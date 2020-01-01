Notcoin (NOT) Tokenomikası
Notcoin (NOT) Məlumatları
Notcoin started as a viral Telegram game that onboarded many users into web3 through a tap-to-earn mining mechanic.
Notcoin (NOT) Tokenomikası və Qiymət Analizi
Notcoin (NOT) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.
Notcoin (NOT) Tokenin Dərin Analizi
NOT tokenin necə buraxıldığını, paylandığını və kilidinin açıldığını daha dərindən araşdırın. Bu bölmə tokenin iqtisadi quruluşunun əsas aspektləri olan istifadə, təşviqlər və haqq qazanma prosesini vurğulayır.
Overview
Notcoin is a community-driven token on the TON blockchain, designed to onboard users into Web3 through a tap-to-earn game and ecosystem exploration. Its tokenomics are structured to balance immediate community engagement with long-term ecosystem growth and project stability.
Issuance Mechanism
- Initial Distribution: Notcoin was distributed primarily through a tap-to-earn game, where users earned tokens by participating in the Notcoin Clicker game and other ecosystem activities.
- Burning: Over 233 million NOT tokens have been burned to manage supply, increase scarcity, and support long-term value.
Allocation Mechanism
The allocation of Notcoin is designed to incentivize various stakeholders and ensure sustainable ecosystem development. The following table summarizes the allocation:
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking/Vesting Details
|Initial Coin Offering (ICO)
|33%
|Immediate unlock at launch
|Team
|20%
|Gradual vesting, released over years
|Existing Investors
|13%
|Gradual vesting, released over years
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Released progressively for growth
|Ecosystem Fund
|2.4%
|For partnerships and development
|Livestreaming
|3%
|For platform promotion and adoption
|Foundation
|2%
|Locked for long-term sustainability
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|For liquidity provision and listings
Usage and Incentive Mechanism
- Earning: Users earn Notcoin by playing games, exploring partner projects, and contributing to the ecosystem.
- Spending: Notcoin can be used within the ecosystem for in-game purchases, participating in new games, and accessing exclusive features.
- Incentives: Community and ecosystem allocations are used to reward active participants, fund new initiatives, and incentivize long-term engagement.
- Burning: Regular token burns reduce supply and reward holders by increasing scarcity.
Locking Mechanism
- Team and Investor Tokens: These allocations are subject to vesting schedules, meaning tokens are locked and released gradually over several years to prevent large-scale dumping and align incentives with long-term project success.
- Foundation and Ecosystem Funds: Portions are locked for future use, ensuring resources for ongoing development and sustainability.
Unlocking Time
- Progressive Unlocking: The token supply is unlocked in phases, with a linear or staggered release schedule. The percentage of unlocked tokens grows steadily from mid-2025 to mid-2029.
- Full Unlock: By 2029, 100% of the total token supply will be unlocked and in circulation.
- Immediate Unlock: The ICO allocation (33%) was unlocked at launch, providing initial liquidity and community access.
Summary Table: Notcoin Token Unlock Schedule
|Category
|Allocation (%)
|Unlocking Schedule
|ICO
|33%
|Immediate at launch
|Team
|20%
|Linear vesting to 2029
|Existing Investors
|13%
|Linear vesting to 2029
|Community & Ecosystem Initiatives
|24%
|Progressive to 2029
|Ecosystem Fund
|2.4%
|Progressive to 2029
|Livestreaming
|3%
|Progressive to 2029
|Foundation
|2%
|Locked, gradual release
|Liquidity & Exchanges
|2.6%
|As needed for liquidity
Implications and Analysis
- Balanced Incentives: The vesting and allocation mechanisms are designed to prevent sudden supply shocks, encourage long-term participation, and support ongoing ecosystem growth.
- Community Focus: A significant portion is reserved for community and ecosystem initiatives, reflecting Notcoin’s mission to drive Web3 adoption.
- Sustainability: Locked and vested allocations for the team, investors, and foundation ensure that key stakeholders remain committed to the project’s success over several years.
- Market Impact: The gradual unlocking schedule minimizes the risk of large token dumps, supporting price stability and investor confidence.
Further Reading
- Notcoin Whitepaper
- Tokenomics Details
- Burn Mechanism
In summary: Notcoin’s token economics are structured to reward early adopters, incentivize ongoing participation, and ensure the long-term health of the ecosystem through a carefully managed issuance, allocation, and unlocking schedule.
Notcoin (NOT) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları
Notcoin (NOT) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.
Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:
Ümumi Təchizat:
Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum NOT token sayı.
Dövriyyədə Olan Təklif:
Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.
Maksimum Təklif:
NOT tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.
İnflyasiya Faizi:
Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.
Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?
Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.
Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.
Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.
Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.
Artıq NOT tokenomikasını başa düşdünüzsə, NOT tokenin canlı qiymətini kəşf edin!
NOT Necə Alınır?
Notcoin (NOT) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla NOT almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.
Notcoin (NOT) Qiymət Tarixçəsi
NOT qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.
NOT Qiymət Proqnozu
NOT kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? NOT qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.
Niyə MEXC-i Seçməlisiniz?
MEXC dünya üzrə milyonlarla istifadəçi tərəfindən etibar edilən ən qabaqcıl kriptovalyuta birjalarından biridir. Yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq MEXC sizin kriptovalyutaya gedən ən asan yolunuzdur.
İmtina
Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.
Notcoin (NOT) Alın
Miqdar
1 NOT = 0,001984 USD