Bugünkü canlı Mastercard qiyməti 553.11 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Mastercard qiyməti 553.11 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində MAON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də MAON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

MAON Haqqında Daha Ətraflı Məlumat

MAON Qiymət Məlumatları

MAON Rəsmi Veb-saytı

MAON Tokenomikası

MAON Qiymət Proqnozu

MAON Qiymət Tarixçəsi

MAON Alış Bələdçisi

MAON / Fiat Valyuta Çevirən

MAON Spot

Bazara Qədər

Qazanc

Airdrop+

Xəbərlər

Bloq

Akademiya

Mastercard Logosu

Mastercard qiyməti(MAON)

1 MAON / USD Canlı Qiyməti:

$553,08
$553,08$553,08
-0,68%1D
USD
Mastercard (MAON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:41 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 546,16
$ 546,16$ 546,16
24 saat Aşağı
$ 572,84
$ 572,84$ 572,84
24 saat Yüksək

$ 546,16
$ 546,16$ 546,16

$ 572,84
$ 572,84$ 572,84

$ 604,8777949802613
$ 604,8777949802613$ 604,8777949802613

$ 542,7603869563253
$ 542,7603869563253$ 542,7603869563253

-0,13%

-0,67%

-3,93%

-3,93%

Mastercard (MAON) canlı qiyməti $ 553,11. MAON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 546,16 və ən yüksək $ 572,84 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. MAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 604,8777949802613, ən aşağı qiyməti isə $ 542,7603869563253 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, MAON son bir saat ərzində -0,13%, 24 saat ərzində -0,67% və son 7 gündə isə -3,93% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Mastercard (MAON) Bazar Məlumatları

No.2134

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

$ 61,81K
$ 61,81K$ 61,81K

$ 1,11M
$ 1,11M$ 1,11M

2,01K
2,01K 2,01K

2.010,23539215
2.010,23539215 2.010,23539215

ETH

Mastercard üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,11M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 61,81K təşkil edir. MAON üzrə dövriyyədə olan təklif 2,01K, ümumi təklif isə 2010.23539215 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 1,11M təşkil edir.

Mastercard (MAON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Mastercard qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -3,7867-0,67%
30 Gün$ -14,35-2,53%
60 Gün$ +3,11+0,56%
90 Gün$ +3,11+0,56%
Bugünkü Mastercard Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün MAON $ -3,7867 (-0,67%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Mastercard 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -14,35 (-2,53%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Mastercard 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə MAON $ +3,11 (+0,56%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Mastercard 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +3,11 (+0,56%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Mastercard (MAON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Mastercard Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Mastercard (MAON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Mastercard MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Mastercard investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- MAON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Mastercard haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Mastercard satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Mastercard Qiymət Proqnozu (USD)

Mastercard (MAON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Mastercard (MAON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Mastercard üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Mastercard qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Mastercard (MAON) Tokenomikası

Mastercard (MAON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. MAON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Mastercard (MAON) necə alınır?

Necə Mastercard alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Mastercard Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

