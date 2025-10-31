Bugünkü canlı NTHChain qiyməti 0.0593 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NTH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NTH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı NTHChain qiyməti 0.0593 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində NTH / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də NTH qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

NTHChain Logosu

NTHChain qiyməti(NTH)

1 NTH / USD Canlı Qiyməti:

$0,0595
$0,0595$0,0595
-0,50%1D
USD
NTHChain (NTH) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:52 (UTC+8)

NTHChain (NTH) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0569
$ 0,0569$ 0,0569
24 saat Aşağı
$ 0,0646
$ 0,0646$ 0,0646
24 saat Yüksək

$ 0,0569
$ 0,0569$ 0,0569

$ 0,0646
$ 0,0646$ 0,0646

--
----

--
----

+2,59%

-0,50%

-19,54%

-19,54%

NTHChain (NTH) canlı qiyməti $ 0,0593. NTH son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0569 və ən yüksək $ 0,0646 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. NTH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, NTH son bir saat ərzində +2,59%, 24 saat ərzində -0,50% və son 7 gündə isə -19,54% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

NTHChain (NTH) Bazar Məlumatları

--
----

$ 58,68K
$ 58,68K$ 58,68K

$ 59,30M
$ 59,30M$ 59,30M

--
----

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

ETH

NTHChain üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,68K təşkil edir. NTH üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 59,30M təşkil edir.

NTHChain (NTH) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün NTHChain qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000299-0,50%
30 Gün$ +0,032+117,21%
60 Gün$ -0,0349-37,05%
90 Gün$ -0,0007-1,17%
Bugünkü NTHChain Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün NTH $ -0,000299 (-0,50%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

NTHChain 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,032 (+117,21%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

NTHChain 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə NTH $ -0,0349 (-37,05%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

NTHChain 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0007 (-1,17%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

NTHChain (NTH) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi NTHChain Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

NTHChain (NTH) Nədir?

NTH is a Web3 platform that lets users control and monetize their data, earning NTH tokens through data sharing, which are used for real-life payments such as electric bike rentals in partnership with Verywords.

NTHChain MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC NTHChain investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- NTH steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə NTHChain haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız NTHChain satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

NTHChain Qiymət Proqnozu (USD)

NTHChain (NTH) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? NTHChain (NTH) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? NTHChain üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

NTHChain qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

NTHChain (NTH) Tokenomikası

NTHChain (NTH) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. NTH tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

NTHChain (NTH) necə alınır?

Necə NTHChain alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım NTHChain Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

