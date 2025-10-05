Bugünkü canlı TICS qiyməti 0.02662 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TICS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TICS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı TICS qiyməti 0.02662 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində TICS / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də TICS qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

TICS qiyməti(TICS)

1 TICS / USD Canlı Qiyməti:

-5,50%1D
USD
TICS (TICS) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:52 (UTC+8)

TICS (TICS) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
24 saat Yüksək

-2,60%

-5,50%

-8,68%

-8,68%

TICS (TICS) canlı qiyməti $ 0,02662. TICS son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0255 və ən yüksək $ 0,02909 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. TICS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,5719853250516347, ən aşağı qiyməti isə $ 0,030720054210987374 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, TICS son bir saat ərzində -2,60%, 24 saat ərzində -5,50% və son 7 gündə isə -8,68% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

TICS (TICS) Bazar Məlumatları

No.3921

6,03%

QUBETICS

TICS üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,19M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 117,84K təşkil edir. TICS üzrə dövriyyədə olan təklif 82,26M, ümumi təklif isə 1361867964 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 36,25M təşkil edir.

TICS (TICS) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün TICS qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0015493-5,50%
30 Gün$ -0,01008-27,47%
60 Gün$ -0,03808-58,86%
90 Gün$ -1,66548-98,43%
Bugünkü TICS Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün TICS $ -0,0015493 (-5,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

TICS 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01008 (-27,47%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

TICS 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə TICS $ -0,03808 (-58,86%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

TICS 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -1,66548 (-98,43%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

TICS (TICS) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi TICS Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

TICS (TICS) Nədir?

Qubetics is a decentralized Layer 1 blockchain protocol designed to aggregate major Web3 networks into a unified, interoperable ecosystem. Fully EVM-compatible and built on the Cosmos SDK, Qubetics empowers users to interact seamlessly across multiple chains while maintaining full control over their assets through non-custodial wallets.

TICS MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC TICS investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- TICS steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə TICS haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız TICS satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

TICS Qiymət Proqnozu (USD)

TICS (TICS) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? TICS (TICS) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? TICS üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

TICS qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

TICS (TICS) Tokenomikası

TICS (TICS) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. TICS tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

TICS (TICS) necə alınır?

Necə TICS alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım TICS Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

