Bugünkü canlı Rizenet Token qiyməti 0.01364 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RIZE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RIZE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Rizenet Token Logosu

Rizenet Token qiyməti(RIZE)

1 RIZE / USD Canlı Qiyməti:

$0,01364
$0,01364$0,01364
+4,52%1D
USD
Rizenet Token (RIZE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:58 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0124
$ 0,0124$ 0,0124
24 saat Aşağı
$ 0,0143
$ 0,0143$ 0,0143
24 saat Yüksək

$ 0,0124
$ 0,0124$ 0,0124

$ 0,0143
$ 0,0143$ 0,0143

$ 0,10217127339481945
$ 0,10217127339481945$ 0,10217127339481945

$ 0,010133475714606262
$ 0,010133475714606262$ 0,010133475714606262

+1,71%

+4,52%

-15,39%

-15,39%

Rizenet Token (RIZE) canlı qiyməti $ 0,01364. RIZE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0124 və ən yüksək $ 0,0143 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RIZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,10217127339481945, ən aşağı qiyməti isə $ 0,010133475714606262 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RIZE son bir saat ərzində +1,71%, 24 saat ərzində +4,52% və son 7 gündə isə -15,39% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Rizenet Token (RIZE) Bazar Məlumatları

No.1041

$ 13,25M
$ 13,25M$ 13,25M

$ 38,73K
$ 38,73K$ 38,73K

$ 68,20M
$ 68,20M$ 68,20M

971,11M
971,11M 971,11M

5.000.000.000
5.000.000.000 5.000.000.000

4.998.471.056,617644
4.998.471.056,617644 4.998.471.056,617644

19,42%

BASE

Rizenet Token üzrə cari Bazar Dəyəri $ 13,25M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 38,73K təşkil edir. RIZE üzrə dövriyyədə olan təklif 971,11M, ümumi təklif isə 4998471056.617644 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 68,20M təşkil edir.

Rizenet Token (RIZE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Rizenet Token qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0005899+4,52%
30 Gün$ -0,00001-0,08%
60 Gün$ -0,00939-40,78%
90 Gün$ -0,04328-76,04%
Bugünkü Rizenet Token Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RIZE $ +0,0005899 (+4,52%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Rizenet Token 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00001 (-0,08%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Rizenet Token 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RIZE $ -0,00939 (-40,78%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Rizenet Token 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,04328 (-76,04%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Rizenet Token (RIZE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Rizenet Token Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Rizenet Token (RIZE) Nədir?

T-RIZE is an institutional-grade platform for tokenizing real-world assets (RWAs). It supports access to high-quality assets by connecting with regulated distributors and incorporates privacy-preserving decentralized machine learning to assist in due diligence, risk analysis, and valuation.

Rizenet Token MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Rizenet Token investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RIZE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Rizenet Token haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Rizenet Token satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Rizenet Token Qiymət Proqnozu (USD)

Rizenet Token (RIZE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Rizenet Token (RIZE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Rizenet Token üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Rizenet Token qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Rizenet Token (RIZE) Tokenomikası

Rizenet Token (RIZE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RIZE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Rizenet Token (RIZE) necə alınır?

