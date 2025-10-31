Bugünkü canlı Sunrise Layer qiyməti 0.009085 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RISE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RISE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Sunrise Layer qiyməti 0.009085 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RISE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RISE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Sunrise Layer

Sunrise Layer qiyməti(RISE)

1 RISE / USD Canlı Qiyməti:

$0.009085
$0.009085$0.009085
+2.29%1D
USD
Sunrise Layer (RISE) Canlı Qiymət Qrafiki
Sunrise Layer (RISE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0.008587
$ 0.008587$ 0.008587
24 saat Aşağı
$ 0.009092
$ 0.009092$ 0.009092
24 saat Yüksək

$ 0.008587
$ 0.008587$ 0.008587

$ 0.009092
$ 0.009092$ 0.009092

--
----

--
----

+0.66%

+2.29%

+1.51%

+1.51%

Sunrise Layer (RISE) canlı qiyməti $ 0.009085. RISE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0.008587 və ən yüksək $ 0.009092 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RISE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RISE son bir saat ərzində +0.66%, 24 saat ərzində +2.29% və son 7 gündə isə +1.51% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Sunrise Layer (RISE) Bazar Məlumatları

--
----

$ 99.46K
$ 99.46K$ 99.46K

$ 4.54M
$ 4.54M$ 4.54M

--
----

500,000,000
500,000,000 500,000,000

SUNRISE

Sunrise Layer üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 99.46K təşkil edir. RISE üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 500000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4.54M təşkil edir.

Sunrise Layer (RISE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Sunrise Layer qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0.00020339+2.29%
30 Gün$ -0.000664-6.82%
60 Gün$ -0.004167-31.45%
90 Gün$ -0.030915-77.29%
Bugünkü Sunrise Layer Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RISE $ +0.00020339 (+2.29%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Sunrise Layer 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0.000664 (-6.82%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Sunrise Layer 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RISE $ -0.004167 (-31.45%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Sunrise Layer 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0.030915 (-77.29%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Sunrise Layer (RISE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Sunrise Layer Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Sunrise Layer (RISE) Nədir?

Integrating Data Availability layer and Liquidity Hub functions into a single platform powered by Proof-of-Liquidity — enabling sovereign rollups and leading L1s like Ethereum and Solana to connect seamlessly through deep, shared liquidity.

Sunrise Layer MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Sunrise Layer investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RISE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Sunrise Layer haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Sunrise Layer satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Sunrise Layer Qiymət Proqnozu (USD)

Sunrise Layer (RISE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Sunrise Layer (RISE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Sunrise Layer üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Sunrise Layer qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Sunrise Layer (RISE) Tokenomikası

Sunrise Layer (RISE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RISE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Sunrise Layer (RISE) necə alınır?

