Bugünkü canlı Treehouse qiyməti 0.1667 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TREE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TREE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Treehouse qiyməti 0.1667 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TREE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TREE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TREE Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TREE Qiymət Məlumatları

TREE Whitepaper

TREE Rəsmi Veb-saytı

TREE Tokenomikası

TREE Qiymət Proqnozu

TREE Qiymət Tarixçəsi

TREE Alış Bələdçisi

TREE / Fiat Valyuta Çevirən

TREE Spot

TREE USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Treehouse Logosu

Treehouse qiyməti(TREE)

1 TREE / USD Canlı Qiyməti:

$0,1667
$0,1667$0,1667
+1,27%1D
USD
Treehouse (TREE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:41 (UTC+8)

Treehouse (TREE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1586
$ 0,1586$ 0,1586
24 saat Aşağı
$ 0,1876
$ 0,1876$ 0,1876
24 saat Yüksək

$ 0,1586
$ 0,1586$ 0,1586

$ 0,1876
$ 0,1876$ 0,1876

--
----

--
----

+0,48%

+1,27%

-1,60%

-1,60%

Treehouse (TREE) canlı qiyməti $ 0,1667. TREE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1586 və ən yüksək $ 0,1876 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TREE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TREE son bir saat ərzində +0,48%, 24 saat ərzində +1,27% və son 7 gündə isə -1,60% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Treehouse (TREE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 203,01K
$ 203,01K$ 203,01K

$ 166,70M
$ 166,70M$ 166,70M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

Treehouse üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 203,01K təşkil edir. TREE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 166,70M təşkil edir.

Treehouse (TREE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Treehouse qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,002091+1,27%
30 Gün$ -0,0888-34,76%
60 Gün$ -0,1582-48,70%
90 Gün$ -0,3192-65,70%
Bugünkü Treehouse Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TREE $ +0,002091 (+1,27%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Treehouse 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0888 (-34,76%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Treehouse 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TREE $ -0,1582 (-48,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Treehouse 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,3192 (-65,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Treehouse (TREE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Treehouse Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Treehouse (TREE) Nədir?

The Treehouse Protocol introduces innovative fixed income primitives, starting with Treehouse’s first tAsset, tETH, a liquid staking token that empowers its users to participate in the convergence of on-chain Ethereum interest rates while retaining the flexibility to engage in DeFi activities.Treehouse Protocol is also pioneering the Decentralized Offered Rates (DOR) consensus mechanism for decentralized benchmark rate setting, enabling a range of fixed income products into digital assets.

Treehouse MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Treehouse investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TREE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Treehouse haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Treehouse satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Treehouse Qiymət Proqnozu (USD)

Treehouse (TREE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Treehouse (TREE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Treehouse üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Treehouse qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Treehouse (TREE) Tokenomikası

Treehouse (TREE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TREE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Treehouse (TREE) necə alınır?

