Bugünkü canlı iShares 20 Year ETF qiyməti 91.64 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TLTON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TLTON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

iShares 20 Year ETF Logosu

iShares 20 Year ETF qiyməti(TLTON)

1 TLTON / USD Canlı Qiyməti:

$91,64
$91,64$91,64
-0,70%1D
USD
iShares 20 Year ETF (TLTON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:07 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 91,16
$ 91,16$ 91,16
24 saat Aşağı
$ 92,39
$ 92,39$ 92,39
24 saat Yüksək

$ 91,16
$ 91,16$ 91,16

$ 92,39
$ 92,39$ 92,39

$ 95,25413241837782
$ 95,25413241837782$ 95,25413241837782

$ 86,39533703543214
$ 86,39533703543214$ 86,39533703543214

-0,23%

-0,70%

-0,80%

-0,80%

iShares 20 Year ETF (TLTON) canlı qiyməti $ 91,64. TLTON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 91,16 və ən yüksək $ 92,39 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TLTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 95,25413241837782, ən aşağı qiyməti isə $ 86,39533703543214 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TLTON son bir saat ərzində -0,23%, 24 saat ərzində -0,70% və son 7 gündə isə -0,80% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Bazar Məlumatları

No.852

$ 20,69M
$ 20,69M$ 20,69M

$ 64,35K
$ 64,35K$ 64,35K

$ 20,69M
$ 20,69M$ 20,69M

225,81K
225,81K 225,81K

225.810,3774629
225.810,3774629 225.810,3774629

ETH

iShares 20 Year ETF üzrə cari Bazar Dəyəri $ 20,69M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64,35K təşkil edir. TLTON üzrə dövriyyədə olan təklif 225,81K, ümumi təklif isə 225810.3774629 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 20,69M təşkil edir.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün iShares 20 Year ETF qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,646-0,70%
30 Gün$ +1,11+1,22%
60 Gün$ +31,64+52,73%
90 Gün$ +31,64+52,73%
Bugünkü iShares 20 Year ETF Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TLTON $ -0,646 (-0,70%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

iShares 20 Year ETF 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +1,11 (+1,22%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

iShares 20 Year ETF 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TLTON $ +31,64 (+52,73%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

iShares 20 Year ETF 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +31,64 (+52,73%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

iShares 20 Year ETF (TLTON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi iShares 20 Year ETF Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

iShares 20 Year ETF (TLTON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

iShares 20 Year ETF MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC iShares 20 Year ETF investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TLTON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə iShares 20 Year ETF haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız iShares 20 Year ETF satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

iShares 20 Year ETF Qiymət Proqnozu (USD)

iShares 20 Year ETF (TLTON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? iShares 20 Year ETF (TLTON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? iShares 20 Year ETF üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

iShares 20 Year ETF qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

iShares 20 Year ETF (TLTON) Tokenomikası

iShares 20 Year ETF (TLTON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TLTON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

iShares 20 Year ETF (TLTON) necə alınır?