Necə Sunrise Layer alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Sunrise Layer Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RISE Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Sunrise Layer(RISE) / VND
239.071775
1 Sunrise Layer(RISE) / AUD
A$0.0138092
1 Sunrise Layer(RISE) / GBP
0.00681375
1 Sunrise Layer(RISE) / EUR
0.0078131
1 Sunrise Layer(RISE) / USD
$0.009085
1 Sunrise Layer(RISE) / MYR
RM0.03806615
1 Sunrise Layer(RISE) / TRY
0.3817517
1 Sunrise Layer(RISE) / JPY
¥1.390005
1 Sunrise Layer(RISE) / ARS
ARS$13.0718614
1 Sunrise Layer(RISE) / RUB
0.7262549
1 Sunrise Layer(RISE) / INR
0.8051127
1 Sunrise Layer(RISE) / IDR
Rp148.9344024
1 Sunrise Layer(RISE) / PHP
0.53356205
1 Sunrise Layer(RISE) / EGP
￡E.0.42908455
1 Sunrise Layer(RISE) / BRL
R$0.0488773
1 Sunrise Layer(RISE) / CAD
C$0.01262815
1 Sunrise Layer(RISE) / BDT
1.1107321
1 Sunrise Layer(RISE) / NGN
13.14753945
1 Sunrise Layer(RISE) / COP
$35.2130966
1 Sunrise Layer(RISE) / ZAR
R.0.15671625
1 Sunrise Layer(RISE) / UAH
0.38147915
1 Sunrise Layer(RISE) / TZS
T.Sh.22.321845
1 Sunrise Layer(RISE) / VES
Bs2.007785
1 Sunrise Layer(RISE) / CLP
$8.55807
1 Sunrise Layer(RISE) / PKR
Rs2.5634236
1 Sunrise Layer(RISE) / KZT
4.8195925
1 Sunrise Layer(RISE) / THB
฿0.2934455
1 Sunrise Layer(RISE) / TWD
NT$0.27918205
1 Sunrise Layer(RISE) / AED
د.إ0.03334195
1 Sunrise Layer(RISE) / CHF
Fr0.007268
1 Sunrise Layer(RISE) / HKD
HK$0.0704996
1 Sunrise Layer(RISE) / AMD
֏3.4781014
1 Sunrise Layer(RISE) / MAD
.د.م0.0841271
1 Sunrise Layer(RISE) / MXN
$0.1682542
1 Sunrise Layer(RISE) / SAR
ريال0.03406875
1 Sunrise Layer(RISE) / ETB
Br1.39681875
1 Sunrise Layer(RISE) / KES
KSh1.17369115
1 Sunrise Layer(RISE) / JOD
د.أ0.006441265
1 Sunrise Layer(RISE) / PLN
0.0332511
1 Sunrise Layer(RISE) / RON
лв0.03988315
1 Sunrise Layer(RISE) / SEK
kr0.08567155
1 Sunrise Layer(RISE) / BGN
лв0.01535365
1 Sunrise Layer(RISE) / HUF
Ft3.04865345
1 Sunrise Layer(RISE) / CZK
0.1909667
1 Sunrise Layer(RISE) / KWD
د.ك0.00278001
1 Sunrise Layer(RISE) / ILS
0.02952625
1 Sunrise Layer(RISE) / BOB
Bs0.06277735
1 Sunrise Layer(RISE) / AZN
0.0154445
1 Sunrise Layer(RISE) / TJS
SM0.083582
1 Sunrise Layer(RISE) / GEL
0.02462035
1 Sunrise Layer(RISE) / AOA
Kz8.32722015
1 Sunrise Layer(RISE) / BHD
.د.ب0.00341596
1 Sunrise Layer(RISE) / BMD
$0.009085
1 Sunrise Layer(RISE) / DKK
kr0.05859825
1 Sunrise Layer(RISE) / HNL
L0.2385721
1 Sunrise Layer(RISE) / MUR
0.4131858
1 Sunrise Layer(RISE) / NAD
$0.1564437
1 Sunrise Layer(RISE) / NOK
kr0.09130425
1 Sunrise Layer(RISE) / NZD
$0.0158079
1 Sunrise Layer(RISE) / PAB
B/.0.009085
1 Sunrise Layer(RISE) / PGK
K0.0383387
1 Sunrise Layer(RISE) / QAR
ر.ق0.0330694
1 Sunrise Layer(RISE) / RSD
дин.0.9197654
1 Sunrise Layer(RISE) / UZS
soʻm109.45780615
1 Sunrise Layer(RISE) / ALL
L0.75977855
1 Sunrise Layer(RISE) / ANG
ƒ0.01626215
1 Sunrise Layer(RISE) / AWG
ƒ0.016353
1 Sunrise Layer(RISE) / BBD
$0.01817
1 Sunrise Layer(RISE) / BAM
KM0.0152628
1 Sunrise Layer(RISE) / BIF
Fr26.87343
1 Sunrise Layer(RISE) / BND
$0.0118105
1 Sunrise Layer(RISE) / BSD
$0.009085
1 Sunrise Layer(RISE) / JMD
$1.45260065
1 Sunrise Layer(RISE) / KHR
36.4859051
1 Sunrise Layer(RISE) / KMF
Fr3.842955
1 Sunrise Layer(RISE) / LAK
197.49999605
1 Sunrise Layer(RISE) / LKR
රු2.76556485
1 Sunrise Layer(RISE) / MDL
L0.1533548
1 Sunrise Layer(RISE) / MGA
Ar40.7398655
1 Sunrise Layer(RISE) / MOP
P0.07268
1 Sunrise Layer(RISE) / MVR
0.1390005
1 Sunrise Layer(RISE) / MWK
MK15.77255935
1 Sunrise Layer(RISE) / MZN
MT0.5805315
1 Sunrise Layer(RISE) / NPR
रु1.2887981
1 Sunrise Layer(RISE) / PYG
64.43082
1 Sunrise Layer(RISE) / RWF
Fr13.182335
1 Sunrise Layer(RISE) / SBD
$0.07476955
1 Sunrise Layer(RISE) / SCR
0.1279168
1 Sunrise Layer(RISE) / SRD
$0.35204375
1 Sunrise Layer(RISE) / SVC
$0.07949375
1 Sunrise Layer(RISE) / SZL
L0.1564437
1 Sunrise Layer(RISE) / TMT
m0.0317975
1 Sunrise Layer(RISE) / TND
د.ت0.02669173
1 Sunrise Layer(RISE) / TTD
$0.06150545
1 Sunrise Layer(RISE) / UGX
Sh31.65214
1 Sunrise Layer(RISE) / XAF
Fr5.14211
1 Sunrise Layer(RISE) / XCD
$0.0245295
1 Sunrise Layer(RISE) / XOF
Fr5.14211
1 Sunrise Layer(RISE) / XPF
Fr0.935755
1 Sunrise Layer(RISE) / BWP
P0.121739
1 Sunrise Layer(RISE) / BZD
$0.01826085
1 Sunrise Layer(RISE) / CVE
$0.8641652
1 Sunrise Layer(RISE) / DJF
Fr1.608045
1 Sunrise Layer(RISE) / DOP
$0.58298445
1 Sunrise Layer(RISE) / DZD
د.ج1.18077745
1 Sunrise Layer(RISE) / FJD
$0.0205321
1 Sunrise Layer(RISE) / GNF
Fr78.994075
1 Sunrise Layer(RISE) / GTQ
Q0.0695911
1 Sunrise Layer(RISE) / GYD
$1.90176305
1 Sunrise Layer(RISE) / ISK
kr1.135625

Sunrise Layer Mənbəyi

Sunrise Layer haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Sunrise Layer Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Sunrise Layer Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Sunrise Layer (RISE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RISE qiyməti 0.009085 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RISE / USD cari qiyməti nədir?
RISE / USD cari qiyməti $ 0.009085 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Sunrise Layer üçün bazar dəyəri nədir?
RISE üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RISE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RISE aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
RISE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RISE ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RISE qiyməti (ATL) nədir?
RISE ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
RISE ticarət həcmi nədir?
RISE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 99.46K USD.
RISE bu il daha da yüksələcək?
RISE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RISE qiymət proqnozuna baxın.
Sunrise Layer (RISE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RISE / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RISE
RISE
USD
USD

1 RISE = 0.009085 USD

RISE Ticarəti Edin

RISE/USDT
$0.009085
$0.009085$0.009085
+2.29%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