Necə Treehouse alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Treehouse Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TREE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Treehouse(TREE) / VND
4.386,7105
1 Treehouse(TREE) / AUD
A$0,253384
1 Treehouse(TREE) / GBP
0,126692
1 Treehouse(TREE) / EUR
0,143362
1 Treehouse(TREE) / USD
$0,1667
1 Treehouse(TREE) / MYR
RM0,698473
1 Treehouse(TREE) / TRY
7,004734
1 Treehouse(TREE) / JPY
¥25,5051
1 Treehouse(TREE) / ARS
ARS$239,854628
1 Treehouse(TREE) / RUB
13,327665
1 Treehouse(TREE) / INR
14,766286
1 Treehouse(TREE) / IDR
Rp2.732,786448
1 Treehouse(TREE) / PHP
9,791958
1 Treehouse(TREE) / EGP
￡E.7,873241
1 Treehouse(TREE) / BRL
R$0,896846
1 Treehouse(TREE) / CAD
C$0,231713
1 Treehouse(TREE) / BDT
20,380742
1 Treehouse(TREE) / NGN
240,894836
1 Treehouse(TREE) / COP
$646,122532
1 Treehouse(TREE) / ZAR
R.2,875575
1 Treehouse(TREE) / UAH
6,999733
1 Treehouse(TREE) / TZS
T.Sh.409,5819
1 Treehouse(TREE) / VES
Bs36,8407
1 Treehouse(TREE) / CLP
$157,0314
1 Treehouse(TREE) / PKR
Rs47,036072
1 Treehouse(TREE) / KZT
88,43435
1 Treehouse(TREE) / THB
฿5,389411
1 Treehouse(TREE) / TWD
NT$5,122691
1 Treehouse(TREE) / AED
د.إ0,611789
1 Treehouse(TREE) / CHF
Fr0,13336
1 Treehouse(TREE) / HKD
HK$1,293592
1 Treehouse(TREE) / AMD
֏63,819428
1 Treehouse(TREE) / MAD
.د.م1,543642
1 Treehouse(TREE) / MXN
$3,087284
1 Treehouse(TREE) / SAR
ريال0,625125
1 Treehouse(TREE) / ETB
Br25,630125
1 Treehouse(TREE) / KES
KSh21,535973
1 Treehouse(TREE) / JOD
د.أ0,1181903
1 Treehouse(TREE) / PLN
0,610122
1 Treehouse(TREE) / RON
лв0,731813
1 Treehouse(TREE) / SEK
kr1,571981
1 Treehouse(TREE) / BGN
лв0,281723
1 Treehouse(TREE) / HUF
Ft55,939519
1 Treehouse(TREE) / CZK
3,504034
1 Treehouse(TREE) / KWD
د.ك0,0510102
1 Treehouse(TREE) / ILS
0,541775
1 Treehouse(TREE) / BOB
Bs1,151897
1 Treehouse(TREE) / AZN
0,28339
1 Treehouse(TREE) / TJS
SM1,53364
1 Treehouse(TREE) / GEL
0,451757
1 Treehouse(TREE) / AOA
Kz152,795553
1 Treehouse(TREE) / BHD
.د.ب0,0626792
1 Treehouse(TREE) / BMD
$0,1667
1 Treehouse(TREE) / DKK
kr1,075215
1 Treehouse(TREE) / HNL
L4,377542
1 Treehouse(TREE) / MUR
7,581516
1 Treehouse(TREE) / NAD
$2,870574
1 Treehouse(TREE) / NOK
kr1,675335
1 Treehouse(TREE) / NZD
$0,290058
1 Treehouse(TREE) / PAB
B/.0,1667
1 Treehouse(TREE) / PGK
K0,703474
1 Treehouse(TREE) / QAR
ر.ق0,606788
1 Treehouse(TREE) / RSD
дин.16,876708
1 Treehouse(TREE) / UZS
soʻm2.008,433273
1 Treehouse(TREE) / ALL
L13,941121
1 Treehouse(TREE) / ANG
ƒ0,298393
1 Treehouse(TREE) / AWG
ƒ0,30006
1 Treehouse(TREE) / BBD
$0,3334
1 Treehouse(TREE) / BAM
KM0,280056
1 Treehouse(TREE) / BIF
Fr493,0986
1 Treehouse(TREE) / BND
$0,21671
1 Treehouse(TREE) / BSD
$0,1667
1 Treehouse(TREE) / JMD
$26,653663
1 Treehouse(TREE) / KHR
669,477202
1 Treehouse(TREE) / KMF
Fr70,5141
1 Treehouse(TREE) / LAK
3.623,912971
1 Treehouse(TREE) / LKR
රු50,745147
1 Treehouse(TREE) / MDL
L2,813896
1 Treehouse(TREE) / MGA
Ar747,53281
1 Treehouse(TREE) / MOP
P1,3336
1 Treehouse(TREE) / MVR
2,55051
1 Treehouse(TREE) / MWK
MK289,409537
1 Treehouse(TREE) / MZN
MT10,65213
1 Treehouse(TREE) / NPR
रु23,648062
1 Treehouse(TREE) / PYG
1.182,2364
1 Treehouse(TREE) / RWF
Fr241,8817
1 Treehouse(TREE) / SBD
$1,371941
1 Treehouse(TREE) / SCR
2,347136
1 Treehouse(TREE) / SRD
$6,459625
1 Treehouse(TREE) / SVC
$1,458625
1 Treehouse(TREE) / SZL
L2,870574
1 Treehouse(TREE) / TMT
m0,58345
1 Treehouse(TREE) / TND
د.ت0,4897646
1 Treehouse(TREE) / TTD
$1,128559
1 Treehouse(TREE) / UGX
Sh580,7828
1 Treehouse(TREE) / XAF
Fr94,3522
1 Treehouse(TREE) / XCD
$0,45009
1 Treehouse(TREE) / XOF
Fr94,3522
1 Treehouse(TREE) / XPF
Fr17,1701
1 Treehouse(TREE) / BWP
P2,23378
1 Treehouse(TREE) / BZD
$0,335067
1 Treehouse(TREE) / CVE
$15,856504
1 Treehouse(TREE) / DJF
Fr29,5059
1 Treehouse(TREE) / DOP
$10,697139
1 Treehouse(TREE) / DZD
د.ج21,665999
1 Treehouse(TREE) / FJD
$0,376742
1 Treehouse(TREE) / GNF
Fr1.449,4565
1 Treehouse(TREE) / GTQ
Q1,276922
1 Treehouse(TREE) / GYD
$34,895311
1 Treehouse(TREE) / ISK
kr20,8375

Treehouse Mənbəyi

Treehouse haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Treehouse Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Treehouse Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Treehouse (TREE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TREE qiyməti 0,1667 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TREE / USD cari qiyməti nədir?
TREE / USD cari qiyməti $ 0,1667 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Treehouse üçün bazar dəyəri nədir?
TREE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TREE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TREE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TREE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TREE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TREE qiyməti (ATL) nədir?
TREE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TREE ticarət həcmi nədir?
TREE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 203,01K USD.
TREE bu il daha da yüksələcək?
TREE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TREE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:41 (UTC+8)

Treehouse (TREE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TREE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TREE
TREE
USD
USD

1 TREE = 0,1666 USD

TREE Ticarəti Edin

TREE/USDC
$0,167
$0,167$0,167
+1,64%
TREE/USDT
$0,1667
$0,1667$0,1667
+1,39%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.572,43
$109.572,43$109.572,43

+1,73%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,03
$3.849,03$3.849,03

+1,99%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02979
$0,02979$0,02979

+18,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,16
$186,16$186,16

+0,58%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,03
$3.849,03$3.849,03

+1,99%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.572,43
$109.572,43$109.572,43

+1,73%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,16
$186,16$186,16

+0,58%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4805
$2,4805$2,4805

+1,08%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18544
$0,18544$0,18544

+2,64%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003140
$0,003140$0,003140

-37,20%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002926
$0,0002926$0,0002926

+368,16%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020515
$0,0020515$0,0020515

+2.179,44%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020515
$0,0020515$0,0020515

+2.179,44%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0444
$0,0444$0,0444

+1.287,50%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035996
$0,0000000000000000000000035996$0,0000000000000000000000035996

+619,92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32951
$0,32951$0,32951

+165,54%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%