TJS
SM17,4386
1 OroBit(XRB) / GEL
5,136805
1 OroBit(XRB) / AOA
Kz1.737,396345
1 OroBit(XRB) / BHD
.د.ب0,712708
1 OroBit(XRB) / BMD
$1,8955
1 OroBit(XRB) / DKK
kr12,225975
1 OroBit(XRB) / HNL
L49,77583
1 OroBit(XRB) / MUR
86,20734
1 OroBit(XRB) / NAD
$32,64051
1 OroBit(XRB) / NOK
kr19,06873
1 OroBit(XRB) / NZD
$3,29817
1 OroBit(XRB) / PAB
B/.1,8955
1 OroBit(XRB) / PGK
K7,99901
1 OroBit(XRB) / QAR
ر.ق6,89962
1 OroBit(XRB) / RSD
дин.192,033105
1 OroBit(XRB) / UZS
soʻm22.837,344145
1 OroBit(XRB) / ALL
L158,520665
1 OroBit(XRB) / ANG
ƒ3,392945
1 OroBit(XRB) / AWG
ƒ3,4119
1 OroBit(XRB) / BBD
$3,791
1 OroBit(XRB) / BAM
KM3,18444
1 OroBit(XRB) / BIF
Fr5.606,889
1 OroBit(XRB) / BND
$2,46415
1 OroBit(XRB) / BSD
$1,8955
1 OroBit(XRB) / JMD
$303,071495
1 OroBit(XRB) / KHR
7.612,44173
1 OroBit(XRB) / KMF
Fr801,7965
1 OroBit(XRB) / LAK
41.206,520915
1 OroBit(XRB) / LKR
රු577,009155
1 OroBit(XRB) / MDL
L31,99604
1 OroBit(XRB) / MGA
Ar8.499,99065
1 OroBit(XRB) / MOP
P15,164
1 OroBit(XRB) / MVR
29,00115
1 OroBit(XRB) / MWK
MK3.290,796505
1 OroBit(XRB) / MZN
MT121,12245
1 OroBit(XRB) / NPR
रु268,89563
1 OroBit(XRB) / PYG
13.442,886
1 OroBit(XRB) / RWF
Fr2.750,3705
1 OroBit(XRB) / SBD
$15,599965
1 OroBit(XRB) / SCR
26,68864
1 OroBit(XRB) / SRD
$73,450625
1 OroBit(XRB) / SVC
$16,585625
1 OroBit(XRB) / SZL
L32,64051
1 OroBit(XRB) / TMT
m6,63425
1 OroBit(XRB) / TND
د.ت5,587934
1 OroBit(XRB) / TTD
$12,85149
1 OroBit(XRB) / UGX
Sh6.603,922
1 OroBit(XRB) / XAF
Fr1.074,7485
1 OroBit(XRB) / XCD
$5,11785
1 OroBit(XRB) / XOF
Fr1.074,7485
1 OroBit(XRB) / XPF
Fr195,2365
1 OroBit(XRB) / BWP
P25,3997
1 OroBit(XRB) / BZD
$3,809955
1 OroBit(XRB) / CVE
$180,29996
1 OroBit(XRB) / DJF
Fr335,5035
1 OroBit(XRB) / DOP
$121,634235
1 OroBit(XRB) / DZD
د.ج246,358135
1 OroBit(XRB) / FJD
$4,28383
1 OroBit(XRB) / GNF
Fr16.481,3725
1 OroBit(XRB) / GTQ
Q14,51953
1 OroBit(XRB) / GYD
$396,785015
1 OroBit(XRB) / ISK
kr236,9375

OroBit Mənbəyi

OroBit haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi OroBit Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OroBit Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OroBit (XRB) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı XRB qiyməti 1,8955 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
XRB / USD cari qiyməti nədir?
XRB / USD cari qiyməti $ 1,8955 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OroBit üçün bazar dəyəri nədir?
XRB üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
XRB aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
XRB aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
XRB üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
XRB ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı XRB qiyməti (ATL) nədir?
XRB ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
XRB ticarət həcmi nədir?
XRB üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 84,80K USD.
XRB bu il daha da yüksələcək?
XRB bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün XRB qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:08:53 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

XRB / USD Kalkulyatoru

Miqdar

XRB
XRB
USD
USD

1 XRB = 1,8955 USD

XRB Ticarəti Edin

XRB/USDT
$1,8954
$1,8954$1,8954
+2,65%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

