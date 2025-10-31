Bugünkü canlı Meta Platforms qiyməti 678.48 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində METAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də METAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Meta Platforms qiyməti 678.48 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində METAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də METAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Meta Platforms Logosu

Meta Platforms qiyməti(METAON)

1 METAON / USD Canlı Qiyməti:

$678,48
+1,64%1D
USD
Meta Platforms (METAON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:40:34 (UTC+8)

Meta Platforms (METAON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 653,51
24 saat Aşağı
$ 708,44
24 saat Yüksək

$ 653,51
$ 708,44
$ 783,5142352704004
$ 683,7137535181947
+0,34%

+1,64%

-7,67%

-7,67%

Meta Platforms (METAON) canlı qiyməti $ 678,48. METAON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 653,51 və ən yüksək $ 708,44 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. METAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 783,5142352704004, ən aşağı qiyməti isə $ 683,7137535181947 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, METAON son bir saat ərzində +0,34%, 24 saat ərzində +1,64% və son 7 gündə isə -7,67% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Meta Platforms (METAON) Bazar Məlumatları

No.1902

$ 1,72M
$ 58,10K
$ 1,72M
2,53K
2.529,83879991
ETH

Meta Platforms üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,72M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 58,10K təşkil edir. METAON üzrə dövriyyədə olan təklif 2,53K, ümumi təklif isə 2529.83879991 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,72M təşkil edir.

Meta Platforms (METAON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Meta Platforms qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +10,9475+1,64%
30 Gün$ -53,71-7,34%
60 Gün$ -1,52-0,23%
90 Gün$ -1,52-0,23%
Bugünkü Meta Platforms Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün METAON $ +10,9475 (+1,64%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Meta Platforms 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -53,71 (-7,34%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Meta Platforms 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə METAON $ -1,52 (-0,23%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Meta Platforms 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -1,52 (-0,23%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Meta Platforms (METAON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Meta Platforms Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Meta Platforms (METAON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Meta Platforms MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Meta Platforms investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- METAON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Meta Platforms haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Meta Platforms satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Meta Platforms Qiymət Proqnozu (USD)

Meta Platforms (METAON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Meta Platforms (METAON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Meta Platforms üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Meta Platforms qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Meta Platforms (METAON) Tokenomikası

Meta Platforms (METAON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. METAON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Meta Platforms (METAON) necə alınır?

Necə Meta Platforms alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Meta Platforms Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

