Bugünkü canlı Hyperion qiyməti 0.4123 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RION / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RION qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Hyperion qiyməti 0.4123 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RION / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RION qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

RION Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

RION Qiymət Məlumatları

RION Whitepaper

RION Rəsmi Veb-saytı

RION Tokenomikası

RION Qiymət Proqnozu

RION Qiymət Tarixçəsi

RION Alış Bələdçisi

RION / Fiat Valyuta Çevirən

RION Spot

RION USDT-M Fyuçersi

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Hyperion Logosu

Hyperion qiyməti(RION)

1 RION / USD Canlı Qiyməti:

$0,4121
$0,4121$0,4121
+1,22%1D
USD
Hyperion (RION) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:35 (UTC+8)

Hyperion (RION) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,3951
$ 0,3951$ 0,3951
24 saat Aşağı
$ 0,4277
$ 0,4277$ 0,4277
24 saat Yüksək

$ 0,3951
$ 0,3951$ 0,3951

$ 0,4277
$ 0,4277$ 0,4277

$ 1,2065187860831725
$ 1,2065187860831725$ 1,2065187860831725

$ 0,02813140542022481
$ 0,02813140542022481$ 0,02813140542022481

+0,83%

+1,22%

+3,77%

+3,77%

Hyperion (RION) canlı qiyməti $ 0,4123. RION son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,3951 və ən yüksək $ 0,4277 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RION üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1,2065187860831725, ən aşağı qiyməti isə $ 0,02813140542022481 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RION son bir saat ərzində +0,83%, 24 saat ərzində +1,22% və son 7 gündə isə +3,77% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Hyperion (RION) Bazar Məlumatları

No.1247

$ 7,83M
$ 7,83M$ 7,83M

$ 71,97K
$ 71,97K$ 71,97K

$ 41,23M
$ 41,23M$ 41,23M

19,00M
19,00M 19,00M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

19,00%

BSC

Hyperion üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,83M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 71,97K təşkil edir. RION üzrə dövriyyədə olan təklif 19,00M, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 41,23M təşkil edir.

Hyperion (RION) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Hyperion qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,004967+1,22%
30 Gün$ -0,0036-0,87%
60 Gün$ -0,0083-1,98%
90 Gün$ -0,2183-34,62%
Bugünkü Hyperion Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RION $ +0,004967 (+1,22%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Hyperion 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0036 (-0,87%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Hyperion 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RION $ -0,0083 (-1,98%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Hyperion 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,2183 (-34,62%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Hyperion (RION) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Hyperion Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Hyperion (RION) Nədir?

Hyperion is a high-performance platform powered by Aptos’ parallel execution engine. By combining swap aggregation, market-making (CLMM and the upcoming DLMM), and vault strategies into one seamless on-chain experience, Hyperion is building the unified liquidity and trading layer of Aptos.

Hyperion MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Hyperion investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RION steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Hyperion haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Hyperion satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Hyperion Qiymət Proqnozu (USD)

Hyperion (RION) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Hyperion (RION) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Hyperion üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Hyperion qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Hyperion (RION) Tokenomikası

Hyperion (RION) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RION tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Hyperion (RION) necə alınır?

