Bugünkü canlı MON Protocol qiyməti 0.01673 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MONPRO / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MONPRO qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

1 MONPRO / USD Canlı Qiyməti:

$0,01674
$0,01674$0,01674
-0,59%1D
USD
MON Protocol (MONPRO) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:53 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,01658
$ 0,01658$ 0,01658
24 saat Aşağı
$ 0,01696
$ 0,01696$ 0,01696
24 saat Yüksək

$ 0,01658
$ 0,01658$ 0,01658

$ 0,01696
$ 0,01696$ 0,01696

$ 0,9595624143978051
$ 0,9595624143978051$ 0,9595624143978051

$ 0,014962049622685736
$ 0,014962049622685736$ 0,014962049622685736

0,00%

-0,59%

-7,52%

-7,52%

MON Protocol (MONPRO) canlı qiyməti $ 0,01673. MONPRO son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,01658 və ən yüksək $ 0,01696 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MONPRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,9595624143978051, ən aşağı qiyməti isə $ 0,014962049622685736 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MONPRO son bir saat ərzində 0,00%, 24 saat ərzində -0,59% və son 7 gündə isə -7,52% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

MON Protocol (MONPRO) Bazar Məlumatları

No.1153

$ 9,93M
$ 9,93M$ 9,93M

$ 53,79K
$ 53,79K$ 53,79K

$ 16,72M
$ 16,72M$ 16,72M

593,33M
593,33M 593,33M

999.517.431
999.517.431 999.517.431

ETH

MON Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri $ 9,93M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 53,79K təşkil edir. MONPRO üzrə dövriyyədə olan təklif 593,33M, ümumi təklif isə 999517431 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 16,72M təşkil edir.

MON Protocol (MONPRO) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün MON Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000994-0,59%
30 Gün$ -0,00045-2,62%
60 Gün$ -0,00017-1,01%
90 Gün$ -0,00357-17,59%
Bugünkü MON Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MONPRO $ -0,0000994 (-0,59%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

MON Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00045 (-2,62%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

MON Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MONPRO $ -0,00017 (-1,01%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

MON Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00357 (-17,59%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

MON Protocol (MONPRO) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi MON Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

MON Protocol (MONPRO) Nədir?

Mon Protocol aims to be a developer and leading publisher of blockchain-native IPs and games. It enables blockchain-native gaming projects to reach larger bases of gamers and fans, maximising adoption.

MON Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC MON Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MONPRO steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə MON Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız MON Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

MON Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

MON Protocol (MONPRO) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? MON Protocol (MONPRO) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? MON Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

MON Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

MON Protocol (MONPRO) Tokenomikası

MON Protocol (MONPRO) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MONPRO tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

MON Protocol (MONPRO) necə alınır?

Necə MON Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım MON Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MONPRO Aktivindən Yerli Valyutalara

