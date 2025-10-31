Bugünkü canlı Tesla xStock qiyməti 440.77 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TSLAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TSLAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Tesla xStock qiyməti 440.77 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TSLAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TSLAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Tesla xStock Logosu

Tesla xStock qiyməti(TSLAX)

1 TSLAX / USD Canlı Qiyməti:

-0,11%1D
USD
Tesla xStock (TSLAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:31 (UTC+8)

Tesla xStock (TSLAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-0,81%

-0,11%

-1,14%

-1,14%

Tesla xStock (TSLAX) canlı qiyməti $ 440,77. TSLAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 434,89 və ən yüksək $ 461,28 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TSLAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 474,6824248978316, ən aşağı qiyməti isə $ 290,2836164741007 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TSLAX son bir saat ərzində -0,81%, 24 saat ərzində -0,11% və son 7 gündə isə -1,14% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Tesla xStock (TSLAX) Bazar Məlumatları

No.567

SOL

Tesla xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 40,99M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 68,21K təşkil edir. TSLAX üzrə dövriyyədə olan təklif 93,00K, ümumi təklif isə 92998.19763567 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,99M təşkil edir.

Tesla xStock (TSLAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Tesla xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,4854-0,11%
30 Gün$ -2,57-0,58%
60 Gün$ +105,04+31,28%
90 Gün$ +136,74+44,97%
Bugünkü Tesla xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TSLAX $ -0,4854 (-0,11%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Tesla xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -2,57 (-0,58%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Tesla xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TSLAX $ +105,04 (+31,28%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Tesla xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +136,74 (+44,97%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Tesla xStock (TSLAX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Tesla xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Tesla xStock (TSLAX) Nədir?

Tesla xStock (TSLAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. TSLAx tracks the price of Tesla, Inc. (the underlying). TSLAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Tesla, Inc., whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Tesla xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Tesla xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TSLAX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Tesla xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Tesla xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Tesla xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Tesla xStock (TSLAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Tesla xStock (TSLAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Tesla xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Tesla xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Tesla xStock (TSLAX) Tokenomikası

Tesla xStock (TSLAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TSLAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Tesla xStock (TSLAX) necə alınır?

Necə Tesla xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Tesla xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TSLAX Aktivindən Yerli Valyutalara

Tesla xStock Mənbəyi

Tesla xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Tesla xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Tesla xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Tesla xStock (TSLAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TSLAX qiyməti 440,77 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TSLAX / USD cari qiyməti nədir?
TSLAX / USD cari qiyməti $ 440,77 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Tesla xStock üçün bazar dəyəri nədir?
TSLAX üçün bazar dəyəri $ 40,99M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TSLAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TSLAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 93,00K USD təşkil edir.
TSLAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TSLAX ATH qiyməti olan 474,6824248978316 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TSLAX qiyməti (ATL) nədir?
TSLAX ATL qiyməti olan 290,2836164741007 USD dəyərinə endi.
TSLAX ticarət həcmi nədir?
TSLAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 68,21K USD.
TSLAX bu il daha da yüksələcək?
TSLAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TSLAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:03:31 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

