Bugünkü canlı Oracle qiyməti 262.57 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORCLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORCLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Oracle qiyməti 262.57 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində ORCLON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də ORCLON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Oracle qiyməti(ORCLON)

1 ORCLON / USD Canlı Qiyməti:

$262,65
$262,65$262,65
+1,13%1D
USD
Oracle (ORCLON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:47:51 (UTC+8)

Oracle (ORCLON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 256,96
$ 256,96$ 256,96
24 saat Aşağı
$ 275,32
$ 275,32$ 275,32
24 saat Yüksək

$ 256,96
$ 256,96$ 256,96

$ 275,32
$ 275,32$ 275,32

$ 344,869728008825
$ 344,869728008825$ 344,869728008825

$ 223,2148184410282
$ 223,2148184410282$ 223,2148184410282

+0,13%

+1,13%

-7,61%

-7,61%

Oracle (ORCLON) canlı qiyməti $ 262,57. ORCLON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 256,96 və ən yüksək $ 275,32 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. ORCLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 344,869728008825, ən aşağı qiyməti isə $ 223,2148184410282 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, ORCLON son bir saat ərzində +0,13%, 24 saat ərzində +1,13% və son 7 gündə isə -7,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Oracle (ORCLON) Bazar Məlumatları

No.2347

$ 701,42K
$ 701,42K$ 701,42K

$ 57,45K
$ 57,45K$ 57,45K

$ 701,42K
$ 701,42K$ 701,42K

2,67K
2,67K 2,67K

2.671,3530303
2.671,3530303 2.671,3530303

ETH

Oracle üzrə cari Bazar Dəyəri $ 701,42K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 57,45K təşkil edir. ORCLON üzrə dövriyyədə olan təklif 2,67K, ümumi təklif isə 2671.3530303 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 701,42K təşkil edir.

Oracle (ORCLON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Oracle qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +2,9348+1,13%
30 Gün$ -16,45-5,90%
60 Gün$ +12,57+5,02%
90 Gün$ +12,57+5,02%
Bugünkü Oracle Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün ORCLON $ +2,9348 (+1,13%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Oracle 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -16,45 (-5,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Oracle 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə ORCLON $ +12,57 (+5,02%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Oracle 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +12,57 (+5,02%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Oracle (ORCLON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Oracle Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Oracle (ORCLON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Oracle MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Oracle investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- ORCLON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Oracle haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Oracle satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Oracle Qiymət Proqnozu (USD)

Oracle (ORCLON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Oracle (ORCLON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Oracle üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Oracle qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Oracle (ORCLON) Tokenomikası

Oracle (ORCLON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. ORCLON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Oracle (ORCLON) necə alınır?

Necə Oracle alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Oracle Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