TICS Aktivindən Yerli Valyutalara

1 TICS(TICS) / VND
700,5053
1 TICS(TICS) / AUD
A$0,0401962
1 TICS(TICS) / GBP
0,0194326
1 TICS(TICS) / EUR
0,022627
1 TICS(TICS) / USD
$0,02662
1 TICS(TICS) / MYR
RM0,111804
1 TICS(TICS) / TRY
1,1023342
1 TICS(TICS) / JPY
¥3,91314
1 TICS(TICS) / ARS
ARS$37,92019
1 TICS(TICS) / RUB
2,1884302
1 TICS(TICS) / INR
2,3619926
1 TICS(TICS) / IDR
Rp443,6664892
1 TICS(TICS) / KRW
37,492939
1 TICS(TICS) / PHP
1,541298
1 TICS(TICS) / EGP
￡E.1,2705726
1 TICS(TICS) / BRL
R$0,1418846
1 TICS(TICS) / CAD
C$0,0370018
1 TICS(TICS) / BDT
3,238323
1 TICS(TICS) / NGN
38,9748744
1 TICS(TICS) / COP
$103,579751
1 TICS(TICS) / ZAR
R.0,4583964
1 TICS(TICS) / UAH
1,0978088
1 TICS(TICS) / TZS
T.Sh.65,40534
1 TICS(TICS) / VES
Bs4,9247
1 TICS(TICS) / CLP
$25,52858
1 TICS(TICS) / PKR
Rs7,4879398
1 TICS(TICS) / KZT
14,5701908
1 TICS(TICS) / THB
฿0,8616894
1 TICS(TICS) / TWD
NT$0,8103128
1 TICS(TICS) / AED
د.إ0,0976954
1 TICS(TICS) / CHF
Fr0,0210298
1 TICS(TICS) / HKD
HK$0,2068374
1 TICS(TICS) / AMD
֏10,1991868
1 TICS(TICS) / MAD
.د.م0,2419758
1 TICS(TICS) / MXN
$0,4895418
1 TICS(TICS) / SAR
ريال0,0995588
1 TICS(TICS) / ETB
Br3,8622958
1 TICS(TICS) / KES
KSh3,4377068
1 TICS(TICS) / JOD
د.أ0,01887358
1 TICS(TICS) / PLN
0,0963644
1 TICS(TICS) / RON
лв0,1152646
1 TICS(TICS) / SEK
kr0,2494294
1 TICS(TICS) / BGN
лв0,0441892
1 TICS(TICS) / HUF
Ft8,8144144
1 TICS(TICS) / CZK
0,5499692
1 TICS(TICS) / KWD
د.ك0,00814572
1 TICS(TICS) / ILS
0,087846
1 TICS(TICS) / BOB
Bs0,183678
1 TICS(TICS) / AZN
0,045254
1 TICS(TICS) / TJS
SM0,2478322
1 TICS(TICS) / GEL
0,0724064
1 TICS(TICS) / AOA
Kz24,3996258
1 TICS(TICS) / BHD
.د.ب0,01000912
1 TICS(TICS) / BMD
$0,02662
1 TICS(TICS) / DKK
kr0,1693032
1 TICS(TICS) / HNL
L0,696113
1 TICS(TICS) / MUR
1,2061522
1 TICS(TICS) / NAD
$0,4586626
1 TICS(TICS) / NOK
kr0,2651352
1 TICS(TICS) / NZD
$0,0455202
1 TICS(TICS) / PAB
B/.0,02662
1 TICS(TICS) / PGK
K0,113135
1 TICS(TICS) / QAR
ر.ق0,0968968
1 TICS(TICS) / RSD
дин.2,656676
1 TICS(TICS) / UZS
soʻm320,7228178
1 TICS(TICS) / ALL
L2,1932218
1 TICS(TICS) / ANG
ƒ0,0476498
1 TICS(TICS) / AWG
ƒ0,047916
1 TICS(TICS) / BBD
$0,05324
1 TICS(TICS) / BAM
KM0,0441892
1 TICS(TICS) / BIF
Fr78,28942
1 TICS(TICS) / BND
$0,0340736
1 TICS(TICS) / BSD
$0,02662
1 TICS(TICS) / JMD
$4,2741072
1 TICS(TICS) / KHR
106,9075172
1 TICS(TICS) / KMF
Fr11,15378
1 TICS(TICS) / LAK
578,6956406
1 TICS(TICS) / LKR
Rs8,0493556
1 TICS(TICS) / MDL
L0,4456188
1 TICS(TICS) / MGA
Ar118,8391336
1 TICS(TICS) / MOP
P0,2132262
1 TICS(TICS) / MVR
0,407286
1 TICS(TICS) / MWK
MK46,2152482
1 TICS(TICS) / MZN
MT1,701018
1 TICS(TICS) / NPR
Rs3,785364
1 TICS(TICS) / PYG
187,45804
1 TICS(TICS) / RWF
Fr38,51914
1 TICS(TICS) / SBD
$0,2190826
1 TICS(TICS) / SCR
0,3891844
1 TICS(TICS) / SRD
$1,014222
1 TICS(TICS) / SVC
$0,2326588
1 TICS(TICS) / SZL
L0,4583964
1 TICS(TICS) / TMT
m0,09317
1 TICS(TICS) / TND
د.ت0,07751744
1 TICS(TICS) / TTD
$0,1802174
1 TICS(TICS) / UGX
Sh92,1052
1 TICS(TICS) / XAF
Fr14,85396
1 TICS(TICS) / XCD
$0,071874
1 TICS(TICS) / XOF
Fr14,85396
1 TICS(TICS) / XPF
Fr2,68862
1 TICS(TICS) / BWP
P0,3535136
1 TICS(TICS) / BZD
$0,0535062
1 TICS(TICS) / CVE
$2,4998842
1 TICS(TICS) / DJF
Fr4,73836
1 TICS(TICS) / DOP
$1,666412
1 TICS(TICS) / DZD
د.ج3,4467576
1 TICS(TICS) / FJD
$0,059895
1 TICS(TICS) / GNF
Fr231,4609
1 TICS(TICS) / GTQ
Q0,2039092
1 TICS(TICS) / GYD
$5,5665082
1 TICS(TICS) / ISK
kr3,22102

TICS Mənbəyi

TICS haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi TICS Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: TICS Haqqında Digər Suallar

Bugünkü TICS (TICS) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı TICS qiyməti 0,02662 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
TICS / USD cari qiyməti nədir?
TICS / USD cari qiyməti $ 0,02662 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
TICS üçün bazar dəyəri nədir?
TICS üçün bazar dəyəri $ 2,19M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
TICS aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
TICS aktivinin dövriyyədə olan təklifi 82,26M USD təşkil edir.
TICS üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
TICS ATH qiyməti olan 2,5719853250516347 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı TICS qiyməti (ATL) nədir?
TICS ATL qiyməti olan 0,030720054210987374 USD dəyərinə endi.
TICS ticarət həcmi nədir?
TICS üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 117,84K USD.
TICS bu il daha da yüksələcək?
TICS bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün TICS qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-05 16:55:52 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

