Bugünkü canlı TXC qiyməti 5.334 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TXC / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TXC qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TXC qiyməti(TXC)

1 TXC / USD Canlı Qiyməti:

$5,334
$5,334$5,334
+0,35%1D
USD
TXC (TXC) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:52 (UTC+8)

TXC (TXC) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 5,29
$ 5,29$ 5,29
24 saat Aşağı
$ 5,383
$ 5,383$ 5,383
24 saat Yüksək

$ 5,29
$ 5,29$ 5,29

$ 5,383
$ 5,383$ 5,383

--
----

--
----

+0,01%

+0,35%

+0,16%

+0,16%

TXC (TXC) canlı qiyməti $ 5,334. TXC son 24 saat ərzində ən aşağı $ 5,29 və ən yüksək $ 5,383 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TXC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TXC son bir saat ərzində +0,01%, 24 saat ərzində +0,35% və son 7 gündə isə +0,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TXC (TXC) Bazar Məlumatları

--
----

$ 56,12K
$ 56,12K$ 56,12K

$ 1,89B
$ 1,89B$ 1,89B

--
----

353.396.296
353.396.296 353.396.296

TEXITCOIN

TXC üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 56,12K təşkil edir. TXC üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 353396296 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,89B təşkil edir.

TXC (TXC) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün TXC qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0186+0,35%
30 Gün$ +3,334+166,70%
60 Gün$ +3,334+166,70%
90 Gün$ +3,334+166,70%
Bugünkü TXC Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TXC $ +0,0186 (+0,35%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

TXC 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +3,334 (+166,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

TXC 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TXC $ +3,334 (+166,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

TXC 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +3,334 (+166,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

TXC (TXC) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi TXC Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

TXC (TXC) Nədir?

For Texas by Texans, TEXITcoin is a fast, Layer 1 digital currency mined exclusively in Texas, designed for generations of honest trade.

TXC MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC TXC investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TXC steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə TXC haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız TXC satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

TXC Qiymət Proqnozu (USD)

TXC (TXC) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TXC (TXC) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TXC üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TXC qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TXC (TXC) Tokenomikası

TXC (TXC) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TXC tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

TXC (TXC) necə alınır?

Necə TXC alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım TXC Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TXC Aktivindən Yerli Valyutalara

