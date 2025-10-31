Bugünkü canlı Microsoft qiyməti 526.65 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSFTON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSFTON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Microsoft qiyməti 526.65 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MSFTON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MSFTON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MSFTON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MSFTON Qiymət Məlumatları

MSFTON Rəsmi Veb-saytı

MSFTON Tokenomikası

MSFTON Qiymət Proqnozu

MSFTON Qiymət Tarixçəsi

MSFTON Alış Bələdçisi

MSFTON / Fiat Valyuta Çevirən

MSFTON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Microsoft Logosu

Microsoft qiyməti(MSFTON)

1 MSFTON / USD Canlı Qiyməti:

$525,76
$525,76$525,76
+0,48%1D
USD
Microsoft (MSFTON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:22 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 520,83
$ 520,83$ 520,83
24 saat Aşağı
$ 534,69
$ 534,69$ 534,69
24 saat Yüksək

$ 520,83
$ 520,83$ 520,83

$ 534,69
$ 534,69$ 534,69

$ 554,1140723930895
$ 554,1140723930895$ 554,1140723930895

$ 492,8458515171225
$ 492,8458515171225$ 492,8458515171225

-0,01%

+0,48%

+0,99%

+0,99%

Microsoft (MSFTON) canlı qiyməti $ 526,65. MSFTON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 520,83 və ən yüksək $ 534,69 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MSFTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 554,1140723930895, ən aşağı qiyməti isə $ 492,8458515171225 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MSFTON son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində +0,48% və son 7 gündə isə +0,99% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Microsoft (MSFTON) Bazar Məlumatları

No.1733

$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M

$ 61,79K
$ 61,79K$ 61,79K

$ 2,53M
$ 2,53M$ 2,53M

4,81K
4,81K 4,81K

4.807,76493908
4.807,76493908 4.807,76493908

ETH

Microsoft üzrə cari Bazar Dəyəri $ 2,53M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 61,79K təşkil edir. MSFTON üzrə dövriyyədə olan təklif 4,81K, ümumi təklif isə 4807.76493908 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,53M təşkil edir.

Microsoft (MSFTON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Microsoft qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +2,5116+0,48%
30 Gün$ +12,09+2,34%
60 Gün$ +76,65+17,03%
90 Gün$ +76,65+17,03%
Bugünkü Microsoft Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MSFTON $ +2,5116 (+0,48%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Microsoft 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +12,09 (+2,34%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Microsoft 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MSFTON $ +76,65 (+17,03%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Microsoft 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +76,65 (+17,03%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Microsoft (MSFTON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Microsoft Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Microsoft (MSFTON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Microsoft MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Microsoft investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MSFTON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Microsoft haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Microsoft satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Microsoft Qiymət Proqnozu (USD)

Microsoft (MSFTON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Microsoft (MSFTON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Microsoft üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Microsoft qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Microsoft (MSFTON) Tokenomikası

Microsoft (MSFTON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MSFTON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Microsoft (MSFTON) necə alınır?

