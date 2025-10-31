Bugünkü canlı WIKI CAT qiyməti 0.00000010316 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WKC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WKC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı WIKI CAT qiyməti 0.00000010316 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində WKC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də WKC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

WIKI CAT Logosu

WIKI CAT qiyməti(WKC)

1 WKC / USD Canlı Qiyməti:

$0,00000010316
$0,00000010316$0,00000010316
-6,97%1D
USD
WIKI CAT (WKC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:16 (UTC+8)

WIKI CAT (WKC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00000010246
$ 0,00000010246$ 0,00000010246
24 saat Aşağı
$ 0,00000011934
$ 0,00000011934$ 0,00000011934
24 saat Yüksək

$ 0,00000010246
$ 0,00000010246$ 0,00000010246

$ 0,00000011934
$ 0,00000011934$ 0,00000011934

$ 0,000000472824771637
$ 0,000000472824771637$ 0,000000472824771637

$ 0,000000000057105301
$ 0,000000000057105301$ 0,000000000057105301

-0,85%

-6,97%

-26,56%

-26,56%

WIKI CAT (WKC) canlı qiyməti $ 0,00000010316. WKC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000010246 və ən yüksək $ 0,00000011934 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. WKC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000000472824771637, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000000057105301 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, WKC son bir saat ərzində -0,85%, 24 saat ərzində -6,97% və son 7 gündə isə -26,56% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

WIKI CAT (WKC) Bazar Məlumatları

No.447

$ 56,31M
$ 56,31M$ 56,31M

$ 83,12K
$ 83,12K$ 83,12K

$ 87,77M
$ 87,77M$ 87,77M

545,84T
545,84T 545,84T

850.822.824.918.178
850.822.824.918.178 850.822.824.918.178

853.278.579.305.012
853.278.579.305.012 853.278.579.305.012

64,15%

BSC

WIKI CAT üzrə cari Bazar Dəyəri $ 56,31M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 83,12K təşkil edir. WKC üzrə dövriyyədə olan təklif 545,84T, ümumi təklif isə 853278579305012 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 87,77M təşkil edir.

WIKI CAT (WKC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün WIKI CAT qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000000007729-6,97%
30 Gün$ -0,00000007383-41,72%
60 Gün$ -0,00000006296-37,91%
90 Gün$ +0,00000008316+415,80%
Bugünkü WIKI CAT Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün WKC $ -0,000000007729 (-6,97%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

WIKI CAT 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00000007383 (-41,72%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

WIKI CAT 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə WKC $ -0,00000006296 (-37,91%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

WIKI CAT 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00000008316 (+415,80%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

WIKI CAT (WKC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi WIKI CAT Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

WIKI CAT (WKC) Nədir?

WIKI CAT MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC WIKI CAT investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- WKC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə WIKI CAT haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız WIKI CAT satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

WIKI CAT Qiymət Proqnozu (USD)

WIKI CAT (WKC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? WIKI CAT (WKC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? WIKI CAT üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

WIKI CAT qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

WIKI CAT (WKC) Tokenomikası

WIKI CAT (WKC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. WKC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

WIKI CAT (WKC) necə alınır?

Necə WIKI CAT alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım WIKI CAT Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

WKC Aktivindən Yerli Valyutalara

WIKI CAT Mənbəyi

WIKI CAT haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi WIKI CAT Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: WIKI CAT Haqqında Digər Suallar

Bugünkü WIKI CAT (WKC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı WKC qiyməti 0,00000010316 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
WKC / USD cari qiyməti nədir?
WKC / USD cari qiyməti $ 0,00000010316 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
WIKI CAT üçün bazar dəyəri nədir?
WKC üçün bazar dəyəri $ 56,31M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
WKC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
WKC aktivinin dövriyyədə olan təklifi 545,84T USD təşkil edir.
WKC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
WKC ATH qiyməti olan 0,000000472824771637 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı WKC qiyməti (ATL) nədir?
WKC ATL qiyməti olan 0,000000000057105301 USD dəyərinə endi.
WKC ticarət həcmi nədir?
WKC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 83,12K USD.
WKC bu il daha da yüksələcək?
WKC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün WKC qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:07:16 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

