Bugünkü canlı LETSTOP qiyməti 0.05174 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində STOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də STOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LETSTOP Logosu

LETSTOP qiyməti(STOP)

1 STOP / USD Canlı Qiyməti:

$0,05174
$0,05174$0,05174
+0,99%1D
USD
LETSTOP (STOP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:58:14 (UTC+8)

LETSTOP (STOP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04775
$ 0,04775$ 0,04775
24 saat Aşağı
$ 0,06347
$ 0,06347$ 0,06347
24 saat Yüksək

$ 0,04775
$ 0,04775$ 0,04775

$ 0,06347
$ 0,06347$ 0,06347

$ 1
$ 1$ 1

$ 0,02770163701207271
$ 0,02770163701207271$ 0,02770163701207271

-0,12%

+0,99%

+10,93%

+10,93%

LETSTOP (STOP) canlı qiyməti $ 0,05174. STOP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04775 və ən yüksək $ 0,06347 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. STOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02770163701207271 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, STOP son bir saat ərzində -0,12%, 24 saat ərzində +0,99% və son 7 gündə isə +10,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LETSTOP (STOP) Bazar Məlumatları

No.1645

$ 3,34M
$ 3,34M$ 3,34M

$ 96,60K
$ 96,60K$ 96,60K

$ 5,17M
$ 5,17M$ 5,17M

64,50M
64,50M 64,50M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

99.999.250,8198591
99.999.250,8198591 99.999.250,8198591

64,50%

SOL

LETSTOP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,34M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 96,60K təşkil edir. STOP üzrə dövriyyədə olan təklif 64,50M, ümumi təklif isə 99999250.8198591 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 5,17M təşkil edir.

LETSTOP (STOP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LETSTOP qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0005072+0,99%
30 Gün$ -0,01757-25,35%
60 Gün$ -0,10505-67,01%
90 Gün$ -0,17271-76,95%
Bugünkü LETSTOP Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün STOP $ +0,0005072 (+0,99%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LETSTOP 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01757 (-25,35%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LETSTOP 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə STOP $ -0,10505 (-67,01%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LETSTOP 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,17271 (-76,95%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LETSTOP (STOP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LETSTOP Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LETSTOP (STOP) Nədir?

LETSTOP is the first app to reward safe driving with vouchers or crypto. With 1M+ downloads and 70M+ safe km in 180+ countries, $STOP is powered by Solana.

LETSTOP MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC LETSTOP investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- STOP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə LETSTOP haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız LETSTOP satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

LETSTOP Qiymət Proqnozu (USD)

LETSTOP (STOP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LETSTOP (STOP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LETSTOP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LETSTOP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LETSTOP (STOP) Tokenomikası

LETSTOP (STOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. STOP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

LETSTOP (STOP) necə alınır?

Necə LETSTOP alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım LETSTOP Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

STOP Aktivindən Yerli Valyutalara

LETSTOP Mənbəyi

LETSTOP haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi LETSTOP Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LETSTOP Haqqında Digər Suallar

Bugünkü LETSTOP (STOP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı STOP qiyməti 0,05174 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
STOP / USD cari qiyməti nədir?
STOP / USD cari qiyməti $ 0,05174 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LETSTOP üçün bazar dəyəri nədir?
STOP üçün bazar dəyəri $ 3,34M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
STOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
STOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 64,50M USD təşkil edir.
STOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
STOP ATH qiyməti olan 1 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı STOP qiyməti (ATL) nədir?
STOP ATL qiyməti olan 0,02770163701207271 USD dəyərinə endi.
STOP ticarət həcmi nədir?
STOP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 96,60K USD.
STOP bu il daha da yüksələcək?
STOP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün STOP qiymət proqnozuna baxın.
LETSTOP (STOP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

