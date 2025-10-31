Bugünkü canlı OpenxAI Network qiyməti 0.4067 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OPENX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OPENX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı OpenxAI Network qiyməti 0.4067 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində OPENX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də OPENX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

OPENX Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

OpenxAI Network (OPENX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:47:29 (UTC+8)

OpenxAI Network (OPENX) Qiymət Məlumatları (USD)

OpenxAI Network (OPENX) canlı qiyməti $ 0,4067. OPENX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,329 və ən yüksək $ 0,4172 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. OPENX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 2,0299262343053925, ən aşağı qiyməti isə $ 0,0939673303769838 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, OPENX son bir saat ərzində +14,98%, 24 saat ərzində +15,12% və son 7 gündə isə +22,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OpenxAI Network (OPENX) Bazar Məlumatları

No.1561

$ 4,07M
$ 4,07M$ 4,07M

$ 76,81K
$ 76,81K$ 76,81K

$ 40,67M
$ 40,67M$ 40,67M

10,00M
10,00M 10,00M

100.000.000
100.000.000 100.000.000

100.000.000
100.000.000 100.000.000

10,00%

BASE

OpenxAI Network üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 76,81K təşkil edir. OPENX üzrə dövriyyədə olan təklif 10,00M, ümumi təklif isə 100000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 40,67M təşkil edir.

OpenxAI Network (OPENX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OpenxAI Network qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,053298+15,12%
30 Gün$ -0,2772-40,54%
60 Gün$ -0,0933-18,66%
90 Gün$ -0,0933-18,66%
Bugünkü OpenxAI Network Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün OPENX $ +0,053298 (+15,12%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OpenxAI Network 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,2772 (-40,54%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OpenxAI Network 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə OPENX $ -0,0933 (-18,66%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OpenxAI Network 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0933 (-18,66%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OpenxAI Network (OPENX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OpenxAI Network Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OpenxAI Network (OPENX) Nədir?

OpenxAI is a P2P permissionless AI protocol. What Bitcoin did for money OpenxAI does for intelligence.

OpenxAI Network MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OpenxAI Network investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- OPENX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OpenxAI Network haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OpenxAI Network satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OpenxAI Network Qiymət Proqnozu (USD)

OpenxAI Network (OPENX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OpenxAI Network (OPENX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OpenxAI Network üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OpenxAI Network qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OpenxAI Network (OPENX) Tokenomikası

OpenxAI Network (OPENX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. OPENX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OpenxAI Network (OPENX) necə alınır?

Necə OpenxAI Network alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OpenxAI Network Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

OPENX Aktivindən Yerli Valyutalara

OpenxAI Network Mənbəyi

OpenxAI Network haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi OpenxAI Network Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OpenxAI Network Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OpenxAI Network (OPENX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı OPENX qiyməti 0,4067 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
OPENX / USD cari qiyməti nədir?
OPENX / USD cari qiyməti $ 0,4067 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OpenxAI Network üçün bazar dəyəri nədir?
OPENX üçün bazar dəyəri $ 4,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
OPENX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
OPENX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 10,00M USD təşkil edir.
OPENX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
OPENX ATH qiyməti olan 2,0299262343053925 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı OPENX qiyməti (ATL) nədir?
OPENX ATL qiyməti olan 0,0939673303769838 USD dəyərinə endi.
OPENX ticarət həcmi nədir?
OPENX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 76,81K USD.
OPENX bu il daha da yüksələcək?
OPENX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün OPENX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:47:29 (UTC+8)

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