NTH Aktivindən Yerli Valyutalara

1 NTHChain(NTH) / VND
1.560,4795
1 NTHChain(NTH) / AUD
A$0,090136
1 NTHChain(NTH) / GBP
0,044475
1 NTHChain(NTH) / EUR
0,050998
1 NTHChain(NTH) / USD
$0,0593
1 NTHChain(NTH) / MYR
RM0,248467
1 NTHChain(NTH) / TRY
2,491786
1 NTHChain(NTH) / JPY
¥9,0729
1 NTHChain(NTH) / ARS
ARS$85,323212
1 NTHChain(NTH) / RUB
4,740442
1 NTHChain(NTH) / INR
5,255166
1 NTHChain(NTH) / IDR
Rp972,130992
1 NTHChain(NTH) / PHP
3,482689
1 NTHChain(NTH) / EGP
￡E.2,800739
1 NTHChain(NTH) / BRL
R$0,319034
1 NTHChain(NTH) / CAD
C$0,082427
1 NTHChain(NTH) / BDT
7,250018
1 NTHChain(NTH) / NGN
85,817181
1 NTHChain(NTH) / COP
$229,844428
1 NTHChain(NTH) / ZAR
R.1,022925
1 NTHChain(NTH) / UAH
2,490007
1 NTHChain(NTH) / TZS
T.Sh.145,7001
1 NTHChain(NTH) / VES
Bs13,1053
1 NTHChain(NTH) / CLP
$55,8606
1 NTHChain(NTH) / PKR
Rs16,732088
1 NTHChain(NTH) / KZT
31,45865
1 NTHChain(NTH) / THB
฿1,91539
1 NTHChain(NTH) / TWD
NT$1,822289
1 NTHChain(NTH) / AED
د.إ0,217631
1 NTHChain(NTH) / CHF
Fr0,04744
1 NTHChain(NTH) / HKD
HK$0,460168
1 NTHChain(NTH) / AMD
֏22,702412
1 NTHChain(NTH) / MAD
.د.م0,549118
1 NTHChain(NTH) / MXN
$1,098236
1 NTHChain(NTH) / SAR
ريال0,222375
1 NTHChain(NTH) / ETB
Br9,117375
1 NTHChain(NTH) / KES
KSh7,660967
1 NTHChain(NTH) / JOD
د.أ0,0420437
1 NTHChain(NTH) / PLN
0,217038
1 NTHChain(NTH) / RON
лв0,260327
1 NTHChain(NTH) / SEK
kr0,559199
1 NTHChain(NTH) / BGN
лв0,100217
1 NTHChain(NTH) / HUF
Ft19,899301
1 NTHChain(NTH) / CZK
1,246486
1 NTHChain(NTH) / KWD
د.ك0,0181458
1 NTHChain(NTH) / ILS
0,192725
1 NTHChain(NTH) / BOB
Bs0,409763
1 NTHChain(NTH) / AZN
0,10081
1 NTHChain(NTH) / TJS
SM0,54556
1 NTHChain(NTH) / GEL
0,160703
1 NTHChain(NTH) / AOA
Kz54,353787
1 NTHChain(NTH) / BHD
.د.ب0,0222968
1 NTHChain(NTH) / BMD
$0,0593
1 NTHChain(NTH) / DKK
kr0,382485
1 NTHChain(NTH) / HNL
L1,557218
1 NTHChain(NTH) / MUR
2,696964
1 NTHChain(NTH) / NAD
$1,021146
1 NTHChain(NTH) / NOK
kr0,595965
1 NTHChain(NTH) / NZD
$0,103182
1 NTHChain(NTH) / PAB
B/.0,0593
1 NTHChain(NTH) / PGK
K0,250246
1 NTHChain(NTH) / QAR
ر.ق0,215852
1 NTHChain(NTH) / RSD
дин.6,003532
1 NTHChain(NTH) / UZS
soʻm714,457667
1 NTHChain(NTH) / ALL
L4,959259
1 NTHChain(NTH) / ANG
ƒ0,106147
1 NTHChain(NTH) / AWG
ƒ0,10674
1 NTHChain(NTH) / BBD
$0,1186
1 NTHChain(NTH) / BAM
KM0,099624
1 NTHChain(NTH) / BIF
Fr175,4094
1 NTHChain(NTH) / BND
$0,07709
1 NTHChain(NTH) / BSD
$0,0593
1 NTHChain(NTH) / JMD
$9,481477
1 NTHChain(NTH) / KHR
238,152358
1 NTHChain(NTH) / KMF
Fr25,0839
1 NTHChain(NTH) / LAK
1.289,130409
1 NTHChain(NTH) / LKR
රු18,051513
1 NTHChain(NTH) / MDL
L1,000984
1 NTHChain(NTH) / MGA
Ar265,91899
1 NTHChain(NTH) / MOP
P0,4744
1 NTHChain(NTH) / MVR
0,90729
1 NTHChain(NTH) / MWK
MK102,951323
1 NTHChain(NTH) / MZN
MT3,78927
1 NTHChain(NTH) / NPR
रु8,412298
1 NTHChain(NTH) / PYG
420,5556
1 NTHChain(NTH) / RWF
Fr86,0443
1 NTHChain(NTH) / SBD
$0,488039
1 NTHChain(NTH) / SCR
0,834944
1 NTHChain(NTH) / SRD
$2,297875
1 NTHChain(NTH) / SVC
$0,518875
1 NTHChain(NTH) / SZL
L1,021146
1 NTHChain(NTH) / TMT
m0,20755
1 NTHChain(NTH) / TND
د.ت0,1742234
1 NTHChain(NTH) / TTD
$0,401461
1 NTHChain(NTH) / UGX
Sh206,6012
1 NTHChain(NTH) / XAF
Fr33,5638
1 NTHChain(NTH) / XCD
$0,16011
1 NTHChain(NTH) / XOF
Fr33,5638
1 NTHChain(NTH) / XPF
Fr6,1079
1 NTHChain(NTH) / BWP
P0,79462
1 NTHChain(NTH) / BZD
$0,119193
1 NTHChain(NTH) / CVE
$5,640616
1 NTHChain(NTH) / DJF
Fr10,4961
1 NTHChain(NTH) / DOP
$3,805281
1 NTHChain(NTH) / DZD
د.ج7,707221
1 NTHChain(NTH) / FJD
$0,134018
1 NTHChain(NTH) / GNF
Fr515,6135
1 NTHChain(NTH) / GTQ
Q0,454238
1 NTHChain(NTH) / GYD
$12,413269
1 NTHChain(NTH) / ISK
kr7,4125

NTHChain Mənbəyi

NTHChain haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi NTHChain Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: NTHChain Haqqında Digər Suallar

Bugünkü NTHChain (NTH) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı NTH qiyməti 0,0593 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
NTH / USD cari qiyməti nədir?
NTH / USD cari qiyməti $ 0,0593 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
NTHChain üçün bazar dəyəri nədir?
NTH üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
NTH aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
NTH aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
NTH üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
NTH ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı NTH qiyməti (ATL) nədir?
NTH ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
NTH ticarət həcmi nədir?
NTH üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,68K USD.
NTH bu il daha da yüksələcək?
NTH bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün NTH qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:45:52 (UTC+8)

NTHChain (NTH) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

NTH / USD Kalkulyatoru

Miqdar

NTH
NTH
USD
USD

1 NTH = 0,0593 USD

NTH Ticarəti Edin

NTH/USDT
$0,0595
$0,0595$0,0595
-0,33%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

