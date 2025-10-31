Bugünkü canlı MTP qiyməti 0.0008983 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MTP qiyməti 0.0008983 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MTP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MTP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MTP qiyməti(MTP)

1 MTP / USD Canlı Qiyməti:

$0,0008987
$0,0008987$0,0008987
-7,39%1D
USD
MTP (MTP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:44 (UTC+8)

MTP (MTP) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,0008934
$ 0,0008934$ 0,0008934
24 saat Aşağı
$ 0,0010565
$ 0,0010565$ 0,0010565
24 saat Yüksək

$ 0,0008934
$ 0,0008934$ 0,0008934

$ 0,0010565
$ 0,0010565$ 0,0010565

$ 0,05713413468944079
$ 0,05713413468944079$ 0,05713413468944079

$ 0,000843837407026167
$ 0,000843837407026167$ 0,000843837407026167

-3,34%

-7,39%

-26,04%

-26,04%

MTP (MTP) canlı qiyməti $ 0,0008983. MTP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0008934 və ən yüksək $ 0,0010565 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MTP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,05713413468944079, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000843837407026167 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MTP son bir saat ərzində -3,34%, 24 saat ərzində -7,39% və son 7 gündə isə -26,04% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MTP (MTP) Bazar Məlumatları

No.2233

$ 790,50K
$ 790,50K$ 790,50K

$ 64,98K
$ 64,98K$ 64,98K

$ 898,30K
$ 898,30K$ 898,30K

880,00M
880,00M 880,00M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

88,00%

BSC

MTP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 790,50K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 64,98K təşkil edir. MTP üzrə dövriyyədə olan təklif 880,00M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 898,30K təşkil edir.

MTP (MTP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MTP qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000071714-7,39%
30 Gün$ -0,0010499-53,90%
60 Gün$ -0,0326217-97,33%
90 Gün$ -0,0091017-91,02%
Bugünkü MTP Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MTP $ -0,000071714 (-7,39%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MTP 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,0010499 (-53,90%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MTP 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MTP $ -0,0326217 (-97,33%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MTP 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,0091017 (-91,02%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MTP (MTP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MTP Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MTP (MTP) Nədir?

Multiple Network is a Web3 Private Acceleration Solution for AI that provides privacy protection and data acceleration services based on P2P and SD-WAN technologies. By aggregating the bandwidth of distributed nodes, it offers anonymous communication and encrypted transmission services.

MTP MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MTP investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MTP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MTP haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MTP satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MTP Qiymət Proqnozu (USD)

MTP (MTP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MTP (MTP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MTP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MTP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MTP (MTP) Tokenomikası

MTP (MTP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MTP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MTP (MTP) necə alınır?