METAON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Meta Platforms(METAON) / VND
17.854.201,2
1 Meta Platforms(METAON) / AUD
A$1.031,2896
1 Meta Platforms(METAON) / GBP
515,6448
1 Meta Platforms(METAON) / EUR
583,4928
1 Meta Platforms(METAON) / USD
$678,48
1 Meta Platforms(METAON) / MYR
RM2.842,8312
1 Meta Platforms(METAON) / TRY
28.509,7296
1 Meta Platforms(METAON) / JPY
¥103.807,44
1 Meta Platforms(METAON) / ARS
ARS$976.224,1632
1 Meta Platforms(METAON) / RUB
54.244,476
1 Meta Platforms(METAON) / INR
60.133,6824
1 Meta Platforms(METAON) / IDR
Rp11.122.621,1712
1 Meta Platforms(METAON) / PHP
39.921,7632
1 Meta Platforms(METAON) / EGP
￡E.32.037,8256
1 Meta Platforms(METAON) / BRL
R$3.650,2224
1 Meta Platforms(METAON) / CAD
C$943,0872
1 Meta Platforms(METAON) / BDT
82.950,9648
1 Meta Platforms(METAON) / NGN
981.875,9016
1 Meta Platforms(METAON) / COP
$2.629.761,3408
1 Meta Platforms(METAON) / ZAR
R.11.710,5648
1 Meta Platforms(METAON) / UAH
28.489,3752
1 Meta Platforms(METAON) / TZS
T.Sh.1.667.025,36
1 Meta Platforms(METAON) / VES
Bs149.944,08
1 Meta Platforms(METAON) / CLP
$639.128,16
1 Meta Platforms(METAON) / PKR
Rs191.439,9168
1 Meta Platforms(METAON) / KZT
359.933,64
1 Meta Platforms(METAON) / THB
฿21.921,6888
1 Meta Platforms(METAON) / TWD
NT$20.849,6904
1 Meta Platforms(METAON) / AED
د.إ2.490,0216
1 Meta Platforms(METAON) / CHF
Fr542,784
1 Meta Platforms(METAON) / HKD
HK$5.265,0048
1 Meta Platforms(METAON) / AMD
֏259.749,2832
1 Meta Platforms(METAON) / MAD
.د.م6.282,7248
1 Meta Platforms(METAON) / MXN
$12.572,2344
1 Meta Platforms(METAON) / SAR
ريال2.544,3
1 Meta Platforms(METAON) / ETB
Br104.316,3
1 Meta Platforms(METAON) / KES
KSh87.652,8312
1 Meta Platforms(METAON) / JOD
د.أ481,04232
1 Meta Platforms(METAON) / PLN
2.483,2368
1 Meta Platforms(METAON) / RON
лв2.978,5272
1 Meta Platforms(METAON) / SEK
kr6.398,0664
1 Meta Platforms(METAON) / BGN
лв1.139,8464
1 Meta Platforms(METAON) / HUF
Ft227.677,5336
1 Meta Platforms(METAON) / CZK
14.261,6496
1 Meta Platforms(METAON) / KWD
د.ك207,61488
1 Meta Platforms(METAON) / ILS
2.205,06
1 Meta Platforms(METAON) / BOB
Bs4.688,2968
1 Meta Platforms(METAON) / AZN
1.153,416
1 Meta Platforms(METAON) / TJS
SM6.242,016
1 Meta Platforms(METAON) / GEL
1.838,6808
1 Meta Platforms(METAON) / AOA
Kz621.887,9832
1 Meta Platforms(METAON) / BHD
.د.ب255,10848
1 Meta Platforms(METAON) / BMD
$678,48
1 Meta Platforms(METAON) / DKK
kr4.376,196
1 Meta Platforms(METAON) / HNL
L17.816,8848
1 Meta Platforms(METAON) / MUR
30.857,2704
1 Meta Platforms(METAON) / NAD
$11.683,4256
1 Meta Platforms(METAON) / NOK
kr6.818,724
1 Meta Platforms(METAON) / NZD
$1.180,5552
1 Meta Platforms(METAON) / PAB
B/.678,48
1 Meta Platforms(METAON) / PGK
K2.863,1856
1 Meta Platforms(METAON) / QAR
ر.ق2.469,6672
1 Meta Platforms(METAON) / RSD
дин.68.689,3152
1 Meta Platforms(METAON) / UZS
soʻm8.174.455,9512
1 Meta Platforms(METAON) / ALL
L56.741,2824
1 Meta Platforms(METAON) / ANG
ƒ1.214,4792
1 Meta Platforms(METAON) / AWG
ƒ1.221,264
1 Meta Platforms(METAON) / BBD
$1.356,96
1 Meta Platforms(METAON) / BAM
KM1.139,8464
1 Meta Platforms(METAON) / BIF
Fr2.006.943,84
1 Meta Platforms(METAON) / BND
$882,024
1 Meta Platforms(METAON) / BSD
$678,48
1 Meta Platforms(METAON) / JMD
$108.482,1672
1 Meta Platforms(METAON) / KHR
2.724.816,3888
1 Meta Platforms(METAON) / KMF
Fr286.997,04
1 Meta Platforms(METAON) / LAK
14.749.564,9224
1 Meta Platforms(METAON) / LKR
රු206.536,0968
1 Meta Platforms(METAON) / MDL
L11.452,7424
1 Meta Platforms(METAON) / MGA
Ar3.042.507,864
1 Meta Platforms(METAON) / MOP
P5.427,84
1 Meta Platforms(METAON) / MVR
10.380,744
1 Meta Platforms(METAON) / MWK
MK1.177.915,9128
1 Meta Platforms(METAON) / MZN
MT43.354,872
1 Meta Platforms(METAON) / NPR
रु96.249,1728
1 Meta Platforms(METAON) / PYG
4.811.780,16
1 Meta Platforms(METAON) / RWF
Fr984.474,48
1 Meta Platforms(METAON) / SBD
$5.583,8904
1 Meta Platforms(METAON) / SCR
9.552,9984
1 Meta Platforms(METAON) / SRD
$26.291,1
1 Meta Platforms(METAON) / SVC
$5.936,7
1 Meta Platforms(METAON) / SZL
L11.683,4256
1 Meta Platforms(METAON) / TMT
m2.374,68
1 Meta Platforms(METAON) / TND
د.ت1.993,37424
1 Meta Platforms(METAON) / TTD
$4.593,3096
1 Meta Platforms(METAON) / UGX
Sh2.363.824,32
1 Meta Platforms(METAON) / XAF
Fr384.019,68
1 Meta Platforms(METAON) / XCD
$1.831,896
1 Meta Platforms(METAON) / XOF
Fr384.019,68
1 Meta Platforms(METAON) / XPF
Fr69.883,44
1 Meta Platforms(METAON) / BWP
P9.091,632
1 Meta Platforms(METAON) / BZD
$1.363,7448
1 Meta Platforms(METAON) / CVE
$64.537,0176
1 Meta Platforms(METAON) / DJF
Fr120.090,96
1 Meta Platforms(METAON) / DOP
$43.538,0616
1 Meta Platforms(METAON) / DZD
د.ج88.182,0456
1 Meta Platforms(METAON) / FJD
$1.533,3648
1 Meta Platforms(METAON) / GNF
Fr5.899.383,6
1 Meta Platforms(METAON) / GTQ
Q5.197,1568
1 Meta Platforms(METAON) / GYD
$142.026,2184
1 Meta Platforms(METAON) / ISK
kr84.810

Meta Platforms Mənbəyi

Meta Platforms haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Meta Platforms Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Meta Platforms Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Meta Platforms (METAON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı METAON qiyməti 678,48 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
METAON / USD cari qiyməti nədir?
METAON / USD cari qiyməti $ 678,48 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Meta Platforms üçün bazar dəyəri nədir?
METAON üçün bazar dəyəri $ 1,72M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
METAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
METAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,53K USD təşkil edir.
METAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
METAON ATH qiyməti olan 783,5142352704004 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı METAON qiyməti (ATL) nədir?
METAON ATL qiyməti olan 683,7137535181947 USD dəyərinə endi.
METAON ticarət həcmi nədir?
METAON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 58,10K USD.
METAON bu il daha da yüksələcək?
METAON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün METAON qiymət proqnozuna baxın.
Meta Platforms (METAON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

