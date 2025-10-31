Bugünkü canlı SatLayer qiyməti 0.01194 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı SatLayer qiyməti 0.01194 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində SLAY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də SLAY qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

SatLayer Logosu

SatLayer qiyməti(SLAY)

1 SLAY / USD Canlı Qiyməti:

$0,01194
$0,01194$0,01194
-4,32%1D
USD
SatLayer (SLAY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:55:55 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) Qiymət Məlumatları (USD)

SatLayer (SLAY) canlı qiyməti $ 0,01194. SLAY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01163 və ən yüksək $ 0,01403 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. SLAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, SLAY son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -4,32% və son 7 gündə isə -21,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

SatLayer (SLAY) Bazar Məlumatları

SatLayer üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 119,71K təşkil edir. SLAY üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 2100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 25,07M təşkil edir.

SatLayer (SLAY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün SatLayer qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0005391-4,32%
30 Gün$ -0,01372-53,47%
60 Gün$ -0,01456-54,95%
90 Gün$ -0,02306-65,89%
Bugünkü SatLayer Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün SLAY $ -0,0005391 (-4,32%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

SatLayer 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01372 (-53,47%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

SatLayer 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə SLAY $ -0,01456 (-54,95%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

SatLayer 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,02306 (-65,89%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

SatLayer (SLAY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi SatLayer Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

SatLayer (SLAY) Nədir?

The new financial system, built on Bitcoin: SatLayer is the economic layer for Bitcoin, making the best asset now fully programmable. Bitcoin isn’t idle gold anymore. SatLayer leverages restaking primitives to evolve Bitcoin into an active reserve asset, anchoring secure, capital-efficient DeFi and RWA systems. As the Bitcoin restaking partner for Sui and Berachain — and the exclusive restaking partner of Babylon Labs—SatLayer collaborates with top revenue-generating projects to develop use cases like on-chain insurance and liquidity float, driving real and sustainable yield.

SatLayer MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC SatLayer investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- SLAY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə SatLayer haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız SatLayer satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

SatLayer Qiymət Proqnozu (USD)

SatLayer (SLAY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? SatLayer (SLAY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? SatLayer üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

SatLayer qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

SatLayer (SLAY) Tokenomikası

SatLayer (SLAY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. SLAY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

SatLayer (SLAY) necə alınır?

Necə SatLayer alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım SatLayer Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

SLAY Aktivindən Yerli Valyutalara

SatLayer Mənbəyi

SatLayer haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi SatLayer Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: SatLayer Haqqında Digər Suallar

Bugünkü SatLayer (SLAY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı SLAY qiyməti 0,01194 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
SLAY / USD cari qiyməti nədir?
SLAY / USD cari qiyməti $ 0,01194 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
SatLayer üçün bazar dəyəri nədir?
SLAY üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
SLAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
SLAY aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
SLAY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
SLAY ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı SLAY qiyməti (ATL) nədir?
SLAY ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
SLAY ticarət həcmi nədir?
SLAY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 119,71K USD.
SLAY bu il daha da yüksələcək?
SLAY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün SLAY qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:55:55 (UTC+8)

SatLayer (SLAY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

