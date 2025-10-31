Bugünkü canlı Zypher Network qiyməti 0.00699 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Zypher Network qiyməti 0.00699 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində POP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də POP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Zypher Network Logosu

Zypher Network qiyməti(POP)

1 POP / USD Canlı Qiyməti:

$0,00699
$0,00699$0,00699
+0,04%1D
USD
Zypher Network (POP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:22 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,006661
$ 0,006661$ 0,006661
24 saat Aşağı
$ 0,007908
$ 0,007908$ 0,007908
24 saat Yüksək

$ 0,006661
$ 0,006661$ 0,006661

$ 0,007908
$ 0,007908$ 0,007908

$ 0,0122852444917876
$ 0,0122852444917876$ 0,0122852444917876

$ 0,002791791080263578
$ 0,002791791080263578$ 0,002791791080263578

-0,62%

+0,04%

+10,47%

+10,47%

Zypher Network (POP) canlı qiyməti $ 0,00699. POP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,006661 və ən yüksək $ 0,007908 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. POP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0122852444917876, ən aşağı qiyməti isə $ 0,002791791080263578 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, POP son bir saat ərzində -0,62%, 24 saat ərzində +0,04% və son 7 gündə isə +10,47% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Zypher Network (POP) Bazar Məlumatları

No.1115

$ 10,51M
$ 10,51M$ 10,51M

$ 81,68K
$ 81,68K$ 81,68K

$ 69,90M
$ 69,90M$ 69,90M

1,50B
1,50B 1,50B

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

10.000.000.000
10.000.000.000 10.000.000.000

15,04%

BSC

Zypher Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 10,51M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 81,68K təşkil edir. POP üzrə dövriyyədə olan təklif 1,50B, ümumi təklif isə 10000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 69,90M təşkil edir.

Zypher Network (POP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Zypher Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,00000279+0,04%
30 Gün$ -0,004859-41,01%
60 Gün$ +0,00599+599,00%
90 Gün$ +0,00599+599,00%
Bugünkü Zypher Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün POP $ +0,00000279 (+0,04%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Zypher Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,004859 (-41,01%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Zypher Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə POP $ +0,00599 (+599,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Zypher Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,00599 (+599,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Zypher Network (POP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Zypher Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Zypher Network (POP) Nədir?

Zypher Network is a ZK computing Layer for Trustless AI Agents. Its middleware solutions (Proof of Prompt, Proof of Inference) guarantee AI agent data consistency & integrity without public knowledge. With a ZK-driven application infrastructure, Zypher is delivering secure, autonomous mission-critical and financially sensitive on-chain operations for human and AI agents.

Zypher Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Zypher Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- POP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Zypher Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Zypher Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Zypher Network Qiymət Proqnozu (USD)

Zypher Network (POP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Zypher Network (POP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Zypher Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Zypher Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Zypher Network (POP) Tokenomikası

Zypher Network (POP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. POP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Zypher Network (POP) necə alınır?

Necə Zypher Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Zypher Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

