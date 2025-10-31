Bugünkü canlı Trading Payment qiyməti 0.097 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TPTU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TPTU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Trading Payment qiyməti 0.097 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TPTU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TPTU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TPTU Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

TPTU Qiymət Məlumatları

TPTU Rəsmi Veb-saytı

TPTU Tokenomikası

TPTU Qiymət Proqnozu

TPTU Qiymət Tarixçəsi

TPTU Alış Bələdçisi

TPTU / Fiat Valyuta Çevirən

TPTU Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Trading Payment Logosu

Trading Payment qiyməti(TPTU)

1 TPTU / USD Canlı Qiyməti:

$0,097
$0,097$0,097
-1,02%1D
USD
Trading Payment (TPTU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:12 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,094
$ 0,094$ 0,094
24 saat Aşağı
$ 0,1
$ 0,1$ 0,1
24 saat Yüksək

$ 0,094
$ 0,094$ 0,094

$ 0,1
$ 0,1$ 0,1

--
----

--
----

0,00%

-1,02%

-3,97%

-3,97%

Trading Payment (TPTU) canlı qiyməti $ 0,097. TPTU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,094 və ən yüksək $ 0,1 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TPTU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TPTU son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -1,02% və son 7 gündə isə -3,97% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Trading Payment (TPTU) Bazar Məlumatları

--
----

$ 5,72K
$ 5,72K$ 5,72K

$ 582,00K
$ 582,00K$ 582,00K

--
----

6.000.000
6.000.000 6.000.000

SMART

Trading Payment üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 5,72K təşkil edir. TPTU üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 6000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 582,00K təşkil edir.

Trading Payment (TPTU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Trading Payment qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,001-1,02%
30 Gün$ -1,096-91,87%
60 Gün$ -1,046-91,52%
90 Gün$ -1,002-91,18%
Bugünkü Trading Payment Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TPTU $ -0,001 (-1,02%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Trading Payment 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -1,096 (-91,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Trading Payment 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TPTU $ -1,046 (-91,52%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Trading Payment 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -1,002 (-91,18%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Trading Payment (TPTU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Trading Payment Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Trading Payment (TPTU) Nədir?

Trading and Payment Token (TPT) —TPT is the trading and payment token of the Ultima Chain network. It allows you to activate automated trading, participate in the product ecosystem, and receive Energy Tokens for working with the blockchain. TPT tokes allow to user freeze it and for freezing receive a return transaction with UENERGY tokens. UENERGY tokens are used for paying network fee instead ENERGY resource in ULTIMA blockchain.

Trading Payment MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Trading Payment investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TPTU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Trading Payment haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Trading Payment satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Trading Payment Qiymət Proqnozu (USD)

Trading Payment (TPTU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Trading Payment (TPTU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Trading Payment üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Trading Payment qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Trading Payment (TPTU) Tokenomikası

Trading Payment (TPTU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TPTU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Trading Payment (TPTU) necə alınır?

