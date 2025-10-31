Bugünkü canlı MicroStrategy qiyməti 273.44 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSTRON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSTRON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı MicroStrategy qiyməti 273.44 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSTRON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSTRON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MSTRON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MicroStrategy qiyməti(MSTRON)

1 MSTRON / USD Canlı Qiyməti:

$273,44
$273,44$273,44
+3,15%1D
MicroStrategy (MSTRON) Canlı Qiymət Qrafiki
MicroStrategy (MSTRON) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 252,54
$ 252,54$ 252,54
$ 279,27
$ 279,27$ 279,27
$ 252,54
$ 252,54$ 252,54

$ 279,27
$ 279,27$ 279,27

$ 363,23027862767054
$ 363,23027862767054$ 363,23027862767054

$ 270,5345800436024
$ 270,5345800436024$ 270,5345800436024

+1,28%

+3,15%

-5,09%

-5,09%

MicroStrategy (MSTRON) canlı qiyməti $ 273,44. MSTRON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 252,54 və ən yüksək $ 279,27 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSTRON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 363,23027862767054, ən aşağı qiyməti isə $ 270,5345800436024 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSTRON son bir saat ərzində +1,28%, 24 saat ərzində +3,15% və son 7 gündə isə -5,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MicroStrategy (MSTRON) Bazar Məlumatları

$ 431,35K
$ 431,35K$ 431,35K

$ 71,90K
$ 71,90K$ 71,90K

$ 431,35K
$ 431,35K$ 431,35K

1,58K
1,58K 1,58K

1.577,51194662
1.577,51194662 1.577,51194662

MicroStrategy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 431,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 71,90K təşkil edir. MSTRON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,58K, ümumi təklif isə 1577.51194662 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 431,35K təşkil edir.

MicroStrategy (MSTRON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MicroStrategy qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +8,3503+3,15%
30 Gün$ -48,54-15,08%
60 Gün$ -6,56-2,35%
90 Gün$ -6,56-2,35%
Bu gün MSTRON $ +8,3503 (+3,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Son 30 gündə qiymət $ -48,54 (-15,08%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MSTRON $ -6,56 (-2,35%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -6,56 (-2,35%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MicroStrategy (MSTRON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

MicroStrategy MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MicroStrategy investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MicroStrategy haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MicroStrategy satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MicroStrategy Qiymət Proqnozu (USD)

MicroStrategy (MSTRON) Tokenomikası

MicroStrategy (MSTRON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSTRON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MicroStrategy (MSTRON) necə alınır?

