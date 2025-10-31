Bugünkü canlı Recall qiyməti 0.3148 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RECALL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RECALL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Recall qiyməti 0.3148 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində RECALL / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də RECALL qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Recall Logosu

Recall qiyməti(RECALL)

1 RECALL / USD Canlı Qiyməti:

$0,3148
$0,3148$0,3148
+0,51%1D
USD
Recall (RECALL) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:20:51 (UTC+8)

Recall (RECALL) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,296
$ 0,296$ 0,296
24 saat Aşağı
$ 0,3437
$ 0,3437$ 0,3437
24 saat Yüksək

$ 0,296
$ 0,296$ 0,296

$ 0,3437
$ 0,3437$ 0,3437

$ 0,8448301237691339
$ 0,8448301237691339$ 0,8448301237691339

$ 0,2689544073225574
$ 0,2689544073225574$ 0,2689544073225574

-1,04%

+0,51%

-18,98%

-18,98%

Recall (RECALL) canlı qiyməti $ 0,3148. RECALL son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,296 və ən yüksək $ 0,3437 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. RECALL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,8448301237691339, ən aşağı qiyməti isə $ 0,2689544073225574 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, RECALL son bir saat ərzində -1,04%, 24 saat ərzində +0,51% və son 7 gündə isə -18,98% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Recall (RECALL) Bazar Məlumatları

No.419

$ 63,30M
$ 63,30M$ 63,30M

$ 601,71K
$ 601,71K$ 601,71K

$ 314,80M
$ 314,80M$ 314,80M

201,07M
201,07M 201,07M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

20,10%

BASE

Recall üzrə cari Bazar Dəyəri $ 63,30M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 601,71K təşkil edir. RECALL üzrə dövriyyədə olan təklif 201,07M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 314,80M təşkil edir.

Recall (RECALL) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Recall qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,001597+0,51%
30 Gün$ +0,1648+109,86%
60 Gün$ +0,1648+109,86%
90 Gün$ +0,1648+109,86%
Bugünkü Recall Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün RECALL $ +0,001597 (+0,51%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Recall 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,1648 (+109,86%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Recall 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə RECALL $ +0,1648 (+109,86%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Recall 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,1648 (+109,86%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Recall (RECALL) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Recall Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Recall (RECALL) Nədir?

Recall is a decentralized reputation & discovery layer for the AI agent economy, addressing the critical need for transparent, verifiable ranking and coordination of AI agents. Anchored by its application and smart contracts built on Base (with cross-chain interoperability via Axelar), Recall’s stores verifiable agent telemetry, ensuring trust-minimized coordination for Web3 and enterprise users.

Recall MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Recall investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- RECALL steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Recall haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Recall satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Recall Qiymət Proqnozu (USD)

Recall (RECALL) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Recall (RECALL) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Recall üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Recall qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Recall (RECALL) Tokenomikası

Recall (RECALL) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. RECALL tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Recall (RECALL) necə alınır?

Necə Recall alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Recall Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