MAON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Mastercard(MAON) / VND
14.555.089,65
1 Mastercard(MAON) / AUD
A$840,7272
1 Mastercard(MAON) / GBP
420,3636
1 Mastercard(MAON) / EUR
475,6746
1 Mastercard(MAON) / USD
$553,11
1 Mastercard(MAON) / MYR
RM2.317,5309
1 Mastercard(MAON) / TRY
23.241,6822
1 Mastercard(MAON) / JPY
¥84.625,83
1 Mastercard(MAON) / ARS
ARS$795.836,7924
1 Mastercard(MAON) / RUB
44.221,1445
1 Mastercard(MAON) / INR
49.022,1393
1 Mastercard(MAON) / IDR
Rp9.067.375,5984
1 Mastercard(MAON) / PHP
32.544,9924
1 Mastercard(MAON) / EGP
￡E.26.117,8542
1 Mastercard(MAON) / BRL
R$2.975,7318
1 Mastercard(MAON) / CAD
C$768,8229
1 Mastercard(MAON) / BDT
67.623,2286
1 Mastercard(MAON) / NGN
800.444,1987
1 Mastercard(MAON) / COP
$2.143.832,2356
1 Mastercard(MAON) / ZAR
R.9.546,6786
1 Mastercard(MAON) / UAH
23.225,0889
1 Mastercard(MAON) / TZS
T.Sh.1.358.991,27
1 Mastercard(MAON) / VES
Bs122.237,31
1 Mastercard(MAON) / CLP
$521.029,62
1 Mastercard(MAON) / PKR
Rs156.065,5176
1 Mastercard(MAON) / KZT
293.424,855
1 Mastercard(MAON) / THB
฿17.870,9841
1 Mastercard(MAON) / TWD
NT$16.997,0703
1 Mastercard(MAON) / AED
د.إ2.029,9137
1 Mastercard(MAON) / CHF
Fr442,488
1 Mastercard(MAON) / HKD
HK$4.292,1336
1 Mastercard(MAON) / AMD
֏211.752,6324
1 Mastercard(MAON) / MAD
.د.م5.121,7986
1 Mastercard(MAON) / MXN
$10.249,1283
1 Mastercard(MAON) / SAR
ريال2.074,1625
1 Mastercard(MAON) / ETB
Br85.040,6625
1 Mastercard(MAON) / KES
KSh71.456,2809
1 Mastercard(MAON) / JOD
د.أ392,15499
1 Mastercard(MAON) / PLN
2.024,3826
1 Mastercard(MAON) / RON
лв2.428,1529
1 Mastercard(MAON) / SEK
kr5.215,8273
1 Mastercard(MAON) / BGN
лв929,2248
1 Mastercard(MAON) / HUF
Ft185.607,1227
1 Mastercard(MAON) / CZK
11.626,3722
1 Mastercard(MAON) / KWD
د.ك169,25166
1 Mastercard(MAON) / ILS
1.797,6075
1 Mastercard(MAON) / BOB
Bs3.821,9901
1 Mastercard(MAON) / AZN
940,287
1 Mastercard(MAON) / TJS
SM5.088,612
1 Mastercard(MAON) / GEL
1.498,9281
1 Mastercard(MAON) / AOA
Kz506.975,0949
1 Mastercard(MAON) / BHD
.د.ب207,96936
1 Mastercard(MAON) / BMD
$553,11
1 Mastercard(MAON) / DKK
kr3.567,5595
1 Mastercard(MAON) / HNL
L14.524,6686
1 Mastercard(MAON) / MUR
25.155,4428
1 Mastercard(MAON) / NAD
$9.524,5542
1 Mastercard(MAON) / NOK
kr5.558,7555
1 Mastercard(MAON) / NZD
$962,4114
1 Mastercard(MAON) / PAB
B/.553,11
1 Mastercard(MAON) / PGK
K2.334,1242
1 Mastercard(MAON) / QAR
ر.ق2.013,3204
1 Mastercard(MAON) / RSD
дин.55.996,8564
1 Mastercard(MAON) / UZS
soʻm6.663.974,3709
1 Mastercard(MAON) / ALL
L46.256,5893
1 Mastercard(MAON) / ANG
ƒ990,0669
1 Mastercard(MAON) / AWG
ƒ995,598
1 Mastercard(MAON) / BBD
$1.106,22
1 Mastercard(MAON) / BAM
KM929,2248
1 Mastercard(MAON) / BIF
Fr1.636.099,38
1 Mastercard(MAON) / BND
$719,043
1 Mastercard(MAON) / BSD
$553,11
1 Mastercard(MAON) / JMD
$88.436,7579
1 Mastercard(MAON) / KHR
2.221.322,9466
1 Mastercard(MAON) / KMF
Fr233.965,53
1 Mastercard(MAON) / LAK
12.024.130,1943
1 Mastercard(MAON) / LKR
රු168.372,2151
1 Mastercard(MAON) / MDL
L9.336,4968
1 Mastercard(MAON) / MGA
Ar2.480.311,173
1 Mastercard(MAON) / MOP
P4.424,88
1 Mastercard(MAON) / MVR
8.462,583
1 Mastercard(MAON) / MWK
MK960.259,8021
1 Mastercard(MAON) / MZN
MT35.343,729
1 Mastercard(MAON) / NPR
रु78.464,1846
1 Mastercard(MAON) / PYG
3.922.656,12
1 Mastercard(MAON) / RWF
Fr802.562,61
1 Mastercard(MAON) / SBD
$4.552,0953
1 Mastercard(MAON) / SCR
7.787,7888
1 Mastercard(MAON) / SRD
$21.433,0125
1 Mastercard(MAON) / SVC
$4.839,7125
1 Mastercard(MAON) / SZL
L9.524,5542
1 Mastercard(MAON) / TMT
m1.935,885
1 Mastercard(MAON) / TND
د.ت1.625,03718
1 Mastercard(MAON) / TTD
$3.744,5547
1 Mastercard(MAON) / UGX
Sh1.927.035,24
1 Mastercard(MAON) / XAF
Fr313.060,26
1 Mastercard(MAON) / XCD
$1.493,397
1 Mastercard(MAON) / XOF
Fr313.060,26
1 Mastercard(MAON) / XPF
Fr56.970,33
1 Mastercard(MAON) / BWP
P7.411,674
1 Mastercard(MAON) / BZD
$1.111,7511
1 Mastercard(MAON) / CVE
$52.611,8232
1 Mastercard(MAON) / DJF
Fr97.900,47
1 Mastercard(MAON) / DOP
$35.493,0687
1 Mastercard(MAON) / DZD
د.ج71.887,7067
1 Mastercard(MAON) / FJD
$1.250,0286
1 Mastercard(MAON) / GNF
Fr4.809.291,45
1 Mastercard(MAON) / GTQ
Q4.236,8226
1 Mastercard(MAON) / GYD
$115.782,5163
1 Mastercard(MAON) / ISK
kr69.138,75