Necə Trading Payment alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Trading Payment Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TPTU Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Trading Payment(TPTU) / VND
2.552,555
1 Trading Payment(TPTU) / AUD
A$0,14744
1 Trading Payment(TPTU) / GBP
0,07372
1 Trading Payment(TPTU) / EUR
0,08342
1 Trading Payment(TPTU) / USD
$0,097
1 Trading Payment(TPTU) / MYR
RM0,40643
1 Trading Payment(TPTU) / TRY
4,07594
1 Trading Payment(TPTU) / JPY
¥14,841
1 Trading Payment(TPTU) / ARS
ARS$139,56748
1 Trading Payment(TPTU) / RUB
7,75515
1 Trading Payment(TPTU) / INR
8,59226
1 Trading Payment(TPTU) / IDR
Rp1.590,16368
1 Trading Payment(TPTU) / PHP
5,69778
1 Trading Payment(TPTU) / EGP
￡E.4,58131
1 Trading Payment(TPTU) / BRL
R$0,52186
1 Trading Payment(TPTU) / CAD
C$0,13483
1 Trading Payment(TPTU) / BDT
11,85922
1 Trading Payment(TPTU) / NGN
140,17276
1 Trading Payment(TPTU) / COP
$375,96812
1 Trading Payment(TPTU) / ZAR
R.1,67325
1 Trading Payment(TPTU) / UAH
4,07303
1 Trading Payment(TPTU) / TZS
T.Sh.238,329
1 Trading Payment(TPTU) / VES
Bs21,437
1 Trading Payment(TPTU) / CLP
$91,374
1 Trading Payment(TPTU) / PKR
Rs27,36952
1 Trading Payment(TPTU) / KZT
51,4585
1 Trading Payment(TPTU) / THB
฿3,13601
1 Trading Payment(TPTU) / TWD
NT$2,98081
1 Trading Payment(TPTU) / AED
د.إ0,35599
1 Trading Payment(TPTU) / CHF
Fr0,0776
1 Trading Payment(TPTU) / HKD
HK$0,75272
1 Trading Payment(TPTU) / AMD
֏37,13548
1 Trading Payment(TPTU) / MAD
.د.م0,89822
1 Trading Payment(TPTU) / MXN
$1,79644
1 Trading Payment(TPTU) / SAR
ريال0,36375
1 Trading Payment(TPTU) / ETB
Br14,91375
1 Trading Payment(TPTU) / KES
KSh12,53143
1 Trading Payment(TPTU) / JOD
د.أ0,068773
1 Trading Payment(TPTU) / PLN
0,35502
1 Trading Payment(TPTU) / RON
лв0,42583
1 Trading Payment(TPTU) / SEK
kr0,91471
1 Trading Payment(TPTU) / BGN
лв0,16393
1 Trading Payment(TPTU) / HUF
Ft32,55029
1 Trading Payment(TPTU) / CZK
2,03894
1 Trading Payment(TPTU) / KWD
د.ك0,029682
1 Trading Payment(TPTU) / ILS
0,31525
1 Trading Payment(TPTU) / BOB
Bs0,67027
1 Trading Payment(TPTU) / AZN
0,1649
1 Trading Payment(TPTU) / TJS
SM0,8924
1 Trading Payment(TPTU) / GEL
0,26287
1 Trading Payment(TPTU) / AOA
Kz88,90923
1 Trading Payment(TPTU) / BHD
.د.ب0,036472
1 Trading Payment(TPTU) / BMD
$0,097
1 Trading Payment(TPTU) / DKK
kr0,62565
1 Trading Payment(TPTU) / HNL
L2,54722
1 Trading Payment(TPTU) / MUR
4,41156
1 Trading Payment(TPTU) / NAD
$1,67034
1 Trading Payment(TPTU) / NOK
kr0,97485
1 Trading Payment(TPTU) / NZD
$0,16878
1 Trading Payment(TPTU) / PAB
B/.0,097
1 Trading Payment(TPTU) / PGK
K0,40934
1 Trading Payment(TPTU) / QAR
ر.ق0,35308
1 Trading Payment(TPTU) / RSD
дин.9,82028
1 Trading Payment(TPTU) / UZS
soʻm1.168,67443
1 Trading Payment(TPTU) / ALL
L8,11211
1 Trading Payment(TPTU) / ANG
ƒ0,17363
1 Trading Payment(TPTU) / AWG
ƒ0,1746
1 Trading Payment(TPTU) / BBD
$0,194
1 Trading Payment(TPTU) / BAM
KM0,16296
1 Trading Payment(TPTU) / BIF
Fr286,926
1 Trading Payment(TPTU) / BND
$0,1261
1 Trading Payment(TPTU) / BSD
$0,097
1 Trading Payment(TPTU) / JMD
$15,50933
1 Trading Payment(TPTU) / KHR
389,55782
1 Trading Payment(TPTU) / KMF
Fr41,031
1 Trading Payment(TPTU) / LAK
2.108,69561
1 Trading Payment(TPTU) / LKR
රු29,52777
1 Trading Payment(TPTU) / MDL
L1,63736
1 Trading Payment(TPTU) / MGA
Ar434,9771
1 Trading Payment(TPTU) / MOP
P0,776
1 Trading Payment(TPTU) / MVR
1,4841
1 Trading Payment(TPTU) / MWK
MK168,40267
1 Trading Payment(TPTU) / MZN
MT6,1983
1 Trading Payment(TPTU) / NPR
रु13,76042
1 Trading Payment(TPTU) / PYG
687,924
1 Trading Payment(TPTU) / RWF
Fr140,747
1 Trading Payment(TPTU) / SBD
$0,79831
1 Trading Payment(TPTU) / SCR
1,36576
1 Trading Payment(TPTU) / SRD
$3,75875
1 Trading Payment(TPTU) / SVC
$0,84875
1 Trading Payment(TPTU) / SZL
L1,67034
1 Trading Payment(TPTU) / TMT
m0,3395
1 Trading Payment(TPTU) / TND
د.ت0,284986
1 Trading Payment(TPTU) / TTD
$0,65669
1 Trading Payment(TPTU) / UGX
Sh337,948
1 Trading Payment(TPTU) / XAF
Fr54,902
1 Trading Payment(TPTU) / XCD
$0,2619
1 Trading Payment(TPTU) / XOF
Fr54,902
1 Trading Payment(TPTU) / XPF
Fr9,991
1 Trading Payment(TPTU) / BWP
P1,2998
1 Trading Payment(TPTU) / BZD
$0,19497
1 Trading Payment(TPTU) / CVE
$9,22664
1 Trading Payment(TPTU) / DJF
Fr17,169
1 Trading Payment(TPTU) / DOP
$6,22449
1 Trading Payment(TPTU) / DZD
د.ج12,60709
1 Trading Payment(TPTU) / FJD
$0,21922
1 Trading Payment(TPTU) / GNF
Fr843,415
1 Trading Payment(TPTU) / GTQ
Q0,74302
1 Trading Payment(TPTU) / GYD
$20,30501
1 Trading Payment(TPTU) / ISK
kr12,125

