Bugünkü canlı Black Mirror qiyməti 0.008928 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MIRROR / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MIRROR qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,008926
$0,008926$0,008926
-1,76%1D
$ 0,008833
$ 0,008833$ 0,008833
$ 0,009522
$ 0,009522$ 0,009522
$ 0,008833
$ 0,008833$ 0,008833

$ 0,009522
$ 0,009522$ 0,009522

$ 0,08619121021102388
$ 0,08619121021102388$ 0,08619121021102388

$ 0,008786149593027325
$ 0,008786149593027325$ 0,008786149593027325

+0,11%

-1,76%

-3,15%

-3,15%

Black Mirror (MIRROR) canlı qiyməti $ 0,008928. MIRROR son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,008833 və ən yüksək $ 0,009522 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MIRROR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,08619121021102388, ən aşağı qiyməti isə $ 0,008786149593027325 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MIRROR son bir saat ərzində +0,11%, 24 saat ərzində -1,76% və son 7 gündə isə -3,15% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Black Mirror (MIRROR) Bazar Məlumatları

No.2245

$ 856,88K
$ 856,88K$ 856,88K

$ 92,48K
$ 92,48K$ 92,48K

$ 8,93M
$ 8,93M$ 8,93M

95,98M
95,98M 95,98M

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

1.000.000.000
1.000.000.000 1.000.000.000

9,59%

BASE

Black Mirror üzrə cari Bazar Dəyəri $ 856,88K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 92,48K təşkil edir. MIRROR üzrə dövriyyədə olan təklif 95,98M, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 8,93M təşkil edir.

Black Mirror (MIRROR) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Black Mirror qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,00015991-1,76%
30 Gün$ -0,013892-60,88%
60 Gün$ -0,011072-55,36%
90 Gün$ -0,011072-55,36%
Bugünkü Black Mirror Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MIRROR $ -0,00015991 (-1,76%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Black Mirror 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,013892 (-60,88%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Black Mirror 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MIRROR $ -0,011072 (-55,36%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Black Mirror 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,011072 (-55,36%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Black Mirror (MIRROR) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Black Mirror Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Black Mirror (MIRROR) Nədir?

The official, onchain expansion of the Black Mirror universe—transforming the iconic TV franchise into an interactive entertainment ecosystem owned, shaped, and driven by its community.

Black Mirror MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Black Mirror investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MIRROR steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Black Mirror haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Black Mirror satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Black Mirror Qiymət Proqnozu (USD)

Black Mirror (MIRROR) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Black Mirror (MIRROR) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Black Mirror üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Black Mirror qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Black Mirror (MIRROR) Tokenomikası

Black Mirror (MIRROR) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MIRROR tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Black Mirror (MIRROR) necə alınır?

