Titans Tap Logosu

Titans Tap qiyməti(TIT)

1 TIT / USD Canlı Qiyməti:

$0,000994
$0,000994$0,000994
0,00%1D
USD
Titans Tap (TIT) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:58 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,000992
$ 0,000992$ 0,000992
24 saat Aşağı
$ 0,000996
$ 0,000996$ 0,000996
24 saat Yüksək

$ 0,000992
$ 0,000992$ 0,000992

$ 0,000996
$ 0,000996$ 0,000996

$ 0,023428722155694283
$ 0,023428722155694283$ 0,023428722155694283

$ 0,001000455808421485
$ 0,001000455808421485$ 0,001000455808421485

0,00%

0,00%

-21,98%

-21,98%

Titans Tap (TIT) canlı qiyməti $ 0,000994. TIT son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,000992 və ən yüksək $ 0,000996 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,023428722155694283, ən aşağı qiyməti isə $ 0,001000455808421485 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TIT son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində 0,00% və son 7 gündə isə -21,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Titans Tap (TIT) Bazar Məlumatları

No.9102

$ 0,00
$ 0,00$ 0,00

$ 40,31K
$ 40,31K$ 40,31K

$ 79,52M
$ 79,52M$ 79,52M

0,00
0,00 0,00

80.000.000.000
80.000.000.000 80.000.000.000

79.999.996.900
79.999.996.900 79.999.996.900

0,00%

SOL

Titans Tap üzrə cari Bazar Dəyəri $ 0,00 və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 40,31K təşkil edir. TIT üzrə dövriyyədə olan təklif 0,00, ümumi təklif isə 79999996900 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 79,52M təşkil edir.

Titans Tap (TIT) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Titans Tap qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ 00,00%
30 Gün$ -0,000456-31,45%
60 Gün$ -0,003425-77,51%
90 Gün$ -0,004006-80,12%
Bugünkü Titans Tap Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TIT $ 0 (0,00%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Titans Tap 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,000456 (-31,45%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Titans Tap 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TIT $ -0,003425 (-77,51%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Titans Tap 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,004006 (-80,12%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Titans Tap (TIT) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Titans Tap Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Titans Tap (TIT) Nədir?

Titan’s Tap is a Web3.0 idle RPG built on blockchain, combining Greek mythology with a “Gather-to-Earn” model. Players collect divine powers, battle through episodic stories, and earn TIT tokens while owning in-game assets.

Titans Tap MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Titans Tap investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TIT steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Titans Tap haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Titans Tap satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Titans Tap Qiymət Proqnozu (USD)

Titans Tap (TIT) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Titans Tap (TIT) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Titans Tap üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Titans Tap qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Titans Tap (TIT) Tokenomikası

Titans Tap (TIT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TIT tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Titans Tap (TIT) necə alınır?

Necə Titans Tap alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Titans Tap Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TIT Aktivindən Yerli Valyutalara

Titans Tap Mənbəyi

Titans Tap haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Titans Tap Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Titans Tap Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Titans Tap (TIT) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TIT qiyməti 0,000994 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TIT / USD cari qiyməti nədir?
TIT / USD cari qiyməti $ 0,000994 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Titans Tap üçün bazar dəyəri nədir?
TIT üçün bazar dəyəri $ 0,00 USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TIT aktivinin dövriyyədə olan təklifi 0,00 USD təşkil edir.
TIT üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TIT ATH qiyməti olan 0,023428722155694283 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TIT qiyməti (ATL) nədir?
TIT ATL qiyməti olan 0,001000455808421485 USD dəyərinə endi.
TIT ticarət həcmi nədir?
TIT üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 40,31K USD.
TIT bu il daha da yüksələcək?
TIT bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TIT qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 10:00:58 (UTC+8)

Titans Tap (TIT) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