Necə iShares 20 Year ETF alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım iShares 20 Year ETF Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TLTON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / VND
2.411.506,6
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AUD
A$139,2928
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / GBP
68,73
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / EUR
78,8104
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / USD
$91,64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MYR
RM383,9716
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TRY
3.850,7128
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / JPY
¥14.020,92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ARS
ARS$131.855,2976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / RUB
7.325,7016
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / INR
8.121,1368
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / IDR
Rp1.502.294,8416
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PHP
5.382,0172
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / EGP
￡E.4.328,1572
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BRL
R$493,0232
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / CAD
C$127,3796
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BDT
11.203,9064
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / NGN
132.618,6588
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / COP
$355.192,9744
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ZAR
R.1.580,79
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / UAH
3.847,9636
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TZS
T.Sh.225.159,48
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / VES
Bs20.252,44
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / CLP
$86.324,88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PKR
Rs25.857,1424
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / KZT
48.615,02
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / THB
฿2.959,972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TWD
NT$2.816,0972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AED
د.إ336,3188
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / CHF
Fr73,312
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / HKD
HK$711,1264
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AMD
֏35.083,4576
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MAD
.د.م848,5864
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MXN
$1.697,1728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SAR
ريال343,65
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ETB
Br14.089,65
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / KES
KSh11.838,9716
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / JOD
د.أ64,97276
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PLN
335,4024
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / RON
лв402,2996
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SEK
kr864,1652
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BGN
лв154,8716
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / HUF
Ft30.751,6348
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / CZK
1.926,2728
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / KWD
د.ك28,04184
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ILS
297,83
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BOB
Bs633,2324
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AZN
155,788
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TJS
SM843,088
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / GEL
248,3444
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AOA
Kz83.996,3076
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BHD
.د.ب34,45664
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BMD
$91,64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / DKK
kr591,078
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / HNL
L2.406,4664
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MUR
4.167,7872
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / NAD
$1.578,0408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / NOK
kr920,982
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / NZD
$159,4536
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PAB
B/.91,64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PGK
K386,7208
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / QAR
ر.ق333,5696
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / RSD
дин.9.277,6336
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / UZS
soʻm1.104.096,1316
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ALL
L7.663,8532
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ANG
ƒ164,0356
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / AWG
ƒ164,952
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BBD
$183,28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BAM
KM153,9552
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BIF
Fr271.071,12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BND
$119,132
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BSD
$91,64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / JMD
$14.652,3196
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / KHR
368.031,7384
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / KMF
Fr38.763,72
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / LAK
1.992.173,8732
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / LKR
රු27.896,1324
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MDL
L1.546,8832
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MGA
Ar410.941,252
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MOP
P733,12
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MVR
1.402,092
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MWK
MK159.097,1204
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / MZN
MT5.855,796
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / NPR
रु13.000,0504
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / PYG
649.910,88
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / RWF
Fr132.969,64
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SBD
$754,1972
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SCR
1.290,2912
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SRD
$3.551,05
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SVC
$801,85
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / SZL
L1.578,0408
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TMT
m320,74
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TND
د.ت269,23832
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / TTD
$620,4028
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / UGX
Sh319.273,76
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / XAF
Fr51.868,24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / XCD
$247,428
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / XOF
Fr51.868,24
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / XPF
Fr9.438,92
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BWP
P1.227,976
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / BZD
$184,1964
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / CVE
$8.716,7968
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / DJF
Fr16.220,28
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / DOP
$5.880,5388
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / DZD
د.ج11.910,4508
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / FJD
$207,1064
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / GNF
Fr796.809,8
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / GTQ
Q701,9624
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / GYD
$19.183,0012
1 iShares 20 Year ETF(TLTON) / ISK
kr11.455

iShares 20 Year ETF Mənbəyi

iShares 20 Year ETF haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi iShares 20 Year ETF Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: iShares 20 Year ETF Haqqında Digər Suallar

Bugünkü iShares 20 Year ETF (TLTON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TLTON qiyməti 91,64 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TLTON / USD cari qiyməti nədir?
TLTON / USD cari qiyməti $ 91,64 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
iShares 20 Year ETF üçün bazar dəyəri nədir?
TLTON üçün bazar dəyəri $ 20,69M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TLTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TLTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 225,81K USD təşkil edir.
TLTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TLTON ATH qiyməti olan 95,25413241837782 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TLTON qiyməti (ATL) nədir?
TLTON ATL qiyməti olan 86,39533703543214 USD dəyərinə endi.
TLTON ticarət həcmi nədir?
TLTON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64,35K USD.
TLTON bu il daha da yüksələcək?
TLTON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TLTON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:01:07 (UTC+8)

iShares 20 Year ETF (TLTON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

TLTON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

TLTON
TLTON
USD
USD

1 TLTON = 91,64 USD

TLTON Ticarəti Edin

TLTON/USDT
$91,64
$91,64$91,64
-0,60%

$109.677,37
$3.851,21
$0,03100
$186,31
$1,0000
