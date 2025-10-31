Bugünkü canlı Falcon Finance qiyməti 0.9961 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Falcon Finance qiyməti 0.9961 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində USDF / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də USDF qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Falcon Finance Logosu

Falcon Finance qiyməti(USDF)

Falcon Finance (USDF) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:17 (UTC+8)

Falcon Finance (USDF) Qiymət Məlumatları (USD)

Falcon Finance (USDF) canlı qiyməti $ 0,9961. USDF son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,9951 və ən yüksək $ 0,9979 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. USDF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,0243014891348232, ən aşağı qiyməti isə $ 0,909369011278203 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, USDF son bir saat ərzində -0,04%, 24 saat ərzində -0,16% və son 7 gündə isə -0,03% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Falcon Finance (USDF) Bazar Məlumatları

Falcon Finance üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,01B və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 36,51K təşkil edir. USDF üzrə dövriyyədə olan təklif 2,01B, ümumi təklif isə 2013273984.7016673 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,01B təşkil edir.

Falcon Finance (USDF) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Falcon Finance qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001596-0,16%
30 Gün$ +0,0049+0,49%
60 Gün$ +0,0094+0,95%
90 Gün$ +0,0032+0,32%
Bugünkü Falcon Finance Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün USDF $ -0,001596 (-0,16%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Falcon Finance 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0049 (+0,49%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Falcon Finance 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə USDF $ +0,0094 (+0,95%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Falcon Finance 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0032 (+0,32%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Falcon Finance (USDF) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Falcon Finance Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Falcon Finance (USDF) Nədir?

Falcon Finance is a next-generation synthetic dollar protocol designed to provide sustainable and competitive yield generation in all market conditions. Built on institutional-grade risk frameworks with a foundation of transparency, Falcon Finance sets a new benchmark for synthetic assets in decentralized finance.

Falcon Finance MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Falcon Finance investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- USDF steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Falcon Finance haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Falcon Finance satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Falcon Finance Qiymət Proqnozu (USD)

Falcon Finance (USDF) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Falcon Finance (USDF) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Falcon Finance üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Falcon Finance qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Falcon Finance (USDF) Tokenomikası

Falcon Finance (USDF) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. USDF tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Falcon Finance (USDF) necə alınır?

Necə Falcon Finance alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Falcon Finance Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

USDF Aktivindən Yerli Valyutalara

Falcon Finance Mənbəyi

Falcon Finance haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Falcon Finance Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Falcon Finance Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Falcon Finance (USDF) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı USDF qiyməti 0,9961 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
USDF / USD cari qiyməti nədir?
USDF / USD cari qiyməti $ 0,9961 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Falcon Finance üçün bazar dəyəri nədir?
USDF üçün bazar dəyəri $ 2,01B USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
USDF aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
USDF aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,01B USD təşkil edir.
USDF üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
USDF ATH qiyməti olan 1,0243014891348232 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı USDF qiyməti (ATL) nədir?
USDF ATL qiyməti olan 0,909369011278203 USD dəyərinə endi.
USDF ticarət həcmi nədir?
USDF üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 36,51K USD.
USDF bu il daha da yüksələcək?
USDF bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün USDF qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:05:17 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