1 MON Protocol(MONPRO) / VND
440,24995
1 MON Protocol(MONPRO) / AUD
A$0,0254296
1 MON Protocol(MONPRO) / GBP
0,0125475
1 MON Protocol(MONPRO) / EUR
0,0143878
1 MON Protocol(MONPRO) / USD
$0,01673
1 MON Protocol(MONPRO) / MYR
RM0,0700987
1 MON Protocol(MONPRO) / TRY
0,7029946
1 MON Protocol(MONPRO) / JPY
¥2,55969
1 MON Protocol(MONPRO) / ARS
ARS$24,0717932
1 MON Protocol(MONPRO) / RUB
1,3373962
1 MON Protocol(MONPRO) / INR
1,4826126
1 MON Protocol(MONPRO) / IDR
Rp274,2622512
1 MON Protocol(MONPRO) / PHP
0,9825529
1 MON Protocol(MONPRO) / EGP
￡E.0,7901579
1 MON Protocol(MONPRO) / BRL
R$0,0900074
1 MON Protocol(MONPRO) / CAD
C$0,0232547
1 MON Protocol(MONPRO) / BDT
2,0454098
1 MON Protocol(MONPRO) / NGN
24,2111541
1 MON Protocol(MONPRO) / COP
$64,8448108
1 MON Protocol(MONPRO) / ZAR
R.0,2885925
1 MON Protocol(MONPRO) / UAH
0,7024927
1 MON Protocol(MONPRO) / TZS
T.Sh.41,10561
1 MON Protocol(MONPRO) / VES
Bs3,69733
1 MON Protocol(MONPRO) / CLP
$15,75966
1 MON Protocol(MONPRO) / PKR
Rs4,7205368
1 MON Protocol(MONPRO) / KZT
8,875265
1 MON Protocol(MONPRO) / THB
฿0,540379
1 MON Protocol(MONPRO) / TWD
NT$0,5141129
1 MON Protocol(MONPRO) / AED
د.إ0,0613991
1 MON Protocol(MONPRO) / CHF
Fr0,013384
1 MON Protocol(MONPRO) / HKD
HK$0,1298248
1 MON Protocol(MONPRO) / AMD
֏6,4049132
1 MON Protocol(MONPRO) / MAD
.د.م0,1549198
1 MON Protocol(MONPRO) / MXN
$0,3098396
1 MON Protocol(MONPRO) / SAR
ريال0,0627375
1 MON Protocol(MONPRO) / ETB
Br2,5722375
1 MON Protocol(MONPRO) / KES
KSh2,1613487
1 MON Protocol(MONPRO) / JOD
د.أ0,01186157
1 MON Protocol(MONPRO) / PLN
0,0612318
1 MON Protocol(MONPRO) / RON
лв0,0734447
1 MON Protocol(MONPRO) / SEK
kr0,1577639
1 MON Protocol(MONPRO) / BGN
лв0,0282737
1 MON Protocol(MONPRO) / HUF
Ft5,6140861
1 MON Protocol(MONPRO) / CZK
0,3516646
1 MON Protocol(MONPRO) / KWD
د.ك0,00511938
1 MON Protocol(MONPRO) / ILS
0,0543725
1 MON Protocol(MONPRO) / BOB
Bs0,1156043
1 MON Protocol(MONPRO) / AZN
0,028441
1 MON Protocol(MONPRO) / TJS
SM0,153916
1 MON Protocol(MONPRO) / GEL
0,0453383
1 MON Protocol(MONPRO) / AOA
Kz15,3345507
1 MON Protocol(MONPRO) / BHD
.د.ب0,00629048
1 MON Protocol(MONPRO) / BMD
$0,01673
1 MON Protocol(MONPRO) / DKK
kr0,1079085
1 MON Protocol(MONPRO) / HNL
L0,4393298
1 MON Protocol(MONPRO) / MUR
0,7608804
1 MON Protocol(MONPRO) / NAD
$0,2880906
1 MON Protocol(MONPRO) / NOK
kr0,1681365
1 MON Protocol(MONPRO) / NZD
$0,0291102
1 MON Protocol(MONPRO) / PAB
B/.0,01673
1 MON Protocol(MONPRO) / PGK
K0,0706006
1 MON Protocol(MONPRO) / QAR
ر.ق0,0608972
1 MON Protocol(MONPRO) / RSD
дин.1,6937452
1 MON Protocol(MONPRO) / UZS
soʻm201,5662187
1 MON Protocol(MONPRO) / ALL
L1,3991299
1 MON Protocol(MONPRO) / ANG
ƒ0,0299467
1 MON Protocol(MONPRO) / AWG
ƒ0,030114
1 MON Protocol(MONPRO) / BBD
$0,03346
1 MON Protocol(MONPRO) / BAM
KM0,0281064
1 MON Protocol(MONPRO) / BIF
Fr49,48734
1 MON Protocol(MONPRO) / BND
$0,021749
1 MON Protocol(MONPRO) / BSD
$0,01673
1 MON Protocol(MONPRO) / JMD
$2,6749597
1 MON Protocol(MONPRO) / KHR
67,1886838
1 MON Protocol(MONPRO) / KMF
Fr7,07679
1 MON Protocol(MONPRO) / LAK
363,6956449
1 MON Protocol(MONPRO) / LKR
රු5,0927793
1 MON Protocol(MONPRO) / MDL
L0,2824024
1 MON Protocol(MONPRO) / MGA
Ar75,022339
1 MON Protocol(MONPRO) / MOP
P0,13384
1 MON Protocol(MONPRO) / MVR
0,255969
1 MON Protocol(MONPRO) / MWK
MK29,0451203
1 MON Protocol(MONPRO) / MZN
MT1,069047
1 MON Protocol(MONPRO) / NPR
रु2,3733178
1 MON Protocol(MONPRO) / PYG
118,64916
1 MON Protocol(MONPRO) / RWF
Fr24,27523
1 MON Protocol(MONPRO) / SBD
$0,1376879
1 MON Protocol(MONPRO) / SCR
0,2355584
1 MON Protocol(MONPRO) / SRD
$0,6482875
1 MON Protocol(MONPRO) / SVC
$0,1463875
1 MON Protocol(MONPRO) / SZL
L0,2880906
1 MON Protocol(MONPRO) / TMT
m0,058555
1 MON Protocol(MONPRO) / TND
د.ت0,04915274
1 MON Protocol(MONPRO) / TTD
$0,1132621
1 MON Protocol(MONPRO) / UGX
Sh58,28732
1 MON Protocol(MONPRO) / XAF
Fr9,46918
1 MON Protocol(MONPRO) / XCD
$0,045171
1 MON Protocol(MONPRO) / XOF
Fr9,46918
1 MON Protocol(MONPRO) / XPF
Fr1,72319
1 MON Protocol(MONPRO) / BWP
P0,224182
1 MON Protocol(MONPRO) / BZD
$0,0336273
1 MON Protocol(MONPRO) / CVE
$1,5913576
1 MON Protocol(MONPRO) / DJF
Fr2,96121
1 MON Protocol(MONPRO) / DOP
$1,0735641
1 MON Protocol(MONPRO) / DZD
د.ج2,1743981
1 MON Protocol(MONPRO) / FJD
$0,0378098
1 MON Protocol(MONPRO) / GNF
Fr145,46735
1 MON Protocol(MONPRO) / GTQ
Q0,1281518
1 MON Protocol(MONPRO) / GYD
$3,5020909
1 MON Protocol(MONPRO) / ISK
kr2,09125

MON Protocol Mənbəyi

MON Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi MON Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: MON Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü MON Protocol (MONPRO) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MONPRO qiyməti 0,01673 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MONPRO / USD cari qiyməti nədir?
MONPRO / USD cari qiyməti $ 0,01673 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
MON Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
MONPRO üçün bazar dəyəri $ 9,93M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MONPRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MONPRO aktivinin dövriyyədə olan təklifi 593,33M USD təşkil edir.
MONPRO üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MONPRO ATH qiyməti olan 0,9595624143978051 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MONPRO qiyməti (ATL) nədir?
MONPRO ATL qiyməti olan 0,014962049622685736 USD dəyərinə endi.
MONPRO ticarət həcmi nədir?
MONPRO üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 53,79K USD.
MONPRO bu il daha da yüksələcək?
MONPRO bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MONPRO qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:42:53 (UTC+8)

MON Protocol (MONPRO) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