1 TXC(TXC) / VND
140.364,21
1 TXC(TXC) / AUD
A$8,10768
1 TXC(TXC) / GBP
4,05384
1 TXC(TXC) / EUR
4,58724
1 TXC(TXC) / USD
$5,334
1 TXC(TXC) / MYR
RM22,34946
1 TXC(TXC) / TRY
224,13468
1 TXC(TXC) / JPY
¥816,102
1 TXC(TXC) / ARS
ARS$7.674,77256
1 TXC(TXC) / RUB
426,4533
1 TXC(TXC) / INR
472,48572
1 TXC(TXC) / IDR
Rp87.442,60896
1 TXC(TXC) / PHP
313,31916
1 TXC(TXC) / EGP
￡E.251,92482
1 TXC(TXC) / BRL
R$28,69692
1 TXC(TXC) / CAD
C$7,41426
1 TXC(TXC) / BDT
652,13484
1 TXC(TXC) / NGN
7.708,05672
1 TXC(TXC) / COP
$20.754,8607
1 TXC(TXC) / ZAR
R.92,11818
1 TXC(TXC) / UAH
223,97466
1 TXC(TXC) / TZS
T.Sh.13.105,638
1 TXC(TXC) / VES
Bs1.178,814
1 TXC(TXC) / CLP
$5.024,628
1 TXC(TXC) / PKR
Rs1.505,04144
1 TXC(TXC) / KZT
2.829,687
1 TXC(TXC) / THB
฿172,44822
1 TXC(TXC) / TWD
NT$163,91382
1 TXC(TXC) / AED
د.إ19,57578
1 TXC(TXC) / CHF
Fr4,2672
1 TXC(TXC) / HKD
HK$41,39184
1 TXC(TXC) / AMD
֏2.042,06856
1 TXC(TXC) / MAD
.د.م49,39284
1 TXC(TXC) / MXN
$98,83902
1 TXC(TXC) / SAR
ريال20,0025
1 TXC(TXC) / ETB
Br820,1025
1 TXC(TXC) / KES
KSh689,09946
1 TXC(TXC) / JOD
د.أ3,781806
1 TXC(TXC) / PLN
19,52244
1 TXC(TXC) / RON
лв23,41626
1 TXC(TXC) / SEK
kr50,35296
1 TXC(TXC) / BGN
лв8,96112
1 TXC(TXC) / HUF
Ft1.791,10386
1 TXC(TXC) / CZK
112,22736
1 TXC(TXC) / KWD
د.ك1,632204
1 TXC(TXC) / ILS
17,3355
1 TXC(TXC) / BOB
Bs36,85794
1 TXC(TXC) / AZN
9,0678
1 TXC(TXC) / TJS
SM49,0728
1 TXC(TXC) / GEL
14,45514
1 TXC(TXC) / AOA
Kz4.889,09106
1 TXC(TXC) / BHD
.د.ب2,005584
1 TXC(TXC) / BMD
$5,334
1 TXC(TXC) / DKK
kr34,4043
1 TXC(TXC) / HNL
L140,07084
1 TXC(TXC) / MUR
242,59032
1 TXC(TXC) / NAD
$91,85148
1 TXC(TXC) / NOK
kr53,66004
1 TXC(TXC) / NZD
$9,28116
1 TXC(TXC) / PAB
B/.5,334
1 TXC(TXC) / PGK
K22,50948
1 TXC(TXC) / QAR
ر.ق19,41576
1 TXC(TXC) / RSD
дин.540,38754
1 TXC(TXC) / UZS
soʻm64.265,04546
1 TXC(TXC) / ALL
L446,08242
1 TXC(TXC) / ANG
ƒ9,54786
1 TXC(TXC) / AWG
ƒ9,6012
1 TXC(TXC) / BBD
$10,668
1 TXC(TXC) / BAM
KM8,96112
1 TXC(TXC) / BIF
Fr15.777,972
1 TXC(TXC) / BND
$6,9342
1 TXC(TXC) / BSD
$5,334
1 TXC(TXC) / JMD
$852,85326
1 TXC(TXC) / KHR
21.421,66404
1 TXC(TXC) / KMF
Fr2.256,282
1 TXC(TXC) / LAK
115.956,51942
1 TXC(TXC) / LKR
රු1.623,72294
1 TXC(TXC) / MDL
L90,03792
1 TXC(TXC) / MGA
Ar23.919,2562
1 TXC(TXC) / MOP
P42,672
1 TXC(TXC) / MVR
81,6102
1 TXC(TXC) / MWK
MK9.260,41074
1 TXC(TXC) / MZN
MT340,8426
1 TXC(TXC) / NPR
रु756,68124
1 TXC(TXC) / PYG
37.828,728
1 TXC(TXC) / RWF
Fr7.739,634
1 TXC(TXC) / SBD
$43,89882
1 TXC(TXC) / SCR
75,10272
1 TXC(TXC) / SRD
$206,6925
1 TXC(TXC) / SVC
$46,6725
1 TXC(TXC) / SZL
L91,85148
1 TXC(TXC) / TMT
m18,669
1 TXC(TXC) / TND
د.ت15,671292
1 TXC(TXC) / TTD
$36,11118
1 TXC(TXC) / UGX
Sh18.583,656
1 TXC(TXC) / XAF
Fr3.019,044
1 TXC(TXC) / XCD
$14,4018
1 TXC(TXC) / XOF
Fr3.019,044
1 TXC(TXC) / XPF
Fr549,402
1 TXC(TXC) / BWP
P71,4756
1 TXC(TXC) / BZD
$10,72134
1 TXC(TXC) / CVE
$507,37008
1 TXC(TXC) / DJF
Fr944,118
1 TXC(TXC) / DOP
$342,28278
1 TXC(TXC) / DZD
د.ج693,25998
1 TXC(TXC) / FJD
$12,05484
1 TXC(TXC) / GNF
Fr46.379,13
1 TXC(TXC) / GTQ
Q40,85844
1 TXC(TXC) / GYD
$1.116,56622
1 TXC(TXC) / ISK
kr666,75

TXC Mənbəyi

TXC haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi TXC Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: TXC Haqqında Digər Suallar

Bugünkü TXC (TXC) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TXC qiyməti 5,334 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TXC / USD cari qiyməti nədir?
TXC / USD cari qiyməti $ 5,334 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TXC üçün bazar dəyəri nədir?
TXC üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TXC aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TXC aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TXC üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TXC ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TXC qiyməti (ATL) nədir?
TXC ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TXC ticarət həcmi nədir?
TXC üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 56,12K USD.
TXC bu il daha da yüksələcək?
TXC bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TXC qiymət proqnozuna baxın.
TXC (TXC) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TXC / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TXC
TXC
USD
USD

1 TXC = 5,334 USD

TXC Ticarəti Edin

TXC/USDT
$5,334
$5,334$5,334
-0,09%