Necə MicroStrategy alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MicroStrategy Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MSTRON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 MicroStrategy(MSTRON) / VND
7.195.573,6
1 MicroStrategy(MSTRON) / AUD
A$415,6288
1 MicroStrategy(MSTRON) / GBP
205,08
1 MicroStrategy(MSTRON) / EUR
235,1584
1 MicroStrategy(MSTRON) / USD
$273,44
1 MicroStrategy(MSTRON) / MYR
RM1.145,7136
1 MicroStrategy(MSTRON) / TRY
11.489,9488
1 MicroStrategy(MSTRON) / JPY
¥41.836,32
1 MicroStrategy(MSTRON) / ARS
ARS$393.436,4096
1 MicroStrategy(MSTRON) / RUB
21.858,7936
1 MicroStrategy(MSTRON) / INR
24.232,2528
1 MicroStrategy(MSTRON) / IDR
Rp4.482.622,2336
1 MicroStrategy(MSTRON) / PHP
16.059,1312
1 MicroStrategy(MSTRON) / EGP
￡E.12.914,5712
1 MicroStrategy(MSTRON) / BRL
R$1.471,1072
1 MicroStrategy(MSTRON) / CAD
C$380,0816
1 MicroStrategy(MSTRON) / BDT
33.430,7744
1 MicroStrategy(MSTRON) / NGN
395.714,1648
1 MicroStrategy(MSTRON) / COP
$1.059.842,5024
1 MicroStrategy(MSTRON) / ZAR
R.4.716,84
1 MicroStrategy(MSTRON) / UAH
11.481,7456
1 MicroStrategy(MSTRON) / TZS
T.Sh.671.842,08
1 MicroStrategy(MSTRON) / VES
Bs60.430,24
1 MicroStrategy(MSTRON) / CLP
$257.580,48
1 MicroStrategy(MSTRON) / PKR
Rs77.153,8304
1 MicroStrategy(MSTRON) / KZT
145.059,92
1 MicroStrategy(MSTRON) / THB
฿8.832,112
1 MicroStrategy(MSTRON) / TWD
NT$8.402,8112
1 MicroStrategy(MSTRON) / AED
د.إ1.003,5248
1 MicroStrategy(MSTRON) / CHF
Fr218,752
1 MicroStrategy(MSTRON) / HKD
HK$2.121,8944
1 MicroStrategy(MSTRON) / AMD
֏104.683,7696
1 MicroStrategy(MSTRON) / MAD
.د.م2.532,0544
1 MicroStrategy(MSTRON) / MXN
$5.064,1088
1 MicroStrategy(MSTRON) / SAR
ريال1.025,4
1 MicroStrategy(MSTRON) / ETB
Br42.041,4
1 MicroStrategy(MSTRON) / KES
KSh35.325,7136
1 MicroStrategy(MSTRON) / JOD
د.أ193,86896
1 MicroStrategy(MSTRON) / PLN
1.000,7904
1 MicroStrategy(MSTRON) / RON
лв1.200,4016
1 MicroStrategy(MSTRON) / SEK
kr2.578,5392
1 MicroStrategy(MSTRON) / BGN
лв462,1136
1 MicroStrategy(MSTRON) / HUF
Ft91.758,2608
1 MicroStrategy(MSTRON) / CZK
5.747,7088
1 MicroStrategy(MSTRON) / KWD
د.ك83,67264
1 MicroStrategy(MSTRON) / ILS
888,68
1 MicroStrategy(MSTRON) / BOB
Bs1.889,4704
1 MicroStrategy(MSTRON) / AZN
464,848
1 MicroStrategy(MSTRON) / TJS
SM2.515,648
1 MicroStrategy(MSTRON) / GEL
741,0224
1 MicroStrategy(MSTRON) / AOA
Kz250.632,3696
1 MicroStrategy(MSTRON) / BHD
.د.ب102,81344
1 MicroStrategy(MSTRON) / BMD
$273,44
1 MicroStrategy(MSTRON) / DKK
kr1.763,688
1 MicroStrategy(MSTRON) / HNL
L7.180,5344
1 MicroStrategy(MSTRON) / MUR
12.436,0512
1 MicroStrategy(MSTRON) / NAD
$4.708,6368
1 MicroStrategy(MSTRON) / NOK
kr2.748,072
1 MicroStrategy(MSTRON) / NZD
$475,7856
1 MicroStrategy(MSTRON) / PAB
B/.273,44
1 MicroStrategy(MSTRON) / PGK
K1.153,9168
1 MicroStrategy(MSTRON) / QAR
ر.ق995,3216
1 MicroStrategy(MSTRON) / RSD
дин.27.683,0656
1 MicroStrategy(MSTRON) / UZS
soʻm3.294.457,0736
1 MicroStrategy(MSTRON) / ALL
L22.867,7872
1 MicroStrategy(MSTRON) / ANG
ƒ489,4576
1 MicroStrategy(MSTRON) / AWG
ƒ492,192
1 MicroStrategy(MSTRON) / BBD
$546,88
1 MicroStrategy(MSTRON) / BAM
KM459,3792
1 MicroStrategy(MSTRON) / BIF
Fr808.835,52
1 MicroStrategy(MSTRON) / BND
$355,472
1 MicroStrategy(MSTRON) / BSD
$273,44
1 MicroStrategy(MSTRON) / JMD
$43.720,3216
1 MicroStrategy(MSTRON) / KHR
1.098.151,4464
1 MicroStrategy(MSTRON) / KMF
Fr115.665,12
1 MicroStrategy(MSTRON) / LAK
5.944.347,7072
1 MicroStrategy(MSTRON) / LKR
රු83.237,8704
1 MicroStrategy(MSTRON) / MDL
L4.615,6672
1 MicroStrategy(MSTRON) / MGA
Ar1.226.186,992
1 MicroStrategy(MSTRON) / MOP
P2.187,52
1 MicroStrategy(MSTRON) / MVR
4.183,632
1 MicroStrategy(MSTRON) / MWK
MK474.721,9184
1 MicroStrategy(MSTRON) / MZN
MT17.472,816
1 MicroStrategy(MSTRON) / NPR
रु38.790,1984
1 MicroStrategy(MSTRON) / PYG
1.939.236,48
1 MicroStrategy(MSTRON) / RWF
Fr396.761,44
1 MicroStrategy(MSTRON) / SBD
$2.250,4112
1 MicroStrategy(MSTRON) / SCR
3.850,0352
1 MicroStrategy(MSTRON) / SRD
$10.595,8
1 MicroStrategy(MSTRON) / SVC
$2.392,6
1 MicroStrategy(MSTRON) / SZL
L4.708,6368
1 MicroStrategy(MSTRON) / TMT
m957,04
1 MicroStrategy(MSTRON) / TND
د.ت803,36672
1 MicroStrategy(MSTRON) / TTD
$1.851,1888
1 MicroStrategy(MSTRON) / UGX
Sh952.664,96
1 MicroStrategy(MSTRON) / XAF
Fr154.767,04
1 MicroStrategy(MSTRON) / XCD
$738,288
1 MicroStrategy(MSTRON) / XOF
Fr154.767,04
1 MicroStrategy(MSTRON) / XPF
Fr28.164,32
1 MicroStrategy(MSTRON) / BWP
P3.664,096
1 MicroStrategy(MSTRON) / BZD
$549,6144
1 MicroStrategy(MSTRON) / CVE
$26.009,6128
1 MicroStrategy(MSTRON) / DJF
Fr48.398,88
1 MicroStrategy(MSTRON) / DOP
$17.546,6448
1 MicroStrategy(MSTRON) / DZD
د.ج35.538,9968
1 MicroStrategy(MSTRON) / FJD
$617,9744
1 MicroStrategy(MSTRON) / GNF
Fr2.377.560,8
1 MicroStrategy(MSTRON) / GTQ
Q2.094,5504
1 MicroStrategy(MSTRON) / GYD
$57.239,1952
1 MicroStrategy(MSTRON) / ISK
kr34.180

MicroStrategy haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi MicroStrategy Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MicroStrategy Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MicroStrategy (MSTRON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSTRON qiyməti 273,44 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSTRON / USD cari qiyməti nədir?
MSTRON / USD cari qiyməti $ 273,44 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MicroStrategy üçün bazar dəyəri nədir?
MSTRON üçün bazar dəyəri $ 431,35K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSTRON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSTRON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 1,58K USD təşkil edir.
MSTRON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSTRON ATH qiyməti olan 363,23027862767054 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSTRON qiyməti (ATL) nədir?
MSTRON ATL qiyməti olan 270,5345800436024 USD dəyərinə endi.
MSTRON ticarət həcmi nədir?
MSTRON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 71,90K USD.
MSTRON bu il daha da yüksələcək?
MSTRON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSTRON qiymət proqnozuna baxın.
MicroStrategy (MSTRON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

