Bugünkü canlı Refacta AI qiyməti 0.03677 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində REFACTA / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də REFACTA qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Refacta AI Logosu

Refacta AI qiyməti(REFACTA)

1 REFACTA / USD Canlı Qiyməti:

$0,03675
$0,03675$0,03675
+4,79%1D
USD
Refacta AI (REFACTA) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:52:52 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,03489
$ 0,03489$ 0,03489
24 saat Aşağı
$ 0,03731
$ 0,03731$ 0,03731
24 saat Yüksək

$ 0,03489
$ 0,03489$ 0,03489

$ 0,03731
$ 0,03731$ 0,03731

--
----

--
----

-0,52%

+4,79%

+30,25%

+30,25%

Refacta AI (REFACTA) canlı qiyməti $ 0,03677. REFACTA son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,03489 və ən yüksək $ 0,03731 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. REFACTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, REFACTA son bir saat ərzində -0,52%, 24 saat ərzində +4,79% və son 7 gündə isə +30,25% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Refacta AI (REFACTA) Bazar Məlumatları

--
----

$ 538,70K
$ 538,70K$ 538,70K

$ 36,77M
$ 36,77M$ 36,77M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

BASE

Refacta AI üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 538,70K təşkil edir. REFACTA üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 36,77M təşkil edir.

Refacta AI (REFACTA) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Refacta AI qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0016799+4,79%
30 Gün$ +0,01758+91,61%
60 Gün$ +0,015+68,90%
90 Gün$ +0,03177+635,40%
Bugünkü Refacta AI Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün REFACTA $ +0,0016799 (+4,79%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Refacta AI 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,01758 (+91,61%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Refacta AI 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə REFACTA $ +0,015 (+68,90%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Refacta AI 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,03177 (+635,40%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Refacta AI (REFACTA) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Refacta AI Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Refacta AI (REFACTA) Nədir?

$REFACTA is the native utility token powering all functions in the Refacta ecosystem. Its design follows a sustainable utility-first model, aiming to support long-term development incentives, prevent early-stage volatility, and grow a strong contributor-driven community.

Refacta AI MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Refacta AI investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- REFACTA steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Refacta AI haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Refacta AI satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Refacta AI Qiymət Proqnozu (USD)

Refacta AI (REFACTA) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Refacta AI (REFACTA) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Refacta AI üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Refacta AI qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Refacta AI (REFACTA) Tokenomikası

Refacta AI (REFACTA) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. REFACTA tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Refacta AI (REFACTA) necə alınır?

Necə Refacta AI alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Refacta AI Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