Necə Hyperion alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Hyperion Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RION Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Hyperion(RION) / VND
10.849,6745
1 Hyperion(RION) / AUD
A$0,626696
1 Hyperion(RION) / GBP
0,309225
1 Hyperion(RION) / EUR
0,354578
1 Hyperion(RION) / USD
$0,4123
1 Hyperion(RION) / MYR
RM1,727537
1 Hyperion(RION) / TRY
17,324846
1 Hyperion(RION) / JPY
¥63,0819
1 Hyperion(RION) / ARS
ARS$593,233732
1 Hyperion(RION) / RUB
32,959262
1 Hyperion(RION) / INR
36,538026
1 Hyperion(RION) / IDR
Rp6.759,015312
1 Hyperion(RION) / PHP
24,214379
1 Hyperion(RION) / EGP
￡E.19,472929
1 Hyperion(RION) / BRL
R$2,218174
1 Hyperion(RION) / CAD
C$0,573097
1 Hyperion(RION) / BDT
50,407798
1 Hyperion(RION) / NGN
596,668191
1 Hyperion(RION) / COP
$1.598,058308
1 Hyperion(RION) / ZAR
R.7,112175
1 Hyperion(RION) / UAH
17,312477
1 Hyperion(RION) / TZS
T.Sh.1.013,0211
1 Hyperion(RION) / VES
Bs91,1183
1 Hyperion(RION) / CLP
$388,3866
1 Hyperion(RION) / PKR
Rs116,334568
1 Hyperion(RION) / KZT
218,72515
1 Hyperion(RION) / THB
฿13,31729
1 Hyperion(RION) / TWD
NT$12,669979
1 Hyperion(RION) / AED
د.إ1,513141
1 Hyperion(RION) / CHF
Fr0,32984
1 Hyperion(RION) / HKD
HK$3,199448
1 Hyperion(RION) / AMD
֏157,844932
1 Hyperion(RION) / MAD
.د.م3,817898
1 Hyperion(RION) / MXN
$7,635796
1 Hyperion(RION) / SAR
ريال1,546125
1 Hyperion(RION) / ETB
Br63,391125
1 Hyperion(RION) / KES
KSh53,265037
1 Hyperion(RION) / JOD
د.أ0,2923207
1 Hyperion(RION) / PLN
1,509018
1 Hyperion(RION) / RON
лв1,809997
1 Hyperion(RION) / SEK
kr3,887989
1 Hyperion(RION) / BGN
лв0,696787
1 Hyperion(RION) / HUF
Ft138,355511
1 Hyperion(RION) / CZK
8,666546
1 Hyperion(RION) / KWD
د.ك0,1261638
1 Hyperion(RION) / ILS
1,339975
1 Hyperion(RION) / BOB
Bs2,848993
1 Hyperion(RION) / AZN
0,70091
1 Hyperion(RION) / TJS
SM3,79316
1 Hyperion(RION) / GEL
1,117333
1 Hyperion(RION) / AOA
Kz377,910057
1 Hyperion(RION) / BHD
.د.ب0,1550248
1 Hyperion(RION) / BMD
$0,4123
1 Hyperion(RION) / DKK
kr2,659335
1 Hyperion(RION) / HNL
L10,826998
1 Hyperion(RION) / MUR
18,751404
1 Hyperion(RION) / NAD
$7,099806
1 Hyperion(RION) / NOK
kr4,143615
1 Hyperion(RION) / NZD
$0,717402
1 Hyperion(RION) / PAB
B/.0,4123
1 Hyperion(RION) / PGK
K1,739906
1 Hyperion(RION) / QAR
ر.ق1,500772
1 Hyperion(RION) / RSD
дин.41,741252
1 Hyperion(RION) / UZS
soʻm4.967,468737
1 Hyperion(RION) / ALL
L34,480649
1 Hyperion(RION) / ANG
ƒ0,738017
1 Hyperion(RION) / AWG
ƒ0,74214
1 Hyperion(RION) / BBD
$0,8246
1 Hyperion(RION) / BAM
KM0,692664
1 Hyperion(RION) / BIF
Fr1.219,5834
1 Hyperion(RION) / BND
$0,53599
1 Hyperion(RION) / BSD
$0,4123
1 Hyperion(RION) / JMD
$65,922647
1 Hyperion(RION) / KHR
1.655,821538
1 Hyperion(RION) / KMF
Fr174,4029
1 Hyperion(RION) / LAK
8.963,043299
1 Hyperion(RION) / LKR
රු125,508243
1 Hyperion(RION) / MDL
L6,959624
1 Hyperion(RION) / MGA
Ar1.848,87689
1 Hyperion(RION) / MOP
P3,2984
1 Hyperion(RION) / MVR
6,30819
1 Hyperion(RION) / MWK
MK715,798153
1 Hyperion(RION) / MZN
MT26,34597
1 Hyperion(RION) / NPR
रु58,488878
1 Hyperion(RION) / PYG
2.924,0316
1 Hyperion(RION) / RWF
Fr598,2473
1 Hyperion(RION) / SBD
$3,393229
1 Hyperion(RION) / SCR
5,805184
1 Hyperion(RION) / SRD
$15,976625
1 Hyperion(RION) / SVC
$3,607625
1 Hyperion(RION) / SZL
L7,099806
1 Hyperion(RION) / TMT
m1,44305
1 Hyperion(RION) / TND
د.ت1,2113374
1 Hyperion(RION) / TTD
$2,791271
1 Hyperion(RION) / UGX
Sh1.436,4532
1 Hyperion(RION) / XAF
Fr233,3618
1 Hyperion(RION) / XCD
$1,11321
1 Hyperion(RION) / XOF
Fr233,3618
1 Hyperion(RION) / XPF
Fr42,4669
1 Hyperion(RION) / BWP
P5,52482
1 Hyperion(RION) / BZD
$0,828723
1 Hyperion(RION) / CVE
$39,217976
1 Hyperion(RION) / DJF
Fr72,9771
1 Hyperion(RION) / DOP
$26,457291
1 Hyperion(RION) / DZD
د.ج53,586631
1 Hyperion(RION) / FJD
$0,931798
1 Hyperion(RION) / GNF
Fr3.584,9485
1 Hyperion(RION) / GTQ
Q3,158218
1 Hyperion(RION) / GYD
$86,306759
1 Hyperion(RION) / ISK
kr51,5375

