Bugünkü canlı Meta xStock qiyməti 677.55 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində METAX / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də METAX qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Meta xStock Logosu

Meta xStock qiyməti(METAX)

1 METAX / USD Canlı Qiyməti:

$677,59
$677,59
+1,06%1D
USD
Meta xStock (METAX) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:40:41 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 653,92
$ 653,92
24 saat Aşağı
$ 715,3
$ 715,3
24 saat Yüksək

$ 653,92
$ 653,92

$ 715,3
$ 715,3

$ 1.543,8216023323089
$ 1.543,8216023323089

$ 686,0137048765114
$ 686,0137048765114

+0,52%

+1,06%

-7,64%

-7,64%

Meta xStock (METAX) canlı qiyməti $ 677,55. METAX son 24 saat ərzində ən aşağı $ 653,92 və ən yüksək $ 715,3 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. METAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 1.543,8216023323089, ən aşağı qiyməti isə $ 686,0137048765114 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, METAX son bir saat ərzində +0,52%, 24 saat ərzində +1,06% və son 7 gündə isə -7,64% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Meta xStock (METAX) Bazar Məlumatları

No.1525

$ 4,07M
$ 4,07M

$ 188,77K
$ 188,77K

$ 4,07M
$ 4,07M

6,00K
6,00K

--
--

5.999,92961087
5.999,92961087

SOL

Meta xStock üzrə cari Bazar Dəyəri $ 4,07M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 188,77K təşkil edir. METAX üzrə dövriyyədə olan təklif 6,00K, ümumi təklif isə 5999.92961087 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 4,07M təşkil edir.

Meta xStock (METAX) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Meta xStock qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +7,1071+1,06%
30 Gün$ -59,59-8,09%
60 Gün$ -69,57-9,32%
90 Gün$ -69,76-9,34%
Bugünkü Meta xStock Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün METAX $ +7,1071 (+1,06%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Meta xStock 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -59,59 (-8,09%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Meta xStock 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə METAX $ -69,57 (-9,32%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Meta xStock 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -69,76 (-9,34%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Meta xStock (METAX) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Meta xStock Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Meta xStock (METAX) Nədir?

Meta xStock (METAx) is a tracker certificate issued as Solana SPL and ERC-20 tokens. METAx tracks the price of Meta Platforms, Inc (the underlying). METAx is designed to give eligible cryptocurrency market participants regulatory-compliant access to the stock price of Meta Platforms, whilst maintaining the benefits of blockchain technology.

Meta xStock MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Meta xStock investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- METAX steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Meta xStock haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Meta xStock satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Meta xStock Qiymət Proqnozu (USD)

Meta xStock (METAX) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Meta xStock (METAX) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Meta xStock üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Meta xStock qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Meta xStock (METAX) Tokenomikası

Meta xStock (METAX) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. METAX tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Meta xStock (METAX) necə alınır?

Necə Meta xStock alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Meta xStock Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