Mastercard Mənbəyi

Mastercard haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Mastercard Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Mastercard Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Mastercard (MAON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı MAON qiyməti 553,11 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
MAON / USD cari qiyməti nədir?
MAON / USD cari qiyməti $ 553,11 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Mastercard üçün bazar dəyəri nədir?
MAON üçün bazar dəyəri $ 1,11M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
MAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
MAON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 2,01K USD təşkil edir.
MAON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
MAON ATH qiyməti olan 604,8777949802613 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı MAON qiyməti (ATL) nədir?
MAON ATL qiyməti olan 542,7603869563253 USD dəyərinə endi.
MAON ticarət həcmi nədir?
MAON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 61,81K USD.
MAON bu il daha da yüksələcək?
MAON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün MAON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:39:41 (UTC+8)

Mastercard (MAON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

MAON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

MAON
MAON
USD
USD

1 MAON = 553,11 USD

MAON Ticarəti Edin

MAON/USDT
$553,08
$553,08$553,08
-0,67%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

POPULYAR

Hal-hazırda trenddə olan və bazarda böyük diqqət çəkən kriptovalyutalar

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.670,47
$109.670,47$109.670,47

+1,82%

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.845,62
$3.845,62$3.845,62

+1,90%

PayAI Network Logosu

PayAI Network

PAYAI

$0,03220
$0,03220$0,03220

+28,54%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

USDCoin Logosu

USDCoin

USDC

$0,9999
$0,9999$0,9999

0,00%

ƏN YÜKSƏK HƏCM

Ən yüksək ticarət həcminə sahib olan kriptovalyutalar

Ethereum Logosu

Ethereum

ETH

$3.845,62
$3.845,62$3.845,62

+1,90%

Bitcoin Logosu

Bitcoin

BTC

$109.670,47
$109.670,47$109.670,47

+1,82%

Solana Logosu

Solana

SOL

$186,38
$186,38$186,38

+0,70%

XRP Logosu

XRP

XRP

$2,4742
$2,4742$2,4742

+0,83%

DOGE Logosu

DOGE

DOGE

$0,18510
$0,18510$0,18510

+2,45%

Yeni Əlavə Edilən

Son dövrlərdə siyahıya alınmış və ticarət üçün mövcud olan kriptovalyutalar

Nubila Network Logosu

Nubila Network

NB

$0,00000
$0,00000$0,00000

0,00%

Beacon DeFi Logosu

Beacon DeFi

BCN

$0,003202
$0,003202$0,003202

-35,96%

Tx24 Logosu

Tx24

TXT

$0,00929
$0,00929$0,00929

-7,10%

Yellow Umbrella Logosu

Yellow Umbrella

YU

$0,0002935
$0,0002935$0,0002935

+369,60%

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020253
$0,0020253$0,0020253

+2.150,33%

Ən Çox Yüksələnlər

Bu günün ən çox yüksələnləri

FYNOR Logosu

FYNOR

FYNOR

$0,0020253
$0,0020253$0,0020253

+2.150,33%

HODL Logosu

HODL

HODL

$0,0469
$0,0469$0,0469

+1.365,62%

Memealchemy Logosu

Memealchemy

MEAL

$0,0000000000000000000000039093
$0,0000000000000000000000039093$0,0000000000000000000000039093

+681,86%

LAB Logosu

LAB

LAB

$0,32309
$0,32309$0,32309

+160,36%

Deepswap Protocol Logosu

Deepswap Protocol

DSP

$0,000000000000000000000091
$0,000000000000000000000091$0,000000000000000000000091

+93,61%