POP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Zypher Network(POP) / VND
183,94185
1 Zypher Network(POP) / AUD
A$0,0106248
1 Zypher Network(POP) / GBP
0,0052425
1 Zypher Network(POP) / EUR
0,0060114
1 Zypher Network(POP) / USD
$0,00699
1 Zypher Network(POP) / MYR
RM0,0292881
1 Zypher Network(POP) / TRY
0,2937198
1 Zypher Network(POP) / JPY
¥1,06947
1 Zypher Network(POP) / ARS
ARS$10,0574916
1 Zypher Network(POP) / RUB
0,5587806
1 Zypher Network(POP) / INR
0,6194538
1 Zypher Network(POP) / IDR
Rp114,5901456
1 Zypher Network(POP) / PHP
0,4105227
1 Zypher Network(POP) / EGP
￡E.0,3301377
1 Zypher Network(POP) / BRL
R$0,0376062
1 Zypher Network(POP) / CAD
C$0,0097161
1 Zypher Network(POP) / BDT
0,8545974
1 Zypher Network(POP) / NGN
10,1157183
1 Zypher Network(POP) / COP
$27,0929604
1 Zypher Network(POP) / ZAR
R.0,1205775
1 Zypher Network(POP) / UAH
0,2935101
1 Zypher Network(POP) / TZS
T.Sh.17,17443
1 Zypher Network(POP) / VES
Bs1,54479
1 Zypher Network(POP) / CLP
$6,58458
1 Zypher Network(POP) / PKR
Rs1,9722984
1 Zypher Network(POP) / KZT
3,708195
1 Zypher Network(POP) / THB
฿0,225777
1 Zypher Network(POP) / TWD
NT$0,2148027
1 Zypher Network(POP) / AED
د.إ0,0256533
1 Zypher Network(POP) / CHF
Fr0,005592
1 Zypher Network(POP) / HKD
HK$0,0542424
1 Zypher Network(POP) / AMD
֏2,6760516
1 Zypher Network(POP) / MAD
.د.م0,0647274
1 Zypher Network(POP) / MXN
$0,1294548
1 Zypher Network(POP) / SAR
ريال0,0262125
1 Zypher Network(POP) / ETB
Br1,0747125
1 Zypher Network(POP) / KES
KSh0,9030381
1 Zypher Network(POP) / JOD
د.أ0,00495591
1 Zypher Network(POP) / PLN
0,0255834
1 Zypher Network(POP) / RON
лв0,0306861
1 Zypher Network(POP) / SEK
kr0,0659157
1 Zypher Network(POP) / BGN
лв0,0118131
1 Zypher Network(POP) / HUF
Ft2,3456343
1 Zypher Network(POP) / CZK
0,1469298
1 Zypher Network(POP) / KWD
د.ك0,00213894
1 Zypher Network(POP) / ILS
0,0227175
1 Zypher Network(POP) / BOB
Bs0,0483009
1 Zypher Network(POP) / AZN
0,011883
1 Zypher Network(POP) / TJS
SM0,064308
1 Zypher Network(POP) / GEL
0,0189429
1 Zypher Network(POP) / AOA
Kz6,4069641
1 Zypher Network(POP) / BHD
.د.ب0,00262824
1 Zypher Network(POP) / BMD
$0,00699
1 Zypher Network(POP) / DKK
kr0,0450855
1 Zypher Network(POP) / HNL
L0,1835574
1 Zypher Network(POP) / MUR
0,3179052
1 Zypher Network(POP) / NAD
$0,1203678
1 Zypher Network(POP) / NOK
kr0,0702495
1 Zypher Network(POP) / NZD
$0,0121626
1 Zypher Network(POP) / PAB
B/.0,00699
1 Zypher Network(POP) / PGK
K0,0294978
1 Zypher Network(POP) / QAR
ر.ق0,0254436
1 Zypher Network(POP) / RSD
дин.0,7076676
1 Zypher Network(POP) / UZS
soʻm84,2168481
1 Zypher Network(POP) / ALL
L0,5845737
1 Zypher Network(POP) / ANG
ƒ0,0125121
1 Zypher Network(POP) / AWG
ƒ0,012582
1 Zypher Network(POP) / BBD
$0,01398
1 Zypher Network(POP) / BAM
KM0,0117432
1 Zypher Network(POP) / BIF
Fr20,67642
1 Zypher Network(POP) / BND
$0,009087
1 Zypher Network(POP) / BSD
$0,00699
1 Zypher Network(POP) / JMD
$1,1176311
1 Zypher Network(POP) / KHR
28,0722594
1 Zypher Network(POP) / KMF
Fr2,95677
1 Zypher Network(POP) / LAK
151,9565187
1 Zypher Network(POP) / LKR
රු2,1278259
1 Zypher Network(POP) / MDL
L0,1179912
1 Zypher Network(POP) / MGA
Ar31,345257
1 Zypher Network(POP) / MOP
P0,05592
1 Zypher Network(POP) / MVR
0,106947
1 Zypher Network(POP) / MWK
MK12,1354089
1 Zypher Network(POP) / MZN
MT0,446661
1 Zypher Network(POP) / NPR
रु0,9916014
1 Zypher Network(POP) / PYG
49,57308
1 Zypher Network(POP) / RWF
Fr10,14249
1 Zypher Network(POP) / SBD
$0,0575277
1 Zypher Network(POP) / SCR
0,0984192
1 Zypher Network(POP) / SRD
$0,2708625
1 Zypher Network(POP) / SVC
$0,0611625
1 Zypher Network(POP) / SZL
L0,1203678
1 Zypher Network(POP) / TMT
m0,024465
1 Zypher Network(POP) / TND
د.ت0,02053662
1 Zypher Network(POP) / TTD
$0,0473223
1 Zypher Network(POP) / UGX
Sh24,35316
1 Zypher Network(POP) / XAF
Fr3,95634
1 Zypher Network(POP) / XCD
$0,018873
1 Zypher Network(POP) / XOF
Fr3,95634
1 Zypher Network(POP) / XPF
Fr0,71997
1 Zypher Network(POP) / BWP
P0,093666
1 Zypher Network(POP) / BZD
$0,0140499
1 Zypher Network(POP) / CVE
$0,6648888
1 Zypher Network(POP) / DJF
Fr1,23723
1 Zypher Network(POP) / DOP
$0,4485483
1 Zypher Network(POP) / DZD
د.ج0,9084903
1 Zypher Network(POP) / FJD
$0,0157974
1 Zypher Network(POP) / GNF
Fr60,77805
1 Zypher Network(POP) / GTQ
Q0,0535434
1 Zypher Network(POP) / GYD
$1,4632167
1 Zypher Network(POP) / ISK
kr0,87375

Zypher Network Mənbəyi

Zypher Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Zypher Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Zypher Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Zypher Network (POP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı POP qiyməti 0,00699 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
POP / USD cari qiyməti nədir?
POP / USD cari qiyməti $ 0,00699 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Zypher Network üçün bazar dəyəri nədir?
POP üçün bazar dəyəri $ 10,51M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
POP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
POP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,50B USD təşkil edir.
POP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
POP ATH qiyməti olan 0,0122852444917876 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı POP qiyməti (ATL) nədir?
POP ATL qiyməti olan 0,002791791080263578 USD dəyərinə endi.
POP ticarət həcmi nədir?
POP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 81,68K USD.
POP bu il daha da yüksələcək?
POP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün POP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:50:22 (UTC+8)

Zypher Network (POP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

