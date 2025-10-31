MicroStrategy qiyməti(MSTRON)
MicroStrategy (MSTRON) canlı qiyməti $ 273,44. MSTRON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 252,54 və ən yüksək $ 279,27 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSTRON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 363,23027862767054, ən aşağı qiyməti isə $ 270,5345800436024 oldu.
Qısamüddətli performans baxımından, MSTRON son bir saat ərzində +1,28%, 24 saat ərzində +3,15% və son 7 gündə isə -5,09% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.
MicroStrategy üzrə cari Bazar Dəyəri $ 431,35K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 71,90K təşkil edir. MSTRON üzrə dövriyyədə olan təklif 1,58K, ümumi təklif isə 1577.51194662 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 431,35K təşkil edir.
Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MicroStrategy qiyməti dəyişikliklərini izləyin:
|Dövr
|Dəyişiklik (USD)
|Dəyişiklik (%)
|Bu gün
|$ +8,3503
|+3,15%
|30 Gün
|$ -48,54
|-15,08%
|60 Gün
|$ -6,56
|-2,35%
|90 Gün
|$ -6,56
|-2,35%
Bu gün MSTRON $ +8,3503 (+3,15%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.
Son 30 gündə qiymət $ -48,54 (-15,08%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.
Baxış 60 günə genişləndirildikdə MSTRON $ -6,56 (-2,35%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.
90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -6,56 (-2,35%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.
MicroStrategy (MSTRON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?
İndi MicroStrategy Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.
Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.
MicroStrategy MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MicroStrategy investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.
Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MSTRON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MicroStrategy haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.
Bizim hərtərəfli resurslarımız MicroStrategy satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.
MicroStrategy (MSTRON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MicroStrategy (MSTRON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MicroStrategy üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.
MicroStrategy qiymət proqnozunu indi yoxlayın!
MicroStrategy (MSTRON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSTRON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!
Necə MicroStrategy alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MicroStrategy Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.
MicroStrategy haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:
|Tarix (UTC+8)
|Növ
|Məlumatlar
|10-31 05:09:00
|Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
|10-31 01:38:24
|Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
|10-30 11:46:23
|Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
|10-30 07:20:09
|Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
|10-28 21:35:49
|Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
|10-28 14:23:33
|Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.
Miqdar
1 MSTRON = 273,44 USD
-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya
