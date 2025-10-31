Bugünkü canlı Pandu Pandas qiyməti 0.0000784 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PANDU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PANDU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Pandu Pandas qiyməti 0.0000784 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində PANDU / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də PANDU qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Pandu Pandas Logosu

Pandu Pandas qiyməti(PANDU)

1 PANDU / USD Canlı Qiyməti:

+1,25%1D
USD
Pandu Pandas (PANDU) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:48:43 (UTC+8)

Pandu Pandas (PANDU) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
24 saat Aşağı
$ 0,00009913
$ 0,00009913$ 0,00009913
24 saat Yüksək

+2,77%

+1,25%

-25,16%

-25,16%

Pandu Pandas (PANDU) canlı qiyməti $ 0,0000784. PANDU son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0000697 və ən yüksək $ 0,00009913 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. PANDU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,0002790700975526, ən aşağı qiyməti isə $ 0,00000048806902605 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, PANDU son bir saat ərzində +2,77%, 24 saat ərzində +1,25% və son 7 gündə isə -25,16% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Pandu Pandas (PANDU) Bazar Məlumatları

No.1200

96,37%

SOL

Pandu Pandas üzrə cari Bazar Dəyəri $ 7,56M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 159,91K təşkil edir. PANDU üzrə dövriyyədə olan təklif 96,37B, ümumi təklif isə 99999377352 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 7,84M təşkil edir.

Pandu Pandas (PANDU) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Pandu Pandas qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0000009679+1,25%
30 Gün$ +0,00003106+65,61%
60 Gün$ +0,0000584+292,00%
90 Gün$ +0,0000584+292,00%
Bugünkü Pandu Pandas Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün PANDU $ +0,0000009679 (+1,25%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Pandu Pandas 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,00003106 (+65,61%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Pandu Pandas 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə PANDU $ +0,0000584 (+292,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Pandu Pandas 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,0000584 (+292,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Pandu Pandas (PANDU) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Pandu Pandas Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Pandu Pandas (PANDU) Nədir?

From the forest, here to spread love accros the Solana blockchain. You want to be my friend?

Pandu Pandas MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Pandu Pandas investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- PANDU steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Pandu Pandas haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Pandu Pandas satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Pandu Pandas Qiymət Proqnozu (USD)

Pandu Pandas (PANDU) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Pandu Pandas (PANDU) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Pandu Pandas üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Pandu Pandas qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Pandu Pandas (PANDU) Tokenomikası

Pandu Pandas (PANDU) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. PANDU tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Pandu Pandas (PANDU) necə alınır?

Necə Pandu Pandas alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Pandu Pandas Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

PANDU Aktivindən Yerli Valyutalara

Pandu Pandas Mənbəyi

Pandu Pandas haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Pandu Pandas Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Pandu Pandas Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Pandu Pandas (PANDU) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı PANDU qiyməti 0,0000784 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
PANDU / USD cari qiyməti nədir?
PANDU / USD cari qiyməti $ 0,0000784 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Pandu Pandas üçün bazar dəyəri nədir?
PANDU üçün bazar dəyəri $ 7,56M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
PANDU aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
PANDU aktivinin dövriyyədə olan təklifi 96,37B USD təşkil edir.
PANDU üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
PANDU ATH qiyməti olan 0,0002790700975526 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı PANDU qiyməti (ATL) nədir?
PANDU ATL qiyməti olan 0,00000048806902605 USD dəyərinə endi.
PANDU ticarət həcmi nədir?
PANDU üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 159,91K USD.
PANDU bu il daha da yüksələcək?
PANDU bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün PANDU qiymət proqnozuna baxın.
Pandu Pandas (PANDU) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