Necə Microsoft alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Microsoft Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MSFTON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Microsoft(MSFTON) / VND
13.858.794,75
1 Microsoft(MSFTON) / AUD
A$800,508
1 Microsoft(MSFTON) / GBP
394,9875
1 Microsoft(MSFTON) / EUR
452,919
1 Microsoft(MSFTON) / USD
$526,65
1 Microsoft(MSFTON) / MYR
RM2.206,6635
1 Microsoft(MSFTON) / TRY
22.129,833
1 Microsoft(MSFTON) / JPY
¥80.577,45
1 Microsoft(MSFTON) / ARS
ARS$757.765,086
1 Microsoft(MSFTON) / RUB
42.100,401
1 Microsoft(MSFTON) / INR
46.671,723
1 Microsoft(MSFTON) / IDR
Rp8.633.605,176
1 Microsoft(MSFTON) / PHP
30.930,1545
1 Microsoft(MSFTON) / EGP
￡E.24.873,6795
1 Microsoft(MSFTON) / BRL
R$2.833,377
1 Microsoft(MSFTON) / CAD
C$732,0435
1 Microsoft(MSFTON) / BDT
64.388,229
1 Microsoft(MSFTON) / NGN
762.152,0805
1 Microsoft(MSFTON) / COP
$2.041.274,334
1 Microsoft(MSFTON) / ZAR
R.9.084,7125
1 Microsoft(MSFTON) / UAH
22.114,0335
1 Microsoft(MSFTON) / TZS
T.Sh.1.293.979,05
1 Microsoft(MSFTON) / VES
Bs116.389,65
1 Microsoft(MSFTON) / CLP
$496.104,3
1 Microsoft(MSFTON) / PKR
Rs148.599,564
1 Microsoft(MSFTON) / KZT
279.387,825
1 Microsoft(MSFTON) / THB
฿17.010,795
1 Microsoft(MSFTON) / TWD
NT$16.183,9545
1 Microsoft(MSFTON) / AED
د.إ1.932,8055
1 Microsoft(MSFTON) / CHF
Fr421,32
1 Microsoft(MSFTON) / HKD
HK$4.086,804
1 Microsoft(MSFTON) / AMD
֏201.622,686
1 Microsoft(MSFTON) / MAD
.د.م4.876,779
1 Microsoft(MSFTON) / MXN
$9.753,558
1 Microsoft(MSFTON) / SAR
ريال1.974,9375
1 Microsoft(MSFTON) / ETB
Br80.972,4375
1 Microsoft(MSFTON) / KES
KSh68.037,9135
1 Microsoft(MSFTON) / JOD
د.أ373,39485
1 Microsoft(MSFTON) / PLN
1.927,539
1 Microsoft(MSFTON) / RON
лв2.311,9935
1 Microsoft(MSFTON) / SEK
kr4.966,3095
1 Microsoft(MSFTON) / BGN
лв890,0385
1 Microsoft(MSFTON) / HUF
Ft176.727,9405
1 Microsoft(MSFTON) / CZK
11.070,183
1 Microsoft(MSFTON) / KWD
د.ك161,1549
1 Microsoft(MSFTON) / ILS
1.711,6125
1 Microsoft(MSFTON) / BOB
Bs3.639,1515
1 Microsoft(MSFTON) / AZN
895,305
1 Microsoft(MSFTON) / TJS
SM4.845,18
1 Microsoft(MSFTON) / GEL
1.427,2215
1 Microsoft(MSFTON) / AOA
Kz482.722,1235
1 Microsoft(MSFTON) / BHD
.د.ب198,0204
1 Microsoft(MSFTON) / BMD
$526,65
1 Microsoft(MSFTON) / DKK
kr3.396,8925
1 Microsoft(MSFTON) / HNL
L13.829,829
1 Microsoft(MSFTON) / MUR
23.952,042
1 Microsoft(MSFTON) / NAD
$9.068,913
1 Microsoft(MSFTON) / NOK
kr5.292,8325
1 Microsoft(MSFTON) / NZD
$916,371
1 Microsoft(MSFTON) / PAB
B/.526,65
1 Microsoft(MSFTON) / PGK
K2.222,463
1 Microsoft(MSFTON) / QAR
ر.ق1.917,006
1 Microsoft(MSFTON) / RSD
дин.53.318,046
1 Microsoft(MSFTON) / UZS
soʻm6.345.179,2635
1 Microsoft(MSFTON) / ALL
L44.043,7395
1 Microsoft(MSFTON) / ANG
ƒ942,7035
1 Microsoft(MSFTON) / AWG
ƒ947,97
1 Microsoft(MSFTON) / BBD
$1.053,3
1 Microsoft(MSFTON) / BAM
KM884,772
1 Microsoft(MSFTON) / BIF
Fr1.557.830,7
1 Microsoft(MSFTON) / BND
$684,645
1 Microsoft(MSFTON) / BSD
$526,65
1 Microsoft(MSFTON) / JMD
$84.206,0685
1 Microsoft(MSFTON) / KHR
2.115.057,999
1 Microsoft(MSFTON) / KMF
Fr222.772,95
1 Microsoft(MSFTON) / LAK
11.448.912,8145
1 Microsoft(MSFTON) / LKR
රු160.317,5265
1 Microsoft(MSFTON) / MDL
L8.889,852
1 Microsoft(MSFTON) / MGA
Ar2.361.656,595
1 Microsoft(MSFTON) / MOP
P4.213,2
1 Microsoft(MSFTON) / MVR
8.057,745
1 Microsoft(MSFTON) / MWK
MK914.322,3315
1 Microsoft(MSFTON) / MZN
MT33.652,935
1 Microsoft(MSFTON) / NPR
रु74.710,569
1 Microsoft(MSFTON) / PYG
3.735.001,8
1 Microsoft(MSFTON) / RWF
Fr764.169,15
1 Microsoft(MSFTON) / SBD
$4.334,3295
1 Microsoft(MSFTON) / SCR
7.415,232
1 Microsoft(MSFTON) / SRD
$20.407,6875
1 Microsoft(MSFTON) / SVC
$4.608,1875
1 Microsoft(MSFTON) / SZL
L9.068,913
1 Microsoft(MSFTON) / TMT
m1.843,275
1 Microsoft(MSFTON) / TND
د.ت1.547,2977
1 Microsoft(MSFTON) / TTD
$3.565,4205
1 Microsoft(MSFTON) / UGX
Sh1.834.848,6
1 Microsoft(MSFTON) / XAF
Fr298.083,9
1 Microsoft(MSFTON) / XCD
$1.421,955
1 Microsoft(MSFTON) / XOF
Fr298.083,9
1 Microsoft(MSFTON) / XPF
Fr54.244,95
1 Microsoft(MSFTON) / BWP
P7.057,11
1 Microsoft(MSFTON) / BZD
$1.058,5665
1 Microsoft(MSFTON) / CVE
$50.094,948
1 Microsoft(MSFTON) / DJF
Fr93.217,05
1 Microsoft(MSFTON) / DOP
$33.795,1305
1 Microsoft(MSFTON) / DZD
د.ج68.448,7005
1 Microsoft(MSFTON) / FJD
$1.190,229
1 Microsoft(MSFTON) / GNF
Fr4.579.221,75
1 Microsoft(MSFTON) / GTQ
Q4.034,139
1 Microsoft(MSFTON) / GYD
$110.243,6445
1 Microsoft(MSFTON) / ISK
kr65.831,25