Necə MTP alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MTP Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MTP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 MTP(MTP) / VND
23,6387645
1 MTP(MTP) / AUD
A$0,001365416
1 MTP(MTP) / GBP
0,000673725
1 MTP(MTP) / EUR
0,000772538
1 MTP(MTP) / USD
$0,0008983
1 MTP(MTP) / MYR
RM0,003763877
1 MTP(MTP) / TRY
0,037746566
1 MTP(MTP) / JPY
¥0,1374399
1 MTP(MTP) / ARS
ARS$1,292509972
1 MTP(MTP) / RUB
0,071810102
1 MTP(MTP) / INR
0,079607346
1 MTP(MTP) / IDR
Rp14,726227152
1 MTP(MTP) / PHP
0,052757159
1 MTP(MTP) / EGP
￡E.0,042426709
1 MTP(MTP) / BRL
R$0,004832854
1 MTP(MTP) / CAD
C$0,001248637
1 MTP(MTP) / BDT
0,109826158
1 MTP(MTP) / NGN
1,299992811
1 MTP(MTP) / COP
$3,481774868
1 MTP(MTP) / ZAR
R.0,015495675
1 MTP(MTP) / UAH
0,037719617
1 MTP(MTP) / TZS
T.Sh.2,2071231
1 MTP(MTP) / VES
Bs0,1985243
1 MTP(MTP) / CLP
$0,8461986
1 MTP(MTP) / PKR
Rs0,253464328
1 MTP(MTP) / KZT
0,47654815
1 MTP(MTP) / THB
฿0,02901509
1 MTP(MTP) / TWD
NT$0,027604759
1 MTP(MTP) / AED
د.إ0,003296761
1 MTP(MTP) / CHF
Fr0,00071864
1 MTP(MTP) / HKD
HK$0,006970808
1 MTP(MTP) / AMD
֏0,343905172
1 MTP(MTP) / MAD
.د.م0,008318258
1 MTP(MTP) / MXN
$0,016636516
1 MTP(MTP) / SAR
ريال0,003368625
1 MTP(MTP) / ETB
Br0,138113625
1 MTP(MTP) / KES
KSh0,116051377
1 MTP(MTP) / JOD
د.أ0,0006368947
1 MTP(MTP) / PLN
0,003287778
1 MTP(MTP) / RON
лв0,003943537
1 MTP(MTP) / SEK
kr0,008470969
1 MTP(MTP) / BGN
лв0,001518127
1 MTP(MTP) / HUF
Ft0,301442531
1 MTP(MTP) / CZK
0,018882266
1 MTP(MTP) / KWD
د.ك0,0002748798
1 MTP(MTP) / ILS
0,002919475
1 MTP(MTP) / BOB
Bs0,006207253
1 MTP(MTP) / AZN
0,00152711
1 MTP(MTP) / TJS
SM0,00826436
1 MTP(MTP) / GEL
0,002434393
1 MTP(MTP) / AOA
Kz0,823372797
1 MTP(MTP) / BHD
.د.ب0,0003377608
1 MTP(MTP) / BMD
$0,0008983
1 MTP(MTP) / DKK
kr0,005794035
1 MTP(MTP) / HNL
L0,023589358
1 MTP(MTP) / MUR
0,040854684
1 MTP(MTP) / NAD
$0,015468726
1 MTP(MTP) / NOK
kr0,009027915
1 MTP(MTP) / NZD
$0,001563042
1 MTP(MTP) / PAB
B/.0,0008983
1 MTP(MTP) / PGK
K0,003790826
1 MTP(MTP) / QAR
ر.ق0,003269812
1 MTP(MTP) / RSD
дин.0,090943892
1 MTP(MTP) / UZS
soʻm10,822889077
1 MTP(MTP) / ALL
L0,075124829
1 MTP(MTP) / ANG
ƒ0,001607957
1 MTP(MTP) / AWG
ƒ0,00161694
1 MTP(MTP) / BBD
$0,0017966
1 MTP(MTP) / BAM
KM0,001509144
1 MTP(MTP) / BIF
Fr2,6571714
1 MTP(MTP) / BND
$0,00116779
1 MTP(MTP) / BSD
$0,0008983
1 MTP(MTP) / JMD
$0,143629187
1 MTP(MTP) / KHR
3,607626698
1 MTP(MTP) / KMF
Fr0,3799809
1 MTP(MTP) / LAK
19,528260479
1 MTP(MTP) / LKR
රු0,273451503
1 MTP(MTP) / MDL
L0,015163304
1 MTP(MTP) / MGA
Ar4,02824669
1 MTP(MTP) / MOP
P0,0071864
1 MTP(MTP) / MVR
0,01374399
1 MTP(MTP) / MWK
MK1,559547613
1 MTP(MTP) / MZN
MT0,05740137
1 MTP(MTP) / NPR
रु0,127432838
1 MTP(MTP) / PYG
6,3707436
1 MTP(MTP) / RWF
Fr1,3034333
1 MTP(MTP) / SBD
$0,007393009
1 MTP(MTP) / SCR
0,012648064
1 MTP(MTP) / SRD
$0,034809125
1 MTP(MTP) / SVC
$0,007860125
1 MTP(MTP) / SZL
L0,015468726
1 MTP(MTP) / TMT
m0,00314405
1 MTP(MTP) / TND
د.ت0,0026392054
1 MTP(MTP) / TTD
$0,006081491
1 MTP(MTP) / UGX
Sh3,1296772
1 MTP(MTP) / XAF
Fr0,5084378
1 MTP(MTP) / XCD
$0,00242541
1 MTP(MTP) / XOF
Fr0,5084378
1 MTP(MTP) / XPF
Fr0,0925249
1 MTP(MTP) / BWP
P0,01203722
1 MTP(MTP) / BZD
$0,001805583
1 MTP(MTP) / CVE
$0,085446296
1 MTP(MTP) / DJF
Fr0,1589991
1 MTP(MTP) / DOP
$0,057643911
1 MTP(MTP) / DZD
د.ج0,116752051
1 MTP(MTP) / FJD
$0,002030158
1 MTP(MTP) / GNF
Fr7,8107185
1 MTP(MTP) / GTQ
Q0,006880978
1 MTP(MTP) / GYD
$0,188041139
1 MTP(MTP) / ISK
kr0,1122875

MTP Mənbəyi

MTP haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MTP Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MTP Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MTP (MTP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MTP qiyməti 0,0008983 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MTP / USD cari qiyməti nədir?
MTP / USD cari qiyməti $ 0,0008983 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MTP üçün bazar dəyəri nədir?
MTP üçün bazar dəyəri $ 790,50K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MTP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MTP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 880,00M USD təşkil edir.
MTP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MTP ATH qiyməti olan 0,05713413468944079 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MTP qiyməti (ATL) nədir?
MTP ATL qiyməti olan 0,000843837407026167 USD dəyərinə endi.
MTP ticarət həcmi nədir?
MTP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 64,98K USD.
MTP bu il daha da yüksələcək?
MTP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MTP qiymət proqnozuna baxın.
MTP (MTP) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