METAX Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Meta xStock(METAX) / VND
17.829.728,25
1 Meta xStock(METAX) / AUD
A$1.029,876
1 Meta xStock(METAX) / GBP
508,1625
1 Meta xStock(METAX) / EUR
582,693
1 Meta xStock(METAX) / USD
$677,55
1 Meta xStock(METAX) / MYR
RM2.838,9345
1 Meta xStock(METAX) / TRY
28.470,651
1 Meta xStock(METAX) / JPY
¥103.665,15
1 Meta xStock(METAX) / ARS
ARS$974.886,042
1 Meta xStock(METAX) / RUB
54.163,347
1 Meta xStock(METAX) / INR
60.051,2565
1 Meta xStock(METAX) / IDR
Rp11.107.375,272
1 Meta xStock(METAX) / PHP
39.867,042
1 Meta xStock(METAX) / EGP
￡E.31.993,911
1 Meta xStock(METAX) / BRL
R$3.645,219
1 Meta xStock(METAX) / CAD
C$941,7945
1 Meta xStock(METAX) / BDT
82.837,263
1 Meta xStock(METAX) / NGN
980.530,0335
1 Meta xStock(METAX) / COP
$2.626.156,698
1 Meta xStock(METAX) / ZAR
R.11.694,513
1 Meta xStock(METAX) / UAH
28.450,3245
1 Meta xStock(METAX) / TZS
T.Sh.1.664.740,35
1 Meta xStock(METAX) / VES
Bs149.738,55
1 Meta xStock(METAX) / CLP
$638.252,1
1 Meta xStock(METAX) / PKR
Rs191.177,508
1 Meta xStock(METAX) / KZT
359.440,275
1 Meta xStock(METAX) / THB
฿21.891,6405
1 Meta xStock(METAX) / TWD
NT$20.821,1115
1 Meta xStock(METAX) / AED
د.إ2.486,6085
1 Meta xStock(METAX) / CHF
Fr542,04
1 Meta xStock(METAX) / HKD
HK$5.257,788
1 Meta xStock(METAX) / AMD
֏259.393,242
1 Meta xStock(METAX) / MAD
.د.م6.274,113
1 Meta xStock(METAX) / MXN
$12.555,0015
1 Meta xStock(METAX) / SAR
ريال2.540,8125
1 Meta xStock(METAX) / ETB
Br104.173,3125
1 Meta xStock(METAX) / KES
KSh87.532,6845
1 Meta xStock(METAX) / JOD
د.أ480,38295
1 Meta xStock(METAX) / PLN
2.479,833
1 Meta xStock(METAX) / RON
лв2.974,4445
1 Meta xStock(METAX) / SEK
kr6.389,2965
1 Meta xStock(METAX) / BGN
лв1.138,284
1 Meta xStock(METAX) / HUF
Ft227.365,4535
1 Meta xStock(METAX) / CZK
14.242,101
1 Meta xStock(METAX) / KWD
د.ك207,3303
1 Meta xStock(METAX) / ILS
2.202,0375
1 Meta xStock(METAX) / BOB
Bs4.681,8705
1 Meta xStock(METAX) / AZN
1.151,835
1 Meta xStock(METAX) / TJS
SM6.233,46
1 Meta xStock(METAX) / GEL
1.836,1605
1 Meta xStock(METAX) / AOA
Kz621.035,5545
1 Meta xStock(METAX) / BHD
.د.ب254,7588
1 Meta xStock(METAX) / BMD
$677,55
1 Meta xStock(METAX) / DKK
kr4.370,1975
1 Meta xStock(METAX) / HNL
L17.792,463
1 Meta xStock(METAX) / MUR
30.814,974
1 Meta xStock(METAX) / NAD
$11.667,411
1 Meta xStock(METAX) / NOK
kr6.809,3775
1 Meta xStock(METAX) / NZD
$1.178,937
1 Meta xStock(METAX) / PAB
B/.677,55
1 Meta xStock(METAX) / PGK
K2.859,261
1 Meta xStock(METAX) / QAR
ر.ق2.466,282
1 Meta xStock(METAX) / RSD
дин.68.595,162
1 Meta xStock(METAX) / UZS
soʻm8.163.251,1345
1 Meta xStock(METAX) / ALL
L56.663,5065
1 Meta xStock(METAX) / ANG
ƒ1.212,8145
1 Meta xStock(METAX) / AWG
ƒ1.219,59
1 Meta xStock(METAX) / BBD
$1.355,1
1 Meta xStock(METAX) / BAM
KM1.138,284
1 Meta xStock(METAX) / BIF
Fr2.004.192,9
1 Meta xStock(METAX) / BND
$880,815
1 Meta xStock(METAX) / BSD
$677,55
1 Meta xStock(METAX) / JMD
$108.333,4695
1 Meta xStock(METAX) / KHR
2.721.081,453
1 Meta xStock(METAX) / KMF
Fr286.603,65
1 Meta xStock(METAX) / LAK
14.729.347,5315
1 Meta xStock(METAX) / LKR
රු206.252,9955
1 Meta xStock(METAX) / MDL
L11.437,044
1 Meta xStock(METAX) / MGA
Ar3.038.337,465
1 Meta xStock(METAX) / MOP
P5.420,4
1 Meta xStock(METAX) / MVR
10.366,515
1 Meta xStock(METAX) / MWK
MK1.176.301,3305
1 Meta xStock(METAX) / MZN
MT43.295,445
1 Meta xStock(METAX) / NPR
रु96.117,243
1 Meta xStock(METAX) / PYG
4.805.184,6
1 Meta xStock(METAX) / RWF
Fr983.125,05
1 Meta xStock(METAX) / SBD
$5.576,2365
1 Meta xStock(METAX) / SCR
9.539,904
1 Meta xStock(METAX) / SRD
$26.255,0625
1 Meta xStock(METAX) / SVC
$5.928,5625
1 Meta xStock(METAX) / SZL
L11.667,411
1 Meta xStock(METAX) / TMT
m2.371,425
1 Meta xStock(METAX) / TND
د.ت1.990,6419
1 Meta xStock(METAX) / TTD
$4.587,0135
1 Meta xStock(METAX) / UGX
Sh2.360.584,2
1 Meta xStock(METAX) / XAF
Fr383.493,3
1 Meta xStock(METAX) / XCD
$1.829,385
1 Meta xStock(METAX) / XOF
Fr383.493,3
1 Meta xStock(METAX) / XPF
Fr69.787,65
1 Meta xStock(METAX) / BWP
P9.079,17
1 Meta xStock(METAX) / BZD
$1.361,8755
1 Meta xStock(METAX) / CVE
$64.448,556
1 Meta xStock(METAX) / DJF
Fr119.926,35
1 Meta xStock(METAX) / DOP
$43.478,3835
1 Meta xStock(METAX) / DZD
د.ج88.061,1735
1 Meta xStock(METAX) / FJD
$1.531,263
1 Meta xStock(METAX) / GNF
Fr5.891.297,25
1 Meta xStock(METAX) / GTQ
Q5.190,033
1 Meta xStock(METAX) / GYD
$141.831,5415
1 Meta xStock(METAX) / ISK
kr84.693,75

Meta xStock Mənbəyi

Meta xStock haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Meta xStock Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Meta xStock Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Meta xStock (METAX) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı METAX qiyməti 677,55 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
METAX / USD cari qiyməti nədir?
METAX / USD cari qiyməti $ 677,55 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Meta xStock üçün bazar dəyəri nədir?
METAX üçün bazar dəyəri $ 4,07M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
METAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
METAX aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,00K USD təşkil edir.
METAX üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
METAX ATH qiyməti olan 1.543,8216023323089 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı METAX qiyməti (ATL) nədir?
METAX ATL qiyməti olan 686,0137048765114 USD dəyərinə endi.
METAX ticarət həcmi nədir?
METAX üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 188,77K USD.
METAX bu il daha da yüksələcək?
METAX bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün METAX qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:40:41 (UTC+8)

Meta xStock (METAX) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

METAX / USD Kalkulyatoru

Miqdar

METAX
METAX
USD
USD

1 METAX = 677,55 USD

METAX Ticarəti Edin

METAX/USDT
$677,59
$677,59
+1,05%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