Trading Payment Mənbəyi

Trading Payment haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Trading Payment Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Trading Payment Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Trading Payment (TPTU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TPTU qiyməti 0,097 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TPTU / USD cari qiyməti nədir?
TPTU / USD cari qiyməti $ 0,097 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Trading Payment üçün bazar dəyəri nədir?
TPTU üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TPTU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TPTU aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
TPTU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TPTU ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TPTU qiyməti (ATL) nədir?
TPTU ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
TPTU ticarət həcmi nədir?
TPTU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 5,72K USD.
TPTU bu il daha da yüksələcək?
TPTU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TPTU qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:02:12 (UTC+8)

Trading Payment (TPTU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

TPTU / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TPTU
TPTU
USD
USD

1 TPTU = 0,097 USD

TPTU Ticarəti Edin

TPTU/USDT
$0,097
$0,097$0,097
-1,02%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.638,26
$109.638,26$109.638,26

+1,79%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,39
$3.849,39$3.849,39

+2,00%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,02979
$0,02979$0,02979

+18,92%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,18
$186,18$186,18

+0,59%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.849,39
$3.849,39$3.849,39

+2,00%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.638,26
$109.638,26$109.638,26

+1,79%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,18
$186,18$186,18

+0,59%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4795
$2,4795$2,4795

+1,04%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18547
$0,18547$0,18547

+2,65%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003140
$0,003140$0,003140

-37,20%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00943
$0,00943$0,00943

-5,70%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002925
$0,0002925$0,0002925

+368,00%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020675
$0,0020675$0,0020675

+2.197,22%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020675
$0,0020675$0,0020675

+2.197,22%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0440
$0,0440$0,0440

+1.275,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000035996
$0,0000000000000000000000035996$0,0000000000000000000000035996

+619,92%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32900
$0,32900$0,32900

+165,13%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%