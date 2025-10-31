Bugünkü canlı SLIMEX qiyməti 0.00983 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SLIMEX qiyməti 0.00983 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SLIMEX qiyməti(SLX)

1 SLX / USD Canlı Qiyməti:

$0,0098
+10,11%1D
USD
SLIMEX (SLX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:33:20 (UTC+8)

SLIMEX (SLX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,00849
24 saat Aşağı
$ 0,01016
24 saat Yüksək

$ 0,00849
$ 0,01016
$ 0,0201275829066775
$ 0,005582250839159196
-0,11%

+10,11%

+15,10%

+15,10%

SLIMEX (SLX) canlı qiyməti $ 0,00983. SLX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00849 və ən yüksək $ 0,01016 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0201275829066775, ən aşağı qiyməti isə $ 0,005582250839159196 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SLX son bir saat ərzində -0,11%, 24 saat ərzində +10,11% və son 7 gündə isə +15,10% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SLIMEX (SLX) Bazar Məlumatları

No.907

$ 17,04M
$ 1,05M
$ 98,30M
1,73B
10.000.000.000
10.000.000.000
17,33%

BSC

SLIMEX üzrə cari Bazar Dəyəri $ 17,04M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 1,05M təşkil edir. SLX üzrə dövriyyədə olan təklif 1,73B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 98,30M təşkil edir.

SLIMEX (SLX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SLIMEX qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0008998+10,11%
30 Gün$ -0,00017-1,70%
60 Gün$ -0,00017-1,70%
90 Gün$ -0,00017-1,70%
Bugünkü SLIMEX Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SLX $ +0,0008998 (+10,11%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SLIMEX 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00017 (-1,70%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SLIMEX 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SLX $ -0,00017 (-1,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SLIMEX 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00017 (-1,70%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SLIMEX (SLX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SLIMEX Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SLIMEX (SLX) Nədir?

"Small Slimes, Big Impact – Every Dig Unlocks the Next." SLIMEX is an interactive Web3 gaming ecosystem powered by $SLX, originating from the hit idle RPG Slime Miner and expanding through the Slime IP across games and services. It blends Web2-scale accessibility with Web3 ownership, offering seasonal gameplay, NFT integration, and scalable rewards. With 22M+ users and 150K+ daily players, SLIMEX is building the next-generation network where gaming, creators, and interactive economies thrive.

SLIMEX MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SLIMEX investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SLX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SLIMEX haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SLIMEX satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SLIMEX Qiymət Proqnozu (USD)

SLIMEX (SLX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SLIMEX (SLX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SLIMEX üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SLIMEX qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SLIMEX (SLX) Tokenomikası

SLIMEX (SLX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SLX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SLIMEX (SLX) necə alınır?

Necə SLIMEX alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SLIMEX Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SLX Aktivindən Yerli Valyutalara

SLIMEX Mənbəyi

SLIMEX haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi SLIMEX Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SLIMEX Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SLIMEX (SLX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SLX qiyməti 0,00983 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SLX / USD cari qiyməti nədir?
SLX / USD cari qiyməti $ 0,00983 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SLIMEX üçün bazar dəyəri nədir?
SLX üçün bazar dəyəri $ 17,04M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SLX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,73B USD təşkil edir.
SLX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SLX ATH qiyməti olan 0,0201275829066775 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SLX qiyməti (ATL) nədir?
SLX ATL qiyməti olan 0,005582250839159196 USD dəyərinə endi.
SLX ticarət həcmi nədir?
SLX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 1,05M USD.
SLX bu il daha da yüksələcək?
SLX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SLX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:33:20 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