Microsoft Mənbəyi

Microsoft haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Microsoft Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Microsoft Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Microsoft (MSFTON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MSFTON qiyməti 526,65 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MSFTON / USD cari qiyməti nədir?
MSFTON / USD cari qiyməti $ 526,65 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Microsoft üçün bazar dəyəri nədir?
MSFTON üçün bazar dəyəri $ 2,53M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MSFTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MSFTON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 4,81K USD təşkil edir.
MSFTON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MSFTON ATH qiyməti olan 554,1140723930895 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MSFTON qiyməti (ATL) nədir?
MSFTON ATL qiyməti olan 492,8458515171225 USD dəyərinə endi.
MSFTON ticarət həcmi nədir?
MSFTON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 61,79K USD.
MSFTON bu il daha da yüksələcək?
MSFTON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MSFTON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:43:22 (UTC+8)

Microsoft (MSFTON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MSFTON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MSFTON
MSFTON
USD
USD

1 MSFTON = 526,65 USD

MSFTON Ticarəti Edin

MSFTON/USDT
$525,76
$525,76$525,76
+0,46%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.543,90
$109.543,90$109.543,90

+1,70%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,56
$3.840,56$3.840,56

+1,76%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03118
$0,03118$0,03118

+24,47%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,00
$186,00$186,00

+0,49%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.840,56
$3.840,56$3.840,56

+1,76%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.543,90
$109.543,90$109.543,90

+1,70%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,00
$186,00$186,00

+0,49%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4715
$2,4715$2,4715

+0,72%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18490
$0,18490$0,18490

+2,34%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003170
$0,003170$0,003170

-36,60%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002930
$0,0002930$0,0002930

+368,80%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020184
$0,0020184$0,0020184

+2.142,66%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020184
$0,0020184$0,0020184

+2.142,66%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0451
$0,0451$0,0451

+1.309,37%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039086
$0,0000000000000000000000039086$0,0000000000000000000000039086

+681,72%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,31805
$0,31805$0,31805

+156,30%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000093
$0,000000000000000000000093$0,000000000000000000000093

+97,87%