Bugünkü canlı Pipe Network qiyməti 0.07916 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PIPE / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PIPE qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Pipe Network Logosu

Pipe Network qiyməti(PIPE)

1 PIPE / USD Canlı Qiyməti:

$0,07922
$0,07922$0,07922
-1,23%1D
USD
Pipe Network (PIPE) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:11:16 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,07599
$ 0,07599$ 0,07599
24 saat Aşağı
$ 0,08632
$ 0,08632$ 0,08632
24 saat Yüksək

$ 0,07599
$ 0,07599$ 0,07599

$ 0,08632
$ 0,08632$ 0,08632

$ 0,34291515733046557
$ 0,34291515733046557$ 0,34291515733046557

$ 0,05288812467524619
$ 0,05288812467524619$ 0,05288812467524619

-0,63%

-1,23%

-12,09%

-12,09%

Pipe Network (PIPE) canlı qiyməti $ 0,07916. PIPE son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,07599 və ən yüksək $ 0,08632 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PIPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,34291515733046557, ən aşağı qiyməti isə $ 0,05288812467524619 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PIPE son bir saat ərzində -0,63%, 24 saat ərzində -1,23% və son 7 gündə isə -12,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pipe Network (PIPE) Bazar Məlumatları

No.1223

$ 7,92M
$ 7,92M$ 7,92M

$ 64,34K
$ 64,34K$ 64,34K

$ 79,16M
$ 79,16M$ 79,16M

100,00M
100,00M 100,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

10,00%

SOL

Pipe Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,92M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64,34K təşkil edir. PIPE üzrə dövriyyədə olan təklif 100,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 79,16M təşkil edir.

Pipe Network (PIPE) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Pipe Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0009865-1,23%
30 Gün$ +0,02916+58,32%
60 Gün$ +0,02916+58,32%
90 Gün$ +0,02916+58,32%
Bugünkü Pipe Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PIPE $ -0,0009865 (-1,23%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Pipe Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,02916 (+58,32%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Pipe Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PIPE $ +0,02916 (+58,32%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Pipe Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,02916 (+58,32%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Pipe Network (PIPE) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Pipe Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Pipe Network (PIPE) Nədir?

Pipe Network is a decentralized edge supercloud that combines content delivery, storage, and artificial intelligence (AI) inference into a global permissionless infrastructure. The network coordinates independent nodes that provide bandwidth, storage, and compute resources in exchange for PIPE, the network’s native utility token. PIPE is used for bandwidth, storage, and compute credits, with cryptographic proof verifying usage and a burn-to-credit model linking token consumption directly to network activity.

Pipe Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Pipe Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PIPE steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Pipe Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Pipe Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Pipe Network Qiymət Proqnozu (USD)

Pipe Network (PIPE) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pipe Network (PIPE) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pipe Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pipe Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Pipe Network (PIPE) Tokenomikası

Pipe Network (PIPE) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PIPE tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Pipe Network (PIPE) necə alınır?

Necə Pipe Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Pipe Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PIPE Aktivindən Yerli Valyutalara

Pipe Network Mənbəyi

Pipe Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Pipe Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Pipe Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Pipe Network (PIPE) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PIPE qiyməti 0,07916 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PIPE / USD cari qiyməti nədir?
PIPE / USD cari qiyməti $ 0,07916 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pipe Network üçün bazar dəyəri nədir?
PIPE üçün bazar dəyəri $ 7,92M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PIPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PIPE aktivinin dövriyyədə olan təklifi 100,00M USD təşkil edir.
PIPE üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PIPE ATH qiyməti olan 0,34291515733046557 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PIPE qiyməti (ATL) nədir?
PIPE ATL qiyməti olan 0,05288812467524619 USD dəyərinə endi.
PIPE ticarət həcmi nədir?
PIPE üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64,34K USD.
PIPE bu il daha da yüksələcək?
PIPE bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PIPE qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 17:11:16 (UTC+8)

Pipe Network (PIPE) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