Necə Black Mirror alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Black Mirror Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MIRROR Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Black Mirror(MIRROR) / VND
234,94032
1 Black Mirror(MIRROR) / AUD
A$0,01357056
1 Black Mirror(MIRROR) / GBP
0,006696
1 Black Mirror(MIRROR) / EUR
0,00767808
1 Black Mirror(MIRROR) / USD
$0,008928
1 Black Mirror(MIRROR) / MYR
RM0,03740832
1 Black Mirror(MIRROR) / TRY
0,37515456
1 Black Mirror(MIRROR) / JPY
¥1,365984
1 Black Mirror(MIRROR) / ARS
ARS$12,84596352
1 Black Mirror(MIRROR) / RUB
0,71370432
1 Black Mirror(MIRROR) / INR
0,79119936
1 Black Mirror(MIRROR) / IDR
Rp146,36063232
1 Black Mirror(MIRROR) / PHP
0,52434144
1 Black Mirror(MIRROR) / EGP
￡E.0,42166944
1 Black Mirror(MIRROR) / BRL
R$0,04803264
1 Black Mirror(MIRROR) / CAD
C$0,01240992
1 Black Mirror(MIRROR) / BDT
1,09153728
1 Black Mirror(MIRROR) / NGN
12,92033376
1 Black Mirror(MIRROR) / COP
$34,60457088
1 Black Mirror(MIRROR) / ZAR
R.0,15409728
1 Black Mirror(MIRROR) / UAH
0,37488672
1 Black Mirror(MIRROR) / TZS
T.Sh.21,936096
1 Black Mirror(MIRROR) / VES
Bs1,973088
1 Black Mirror(MIRROR) / CLP
$8,410176
1 Black Mirror(MIRROR) / PKR
Rs2,51912448
1 Black Mirror(MIRROR) / KZT
4,736304
1 Black Mirror(MIRROR) / THB
฿0,2883744
1 Black Mirror(MIRROR) / TWD
NT$0,27435744
1 Black Mirror(MIRROR) / AED
د.إ0,03276576
1 Black Mirror(MIRROR) / CHF
Fr0,0071424
1 Black Mirror(MIRROR) / HKD
HK$0,06928128
1 Black Mirror(MIRROR) / AMD
֏3,41799552
1 Black Mirror(MIRROR) / MAD
.د.م0,08267328
1 Black Mirror(MIRROR) / MXN
$0,16543584
1 Black Mirror(MIRROR) / SAR
ريال0,03348
1 Black Mirror(MIRROR) / ETB
Br1,37268
1 Black Mirror(MIRROR) / KES
KSh1,15340832
1 Black Mirror(MIRROR) / JOD
د.أ0,006329952
1 Black Mirror(MIRROR) / PLN
0,03267648
1 Black Mirror(MIRROR) / RON
лв0,03919392
1 Black Mirror(MIRROR) / SEK
kr0,08419104
1 Black Mirror(MIRROR) / BGN
лв0,01499904
1 Black Mirror(MIRROR) / HUF
Ft2,99596896
1 Black Mirror(MIRROR) / CZK
0,18766656
1 Black Mirror(MIRROR) / KWD
د.ك0,002731968
1 Black Mirror(MIRROR) / ILS
0,029016
1 Black Mirror(MIRROR) / BOB
Bs0,06169248
1 Black Mirror(MIRROR) / AZN
0,0151776
1 Black Mirror(MIRROR) / TJS
SM0,0821376
1 Black Mirror(MIRROR) / GEL
0,02419488
1 Black Mirror(MIRROR) / AOA
Kz8,18331552
1 Black Mirror(MIRROR) / BHD
.د.ب0,003356928
1 Black Mirror(MIRROR) / BMD
$0,008928
1 Black Mirror(MIRROR) / DKK
kr0,0575856
1 Black Mirror(MIRROR) / HNL
L0,23444928
1 Black Mirror(MIRROR) / MUR
0,40604544
1 Black Mirror(MIRROR) / NAD
$0,15374016
1 Black Mirror(MIRROR) / NOK
kr0,0897264
1 Black Mirror(MIRROR) / NZD
$0,01553472
1 Black Mirror(MIRROR) / PAB
B/.0,008928
1 Black Mirror(MIRROR) / PGK
K0,03767616
1 Black Mirror(MIRROR) / QAR
ر.ق0,03249792
1 Black Mirror(MIRROR) / RSD
дин.0,90387072
1 Black Mirror(MIRROR) / UZS
soʻm107,56624032
1 Black Mirror(MIRROR) / ALL
L0,74664864
1 Black Mirror(MIRROR) / ANG
ƒ0,01598112
1 Black Mirror(MIRROR) / AWG
ƒ0,0160704
1 Black Mirror(MIRROR) / BBD
$0,017856
1 Black Mirror(MIRROR) / BAM
KM0,01499904
1 Black Mirror(MIRROR) / BIF
Fr26,409024
1 Black Mirror(MIRROR) / BND
$0,0116064
1 Black Mirror(MIRROR) / BSD
$0,008928
1 Black Mirror(MIRROR) / JMD
$1,42749792
1 Black Mirror(MIRROR) / KHR
35,85538368
1 Black Mirror(MIRROR) / KMF
Fr3,776544
1 Black Mirror(MIRROR) / LAK
194,08695264
1 Black Mirror(MIRROR) / LKR
රු2,71777248
1 Black Mirror(MIRROR) / MDL
L0,15070464
1 Black Mirror(MIRROR) / MGA
Ar40,0358304
1 Black Mirror(MIRROR) / MOP
P0,071424
1 Black Mirror(MIRROR) / MVR
0,1365984
1 Black Mirror(MIRROR) / MWK
MK15,49999008
1 Black Mirror(MIRROR) / MZN
MT0,5704992
1 Black Mirror(MIRROR) / NPR
रु1,26652608
1 Black Mirror(MIRROR) / PYG
63,317376
1 Black Mirror(MIRROR) / RWF
Fr12,954528
1 Black Mirror(MIRROR) / SBD
$0,07347744
1 Black Mirror(MIRROR) / SCR
0,12570624
1 Black Mirror(MIRROR) / SRD
$0,34596
1 Black Mirror(MIRROR) / SVC
$0,07812
1 Black Mirror(MIRROR) / SZL
L0,15374016
1 Black Mirror(MIRROR) / TMT
m0,031248
1 Black Mirror(MIRROR) / TND
د.ت0,026230464
1 Black Mirror(MIRROR) / TTD
$0,06044256
1 Black Mirror(MIRROR) / UGX
Sh31,105152
1 Black Mirror(MIRROR) / XAF
Fr5,053248
1 Black Mirror(MIRROR) / XCD
$0,0241056
1 Black Mirror(MIRROR) / XOF
Fr5,053248
1 Black Mirror(MIRROR) / XPF
Fr0,919584
1 Black Mirror(MIRROR) / BWP
P0,1196352
1 Black Mirror(MIRROR) / BZD
$0,01794528
1 Black Mirror(MIRROR) / CVE
$0,84923136
1 Black Mirror(MIRROR) / DJF
Fr1,580256
1 Black Mirror(MIRROR) / DOP
$0,57290976
1 Black Mirror(MIRROR) / DZD
د.ج1,16037216
1 Black Mirror(MIRROR) / FJD
$0,02017728
1 Black Mirror(MIRROR) / GNF
Fr77,62896
1 Black Mirror(MIRROR) / GTQ
Q0,06838848
1 Black Mirror(MIRROR) / GYD
$1,86889824
1 Black Mirror(MIRROR) / ISK
kr1,116

Black Mirror haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Black Mirror Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Black Mirror Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Black Mirror (MIRROR) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MIRROR qiyməti 0,008928 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MIRROR / USD cari qiyməti nədir?
MIRROR / USD cari qiyməti $ 0,008928 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Black Mirror üçün bazar dəyəri nədir?
MIRROR üçün bazar dəyəri $ 856,88K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MIRROR aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MIRROR aktivinin dövriyyədə olan təklifi 95,98M USD təşkil edir.
MIRROR üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MIRROR ATH qiyməti olan 0,08619121021102388 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MIRROR qiyməti (ATL) nədir?
MIRROR ATL qiyməti olan 0,008786149593027325 USD dəyərinə endi.
MIRROR ticarət həcmi nədir?
MIRROR üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 92,48K USD.
MIRROR bu il daha da yüksələcək?
MIRROR bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MIRROR qiymət proqnozuna baxın.
Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MIRROR
MIRROR
USD
USD

1 MIRROR = 0,008928 USD

MIRROR Ticarəti Edin

MIRROR/USDT
$0,008926
$0,008926$0,008926
-1,76%

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