Necə Rizenet Token alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Rizenet Token Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RIZE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Rizenet Token(RIZE) / VND
358,9366
1 Rizenet Token(RIZE) / AUD
A$0,0207328
1 Rizenet Token(RIZE) / GBP
0,01023
1 Rizenet Token(RIZE) / EUR
0,0117304
1 Rizenet Token(RIZE) / USD
$0,01364
1 Rizenet Token(RIZE) / MYR
RM0,0571516
1 Rizenet Token(RIZE) / TRY
0,5731528
1 Rizenet Token(RIZE) / JPY
¥2,08692
1 Rizenet Token(RIZE) / ARS
ARS$19,6257776
1 Rizenet Token(RIZE) / RUB
1,0903816
1 Rizenet Token(RIZE) / INR
1,2087768
1 Rizenet Token(RIZE) / IDR
Rp223,6065216
1 Rizenet Token(RIZE) / PHP
0,8010772
1 Rizenet Token(RIZE) / EGP
￡E.0,6442172
1 Rizenet Token(RIZE) / BRL
R$0,0733832
1 Rizenet Token(RIZE) / CAD
C$0,0189596
1 Rizenet Token(RIZE) / BDT
1,6676264
1 Rizenet Token(RIZE) / NGN
19,7393988
1 Rizenet Token(RIZE) / COP
$52,8680944
1 Rizenet Token(RIZE) / ZAR
R.0,23529
1 Rizenet Token(RIZE) / UAH
0,5727436
1 Rizenet Token(RIZE) / TZS
T.Sh.33,51348
1 Rizenet Token(RIZE) / VES
Bs3,01444
1 Rizenet Token(RIZE) / CLP
$12,84888
1 Rizenet Token(RIZE) / PKR
Rs3,8486624
1 Rizenet Token(RIZE) / KZT
7,23602
1 Rizenet Token(RIZE) / THB
฿0,440572
1 Rizenet Token(RIZE) / TWD
NT$0,4191572
1 Rizenet Token(RIZE) / AED
د.إ0,0500588
1 Rizenet Token(RIZE) / CHF
Fr0,010912
1 Rizenet Token(RIZE) / HKD
HK$0,1058464
1 Rizenet Token(RIZE) / AMD
֏5,2219376
1 Rizenet Token(RIZE) / MAD
.د.م0,1263064
1 Rizenet Token(RIZE) / MXN
$0,2526128
1 Rizenet Token(RIZE) / SAR
ريال0,05115
1 Rizenet Token(RIZE) / ETB
Br2,09715
1 Rizenet Token(RIZE) / KES
KSh1,7621516
1 Rizenet Token(RIZE) / JOD
د.أ0,00967076
1 Rizenet Token(RIZE) / PLN
0,0499224
1 Rizenet Token(RIZE) / RON
лв0,0598796
1 Rizenet Token(RIZE) / SEK
kr0,1286252
1 Rizenet Token(RIZE) / BGN
лв0,0230516
1 Rizenet Token(RIZE) / HUF
Ft4,5771748
1 Rizenet Token(RIZE) / CZK
0,2867128
1 Rizenet Token(RIZE) / KWD
د.ك0,00417384
1 Rizenet Token(RIZE) / ILS
0,04433
1 Rizenet Token(RIZE) / BOB
Bs0,0942524
1 Rizenet Token(RIZE) / AZN
0,023188
1 Rizenet Token(RIZE) / TJS
SM0,125488
1 Rizenet Token(RIZE) / GEL
0,0369644
1 Rizenet Token(RIZE) / AOA
Kz12,5022876
1 Rizenet Token(RIZE) / BHD
.د.ب0,00512864
1 Rizenet Token(RIZE) / BMD
$0,01364
1 Rizenet Token(RIZE) / DKK
kr0,087978
1 Rizenet Token(RIZE) / HNL
L0,3581864
1 Rizenet Token(RIZE) / MUR
0,6203472
1 Rizenet Token(RIZE) / NAD
$0,2348808
1 Rizenet Token(RIZE) / NOK
kr0,137082
1 Rizenet Token(RIZE) / NZD
$0,0237336
1 Rizenet Token(RIZE) / PAB
B/.0,01364
1 Rizenet Token(RIZE) / PGK
K0,0575608
1 Rizenet Token(RIZE) / QAR
ر.ق0,0496496
1 Rizenet Token(RIZE) / RSD
дин.1,3809136
1 Rizenet Token(RIZE) / UZS
soʻm164,3373116
1 Rizenet Token(RIZE) / ALL
L1,1407132
1 Rizenet Token(RIZE) / ANG
ƒ0,0244156
1 Rizenet Token(RIZE) / AWG
ƒ0,024552
1 Rizenet Token(RIZE) / BBD
$0,02728
1 Rizenet Token(RIZE) / BAM
KM0,0229152
1 Rizenet Token(RIZE) / BIF
Fr40,34712
1 Rizenet Token(RIZE) / BND
$0,017732
1 Rizenet Token(RIZE) / BSD