ORCLON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Oracle(ORCLON) / VND
6.909.529,55
1 Oracle(ORCLON) / AUD
A$399,1064
1 Oracle(ORCLON) / GBP
196,9275
1 Oracle(ORCLON) / EUR
225,8102
1 Oracle(ORCLON) / USD
$262,57
1 Oracle(ORCLON) / MYR
RM1.100,1683
1 Oracle(ORCLON) / TRY
11.033,1914
1 Oracle(ORCLON) / JPY
¥40.173,21
1 Oracle(ORCLON) / ARS
ARS$377.796,2188
1 Oracle(ORCLON) / RUB
20.989,8458
1 Oracle(ORCLON) / INR
23.268,9534
1 Oracle(ORCLON) / IDR
Rp4.304.425,5408
1 Oracle(ORCLON) / PHP
15.420,7361
1 Oracle(ORCLON) / EGP
￡E.12.401,1811
1 Oracle(ORCLON) / BRL
R$1.412,6266
1 Oracle(ORCLON) / CAD
C$364,9723
1 Oracle(ORCLON) / BDT
32.101,8082
1 Oracle(ORCLON) / NGN
379.983,4269
1 Oracle(ORCLON) / COP
$1.017.710,8172
1 Oracle(ORCLON) / ZAR
R.4.529,3325
1 Oracle(ORCLON) / UAH
11.025,3143
1 Oracle(ORCLON) / TZS
T.Sh.645.134,49
1 Oracle(ORCLON) / VES
Bs58.027,97
1 Oracle(ORCLON) / CLP
$247.340,94
1 Oracle(ORCLON) / PKR
Rs74.086,7512
1 Oracle(ORCLON) / KZT
139.293,385
1 Oracle(ORCLON) / THB
฿8.481,011
1 Oracle(ORCLON) / TWD
NT$8.068,7761
1 Oracle(ORCLON) / AED
د.إ963,6319
1 Oracle(ORCLON) / CHF
Fr210,056
1 Oracle(ORCLON) / HKD
HK$2.037,5432
1 Oracle(ORCLON) / AMD
֏100.522,2988
1 Oracle(ORCLON) / MAD
.د.م2.431,3982
1 Oracle(ORCLON) / MXN
$4.862,7964
1 Oracle(ORCLON) / SAR
ريال984,6375
1 Oracle(ORCLON) / ETB
Br40.370,1375
1 Oracle(ORCLON) / KES
KSh33.921,4183
1 Oracle(ORCLON) / JOD
د.أ186,16213
1 Oracle(ORCLON) / PLN
961,0062
1 Oracle(ORCLON) / RON
лв1.152,6823
1 Oracle(ORCLON) / SEK
kr2.476,0351
1 Oracle(ORCLON) / BGN
лв443,7433
1 Oracle(ORCLON) / HUF
Ft88.110,6149
1 Oracle(ORCLON) / CZK
5.519,2214
1 Oracle(ORCLON) / KWD
د.ك80,34642
1 Oracle(ORCLON) / ILS
853,3525
1 Oracle(ORCLON) / BOB
Bs1.814,3587
1 Oracle(ORCLON) / AZN
446,369
1 Oracle(ORCLON) / TJS
SM2.415,644
1 Oracle(ORCLON) / GEL
711,5647
1 Oracle(ORCLON) / AOA
Kz240.669,0363
1 Oracle(ORCLON) / BHD
.د.ب98,72632
1 Oracle(ORCLON) / BMD
$262,57
1 Oracle(ORCLON) / DKK
kr1.693,5765
1 Oracle(ORCLON) / HNL
L6.895,0882
1 Oracle(ORCLON) / MUR
11.941,6836
1 Oracle(ORCLON) / NAD
$4.521,4554
1 Oracle(ORCLON) / NOK
kr2.638,8285
1 Oracle(ORCLON) / NZD
$456,8718
1 Oracle(ORCLON) / PAB
B/.262,57
1 Oracle(ORCLON) / PGK
K1.108,0454
1 Oracle(ORCLON) / QAR
ر.ق955,7548
1 Oracle(ORCLON) / RSD
дин.26.582,5868
1 Oracle(ORCLON) / UZS
soʻm3.163.493,2483
1 Oracle(ORCLON) / ALL
L21.958,7291
1 Oracle(ORCLON) / ANG
ƒ470,0003
1 Oracle(ORCLON) / AWG
ƒ472,626
1 Oracle(ORCLON) / BBD
$525,14
1 Oracle(ORCLON) / BAM
KM441,1176
1 Oracle(ORCLON) / BIF
Fr776.682,06
1 Oracle(ORCLON) / BND
$341,341
1 Oracle(ORCLON) / BSD
$262,57
1 Oracle(ORCLON) / JMD
$41.982,3173
1 Oracle(ORCLON) / KHR
1.054.496,8742
1 Oracle(ORCLON) / KMF
Fr111.067,11
1 Oracle(ORCLON) / LAK
5.708.043,3641
1 Oracle(ORCLON) / LKR
රු79.928,9337
1 Oracle(ORCLON) / MDL
L4.432,1816
1 Oracle(ORCLON) / MGA
Ar1.177.442,651
1 Oracle(ORCLON) / MOP
P2.100,56
1 Oracle(ORCLON) / MVR
4.017,321
1 Oracle(ORCLON) / MWK
MK455.850,4027
1 Oracle(ORCLON) / MZN
MT16.778,223
1 Oracle(ORCLON) / NPR
रु37.248,1802
1 Oracle(ORCLON) / PYG
1.862.146,44
1 Oracle(ORCLON) / RWF
Fr380.989,07
1 Oracle(ORCLON) / SBD
$2.160,9511
1 Oracle(ORCLON) / SCR
3.696,9856
1 Oracle(ORCLON) / SRD
$10.174,5875
1 Oracle(ORCLON) / SVC
$2.297,4875
1 Oracle(ORCLON) / SZL
L4.521,4554
1 Oracle(ORCLON) / TMT
m918,995
1 Oracle(ORCLON) / TND
د.ت771,43066
1 Oracle(ORCLON) / TTD
$1.777,5989
1 Oracle(ORCLON) / UGX
Sh914.793,88
1 Oracle(ORCLON) / XAF
Fr148.614,62
1 Oracle(ORCLON) / XCD
$708,939
1 Oracle(ORCLON) / XOF
Fr148.614,62
1 Oracle(ORCLON) / XPF
Fr27.044,71
1 Oracle(ORCLON) / BWP
P3.518,438
1 Oracle(ORCLON) / BZD
$527,7657
1 Oracle(ORCLON) / CVE
$24.975,6584
1 Oracle(ORCLON) / DJF
Fr46.474,89
1 Oracle(ORCLON) / DOP
$16.849,1169
1 Oracle(ORCLON) / DZD
د.ج34.126,2229
1 Oracle(ORCLON) / FJD
$593,4082
1 Oracle(ORCLON) / GNF
Fr2.283.046,15
1 Oracle(ORCLON) / GTQ
Q2.011,2862
1 Oracle(ORCLON) / GYD
$54.963,7781
1 Oracle(ORCLON) / ISK
kr32.821,25

Oracle Mənbəyi

Oracle haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Oracle Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Oracle Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Oracle (ORCLON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı ORCLON qiyməti 262,57 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
ORCLON / USD cari qiyməti nədir?
ORCLON / USD cari qiyməti $ 262,57 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Oracle üçün bazar dəyəri nədir?
ORCLON üçün bazar dəyəri $ 701,42K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
ORCLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
ORCLON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,67K USD təşkil edir.
ORCLON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
ORCLON ATH qiyməti olan 344,869728008825 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı ORCLON qiyməti (ATL) nədir?
ORCLON ATL qiyməti olan 223,2148184410282 USD dəyərinə endi.
ORCLON ticarət həcmi nədir?
ORCLON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 57,45K USD.
ORCLON bu il daha da yüksələcək?
ORCLON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün ORCLON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:47:51 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

ORCLON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

ORCLON
ORCLON
USD
USD

1 ORCLON = 262,57 USD

ORCLON Ticarəti Edin

ORCLON/USDT
$262,65
$262,65$262,65
+1,15%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