RECALL Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Recall(RECALL) / VND
8.283,962
1 Recall(RECALL) / AUD
A$0,478496
1 Recall(RECALL) / GBP
0,239248
1 Recall(RECALL) / EUR
0,270728
1 Recall(RECALL) / USD
$0,3148
1 Recall(RECALL) / MYR
RM1,315864
1 Recall(RECALL) / TRY
13,234192
1 Recall(RECALL) / JPY
¥48,4792
1 Recall(RECALL) / ARS
ARS$452,946832
1 Recall(RECALL) / RUB
25,394916
1 Recall(RECALL) / INR
27,941648
1 Recall(RECALL) / IDR
Rp5.246,664568
1 Recall(RECALL) / PHP
18,47876
1 Recall(RECALL) / EGP
￡E.14,868004
1 Recall(RECALL) / BRL
R$1,693624
1 Recall(RECALL) / CAD
C$0,44072
1 Recall(RECALL) / BDT
38,54726
1 Recall(RECALL) / NGN
456,230196
1 Recall(RECALL) / COP
$1.220,152208
1 Recall(RECALL) / ZAR
R.5,44604
1 Recall(RECALL) / UAH
13,23734
1 Recall(RECALL) / TZS
T.Sh.775,36814
1 Recall(RECALL) / VES
Bs69,5708
1 Recall(RECALL) / CLP
$296,5416
1 Recall(RECALL) / PKR
Rs89,252096
1 Recall(RECALL) / KZT
167,265832
1 Recall(RECALL) / THB
฿10,177484
1 Recall(RECALL) / TWD
NT$9,670656
1 Recall(RECALL) / AED
د.إ1,155316
1 Recall(RECALL) / CHF
Fr0,25184
1 Recall(RECALL) / HKD
HK$2,442848
1 Recall(RECALL) / AMD
֏120,703764
1 Recall(RECALL) / MAD
.د.م2,918196
1 Recall(RECALL) / MXN
$5,836392
1 Recall(RECALL) / SAR
ريال1,1805
1 Recall(RECALL) / ETB
Br48,482348
1 Recall(RECALL) / KES
KSh40,669012
1 Recall(RECALL) / JOD
د.أ0,2231932
1 Recall(RECALL) / PLN
1,155316
1 Recall(RECALL) / RON
лв1,381972
1 Recall(RECALL) / SEK
kr2,968564
1 Recall(RECALL) / BGN
лв0,532012
1 Recall(RECALL) / HUF
Ft105,565032
1 Recall(RECALL) / CZK
6,617096
1 Recall(RECALL) / KWD
د.ك0,0963288
1 Recall(RECALL) / ILS
1,019952
1 Recall(RECALL) / BOB
Bs2,178416
1 Recall(RECALL) / AZN
0,53516
1 Recall(RECALL) / TJS
SM2,902456
1 Recall(RECALL) / GEL
0,853108
1 Recall(RECALL) / AOA
Kz288,542532
1 Recall(RECALL) / BHD
.د.ب0,1186796
1 Recall(RECALL) / BMD
$0,3148
1 Recall(RECALL) / DKK
kr2,03046
1 Recall(RECALL) / HNL
L8,291832
1 Recall(RECALL) / MUR
14,420988
1 Recall(RECALL) / NAD
$5,455484
1 Recall(RECALL) / NOK
kr3,166888
1 Recall(RECALL) / NZD
$0,547752
1 Recall(RECALL) / PAB
B/.0,3148
1 Recall(RECALL) / PGK
K1,328456
1 Recall(RECALL) / QAR
ر.ق1,14902
1 Recall(RECALL) / RSD
дин.31,88924
1 Recall(RECALL) / UZS
soʻm3.792,770212
1 Recall(RECALL) / ALL
L26,367648
1 Recall(RECALL) / ANG
ƒ0,563492
1 Recall(RECALL) / AWG
ƒ0,56664
1 Recall(RECALL) / BBD
$0,6296
1 Recall(RECALL) / BAM
KM0,528864
1 Recall(RECALL) / BIF
Fr931,1784
1 Recall(RECALL) / BND
$0,40924
1 Recall(RECALL) / BSD
$0,3148
1 Recall(RECALL) / JMD
$50,41522
1 Recall(RECALL) / KHR
1.269,3523
1 Recall(RECALL) / KMF
Fr133,1604
1 Recall(RECALL) / LAK
6.843,478124
1 Recall(RECALL) / LKR
රු95,973076
1 Recall(RECALL) / MDL
L5,357896
1 Recall(RECALL) / MGA
Ar1.411,65764
1 Recall(RECALL) / MOP
P2,521548
1 Recall(RECALL) / MVR
4,81644
1 Recall(RECALL) / MWK
MK547,478124
1 Recall(RECALL) / MZN
MT20,11572
1 Recall(RECALL) / NPR
रु44,726784
1 Recall(RECALL) / PYG
2.232,5616
1 Recall(RECALL) / RWF
Fr458,034
1 Recall(RECALL) / SBD
$2,590804
1 Recall(RECALL) / SCR
4,303316
1 Recall(RECALL) / SRD
$12,1985
1 Recall(RECALL) / SVC
$2,757648
1 Recall(RECALL) / SZL
L5,455484
1 Recall(RECALL) / TMT
m1,1018
1 Recall(RECALL) / TND
د.ت0,9277156
1 Recall(RECALL) / TTD
$2,134344
1 Recall(RECALL) / UGX
Sh1.096,7632
1 Recall(RECALL) / XAF
Fr178,1768
1 Recall(RECALL) / XCD
$0,84996
1 Recall(RECALL) / XOF
Fr178,1768
1 Recall(RECALL) / XPF
Fr32,4244
1 Recall(RECALL) / BWP
P4,224616
1 Recall(RECALL) / BZD
$0,632748
1 Recall(RECALL) / CVE
$29,997292
1 Recall(RECALL) / DJF
Fr56,0344
1 Recall(RECALL) / DOP
$20,247936
1 Recall(RECALL) / DZD
د.ج40,914556
1 Recall(RECALL) / FJD
$0,711448
1 Recall(RECALL) / GNF
Fr2.737,186
1 Recall(RECALL) / GTQ
Q2,414516
1 Recall(RECALL) / GYD
$65,994672
1 Recall(RECALL) / ISK
kr39,35

Recall haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Recall Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Recall Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Recall (RECALL) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı RECALL qiyməti 0,3148 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
RECALL / USD cari qiyməti nədir?
RECALL / USD cari qiyməti $ 0,3148 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Recall üçün bazar dəyəri nədir?
RECALL üçün bazar dəyəri $ 63,30M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
RECALL aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
RECALL aktivinin dövriyyədə olan təklifi 201,07M USD təşkil edir.
RECALL üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
RECALL ATH qiyməti olan 0,8448301237691339 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı RECALL qiyməti (ATL) nədir?
RECALL ATL qiyməti olan 0,2689544073225574 USD dəyərinə endi.
RECALL ticarət həcmi nədir?
RECALL üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 601,71K USD.
RECALL bu il daha da yüksələcək?
RECALL bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün RECALL qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:20:51 (UTC+8)

Recall (RECALL) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

RECALL / USD Kalkulyatoru

Miqdar

RECALL
RECALL
USD
USD

1 RECALL = 0,3148 USD

RECALL Ticarəti Edin

RECALL/USDC
$0,3146
$0,3146$0,3146
+0,25%
RECALL/USDT
$0,3148
$0,3148$0,3148
+0,51%