Hyperion Mənbəyi

Hyperion haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Hyperion Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Hyperion Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Hyperion (RION) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RION qiyməti 0,4123 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RION / USD cari qiyməti nədir?
RION / USD cari qiyməti $ 0,4123 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Hyperion üçün bazar dəyəri nədir?
RION üçün bazar dəyəri $ 7,83M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RION aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RION aktivinin dövriyyədə olan təklifi 19,00M USD təşkil edir.
RION üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RION ATH qiyməti olan 1,2065187860831725 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RION qiyməti (ATL) nədir?
RION ATL qiyməti olan 0,02813140542022481 USD dəyərinə endi.
RION ticarət həcmi nədir?
RION üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 71,97K USD.
RION bu il daha da yüksələcək?
RION bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RION qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:53:35 (UTC+8)

Hyperion (RION) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RION / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RION
RION
USD
USD

1 RION = 0,4123 USD

RION Ticarəti Edin

RION/USDT
$0,4121
$0,4121$0,4121
+1,10%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.731,24
$109.731,24$109.731,24

+1,87%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,86
$3.847,86$3.847,86

+1,96%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03033
$0,03033$0,03033

+21,07%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,44
$186,44$186,44

+0,73%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$1,0000
$1,0000$1,0000

+0,01%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.847,86
$3.847,86$3.847,86

+1,96%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.731,24
$109.731,24$109.731,24

+1,87%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,44
$186,44$186,44

+0,73%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4809
$2,4809$2,4809

+1,10%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18543
$0,18543$0,18543

+2,63%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003115
$0,003115$0,003115

-37,70%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00941
$0,00941$0,00941

-5,90%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002932
$0,0002932$0,0002932

+369,12%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020601
$0,0020601$0,0020601

+2.189,00%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020601
$0,0020601$0,0020601

+2.189,00%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0440
$0,0440$0,0440

+1.275,00%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000037991
$0,0000000000000000000000037991$0,0000000000000000000000037991

+659,82%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32336
$0,32336$0,32336

+160,58%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%