$0,01364
1 Rizenet Token(RIZE) / JMD
$2,1808996
1 Rizenet Token(RIZE) / KHR
54,7790584
1 Rizenet Token(RIZE) / KMF
Fr5,76972
1 Rizenet Token(RIZE) / LAK
296,5217332
1 Rizenet Token(RIZE) / LKR
රු4,1521524
1 Rizenet Token(RIZE) / MDL
L0,2302432
1 Rizenet Token(RIZE) / MGA
Ar61,165852
1 Rizenet Token(RIZE) / MOP
P0,10912
1 Rizenet Token(RIZE) / MVR
0,208692
1 Rizenet Token(RIZE) / MWK
MK23,6805404
1 Rizenet Token(RIZE) / MZN
MT0,871596
1 Rizenet Token(RIZE) / NPR
रु1,9349704
1 Rizenet Token(RIZE) / PYG
96,73488
1 Rizenet Token(RIZE) / RWF
Fr19,79164
1 Rizenet Token(RIZE) / SBD
$0,1122572
1 Rizenet Token(RIZE) / SCR
0,1920512
1 Rizenet Token(RIZE) / SRD
$0,52855
1 Rizenet Token(RIZE) / SVC
$0,11935
1 Rizenet Token(RIZE) / SZL
L0,2348808
1 Rizenet Token(RIZE) / TMT
m0,04774
1 Rizenet Token(RIZE) / TND
د.ت0,04007432
1 Rizenet Token(RIZE) / TTD
$0,0923428
1 Rizenet Token(RIZE) / UGX
Sh47,52176
1 Rizenet Token(RIZE) / XAF
Fr7,72024
1 Rizenet Token(RIZE) / XCD
$0,036828
1 Rizenet Token(RIZE) / XOF
Fr7,72024
1 Rizenet Token(RIZE) / XPF
Fr1,40492
1 Rizenet Token(RIZE) / BWP
P0,182776
1 Rizenet Token(RIZE) / BZD
$0,0274164
1 Rizenet Token(RIZE) / CVE
$1,2974368
1 Rizenet Token(RIZE) / DJF
Fr2,41428
1 Rizenet Token(RIZE) / DOP
$0,8752788
1 Rizenet Token(RIZE) / DZD
د.ج1,7727908
1 Rizenet Token(RIZE) / FJD
$0,0308264
1 Rizenet Token(RIZE) / GNF
Fr118,5998
1 Rizenet Token(RIZE) / GTQ
Q0,1044824
1 Rizenet Token(RIZE) / GYD
$2,8552612
1 Rizenet Token(RIZE) / ISK
kr1,705

Rizenet Token haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Rizenet Token Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Rizenet Token Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Rizenet Token (RIZE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RIZE qiyməti 0,01364 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RIZE / USD cari qiyməti nədir?
RIZE / USD cari qiyməti $ 0,01364 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Rizenet Token üçün bazar dəyəri nədir?
RIZE üçün bazar dəyəri $ 13,25M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RIZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RIZE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 971,11M USD təşkil edir.
RIZE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RIZE ATH qiyməti olan 0,10217127339481945 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RIZE qiyməti (ATL) nədir?
RIZE ATL qiyməti olan 0,010133475714606262 USD dəyərinə endi.
RIZE ticarət həcmi nədir?
RIZE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 38,73K USD.
RIZE bu il daha da yüksələcək?
RIZE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RIZE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:58 (UTC+8)

Rizenet Token (RIZE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RIZE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RIZE
RIZE
USD
USD

1 RIZE = 0,01364 USD

RIZE Ticarəti Edin

RIZE/USDT
$0,01364
$0,01364$0,01364
+4,52%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