REFACTA Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Refacta AI(REFACTA) / VND
967,60255
1 Refacta AI(REFACTA) / AUD
A$0,0558904
1 Refacta AI(REFACTA) / GBP
0,0275775
1 Refacta AI(REFACTA) / EUR
0,0316222
1 Refacta AI(REFACTA) / USD
$0,03677
1 Refacta AI(REFACTA) / MYR
RM0,1540663
1 Refacta AI(REFACTA) / TRY
1,5450754
1 Refacta AI(REFACTA) / JPY
¥5,62581
1 Refacta AI(REFACTA) / ARS
ARS$52,9061468
1 Refacta AI(REFACTA) / RUB
2,9393938
1 Refacta AI(REFACTA) / INR
3,2585574
1 Refacta AI(REFACTA) / IDR
Rp602,7867888
1 Refacta AI(REFACTA) / PHP
2,1595021
1 Refacta AI(REFACTA) / EGP
￡E.1,7366471
1 Refacta AI(REFACTA) / BRL
R$0,1978226
1 Refacta AI(REFACTA) / CAD
C$0,0511103
1 Refacta AI(REFACTA) / BDT
4,4955002
1 Refacta AI(REFACTA) / NGN
53,2124409
1 Refacta AI(REFACTA) / COP
$142,5190492
1 Refacta AI(REFACTA) / ZAR
R.0,6342825
1 Refacta AI(REFACTA) / UAH
1,5439723
1 Refacta AI(REFACTA) / TZS
T.Sh.90,34389
1 Refacta AI(REFACTA) / VES
Bs8,12617
1 Refacta AI(REFACTA) / CLP
$34,63734
1 Refacta AI(REFACTA) / PKR
Rs10,3750232
1 Refacta AI(REFACTA) / KZT
19,506485
1 Refacta AI(REFACTA) / THB
฿1,187671
1 Refacta AI(REFACTA) / TWD
NT$1,1299421
1 Refacta AI(REFACTA) / AED
د.إ0,1349459
1 Refacta AI(REFACTA) / CHF
Fr0,029416
1 Refacta AI(REFACTA) / HKD
HK$0,2853352
1 Refacta AI(REFACTA) / AMD
֏14,0770268
1 Refacta AI(REFACTA) / MAD
.د.م0,3404902
1 Refacta AI(REFACTA) / MXN
$0,6809804
1 Refacta AI(REFACTA) / SAR
ريال0,1378875
1 Refacta AI(REFACTA) / ETB
Br5,6533875
1 Refacta AI(REFACTA) / KES
KSh4,7503163
1 Refacta AI(REFACTA) / JOD
د.أ0,02606993
1 Refacta AI(REFACTA) / PLN
0,1345782
1 Refacta AI(REFACTA) / RON
лв0,1614203
1 Refacta AI(REFACTA) / SEK
kr0,3467411
1 Refacta AI(REFACTA) / BGN
лв0,0621413
1 Refacta AI(REFACTA) / HUF
Ft12,3389089
1 Refacta AI(REFACTA) / CZK
0,7729054
1 Refacta AI(REFACTA) / KWD
د.ك0,01125162
1 Refacta AI(REFACTA) / ILS
0,1195025
1 Refacta AI(REFACTA) / BOB
Bs0,2540807
1 Refacta AI(REFACTA) / AZN
0,062509
1 Refacta AI(REFACTA) / TJS
SM0,338284
1 Refacta AI(REFACTA) / GEL
0,0996467
1 Refacta AI(REFACTA) / AOA
Kz33,7030143
1 Refacta AI(REFACTA) / BHD
.د.ب0,01382552
1 Refacta AI(REFACTA) / BMD
$0,03677
1 Refacta AI(REFACTA) / DKK
kr0,2371665
1 Refacta AI(REFACTA) / HNL
L0,9655802
1 Refacta AI(REFACTA) / MUR
1,6722996
1 Refacta AI(REFACTA) / NAD
$0,6331794
1 Refacta AI(REFACTA) / NOK
kr0,3695385
1 Refacta AI(REFACTA) / NZD
$0,0639798
1 Refacta AI(REFACTA) / PAB
B/.0,03677
1 Refacta AI(REFACTA) / PGK
K0,1551694
1 Refacta AI(REFACTA) / QAR
ر.ق0,1338428
1 Refacta AI(REFACTA) / RSD
дин.3,7225948
1 Refacta AI(REFACTA) / UZS
soʻm443,0119463
1 Refacta AI(REFACTA) / ALL
L3,0750751
1 Refacta AI(REFACTA) / ANG
ƒ0,0658183
1 Refacta AI(REFACTA) / AWG
ƒ0,066186
1 Refacta AI(REFACTA) / BBD
$0,07354
1 Refacta AI(REFACTA) / BAM
KM0,0617736
1 Refacta AI(REFACTA) / BIF
Fr108,76566
1 Refacta AI(REFACTA) / BND
$0,047801
1 Refacta AI(REFACTA) / BSD
$0,03677
1 Refacta AI(REFACTA) / JMD
$5,8791553
1 Refacta AI(REFACTA) / KHR
147,6705262
1 Refacta AI(REFACTA) / KMF
Fr15,55371
1 Refacta AI(REFACTA) / LAK
799,3478101
1 Refacta AI(REFACTA) / LKR
රු11,1931557
1 Refacta AI(REFACTA) / MDL
L0,6206776
1 Refacta AI(REFACTA) / MGA
Ar164,887711
1 Refacta AI(REFACTA) / MOP
P0,29416
1 Refacta AI(REFACTA) / MVR
0,562581
1 Refacta AI(REFACTA) / MWK
MK63,8367647
1 Refacta AI(REFACTA) / MZN
MT2,349603
1 Refacta AI(REFACTA) / NPR
रु5,2161922
1 Refacta AI(REFACTA) / PYG
260,77284
1 Refacta AI(REFACTA) / RWF
Fr53,35327
1 Refacta AI(REFACTA) / SBD
$0,3026171
1 Refacta AI(REFACTA) / SCR
0,5177216
1 Refacta AI(REFACTA) / SRD
$1,4248375
1 Refacta AI(REFACTA) / SVC
$0,3217375
1 Refacta AI(REFACTA) / SZL
L0,6331794
1 Refacta AI(REFACTA) / TMT
m0,128695
1 Refacta AI(REFACTA) / TND
د.ت0,10803026
1 Refacta AI(REFACTA) / TTD
$0,2489329
1 Refacta AI(REFACTA) / UGX
Sh128,10668
1 Refacta AI(REFACTA) / XAF
Fr20,81182
1 Refacta AI(REFACTA) / XCD
$0,099279
1 Refacta AI(REFACTA) / XOF
Fr20,81182
1 Refacta AI(REFACTA) / XPF
Fr3,78731
1 Refacta AI(REFACTA) / BWP
P0,492718
1 Refacta AI(REFACTA) / BZD
$0,0739077
1 Refacta AI(REFACTA) / CVE
$3,4975624
1 Refacta AI(REFACTA) / DJF
Fr6,50829
1 Refacta AI(REFACTA) / DOP
$2,3595309
1 Refacta AI(REFACTA) / DZD
د.ج4,7789969
1 Refacta AI(REFACTA) / FJD
$0,0831002
1 Refacta AI(REFACTA) / GNF
Fr319,71515
1 Refacta AI(REFACTA) / GTQ
Q0,2816582
1 Refacta AI(REFACTA) / GYD
$7,6970641
1 Refacta AI(REFACTA) / ISK
kr4,59625

Refacta AI Mənbəyi

Refacta AI haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Refacta AI Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Refacta AI Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Refacta AI (REFACTA) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı REFACTA qiyməti 0,03677 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
REFACTA / USD cari qiyməti nədir?
REFACTA / USD cari qiyməti $ 0,03677 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Refacta AI üçün bazar dəyəri nədir?
REFACTA üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
REFACTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
REFACTA aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
REFACTA üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
REFACTA ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı REFACTA qiyməti (ATL) nədir?
REFACTA ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
REFACTA ticarət həcmi nədir?
REFACTA üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 538,70K USD.
REFACTA bu il daha da yüksələcək?
REFACTA bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün REFACTA qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:52:52 (UTC+8)

Refacta AI (REFACTA) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

