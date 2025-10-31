Bugünkü canlı LOOK qiyməti 0.04887 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LOOK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LOOK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı LOOK qiyməti 0.04887 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LOOK / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LOOK qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

LOOK qiyməti(LOOK)

1 LOOK / USD Canlı Qiyməti:

$0,04887
$0,04887$0,04887
+13,70%1D
USD
LOOK (LOOK) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:37 (UTC+8)

LOOK (LOOK) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,04128
$ 0,04128$ 0,04128
24 saat Aşağı
$ 0,05187
$ 0,05187$ 0,05187
24 saat Yüksək

$ 0,04128
$ 0,04128$ 0,04128

$ 0,05187
$ 0,05187$ 0,05187

$ 0,1328680034498692
$ 0,1328680034498692$ 0,1328680034498692

$ 0,000165344904285249
$ 0,000165344904285249$ 0,000165344904285249

+4,69%

+13,70%

-4,85%

-4,85%

LOOK (LOOK) canlı qiyməti $ 0,04887. LOOK son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,04128 və ən yüksək $ 0,05187 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LOOK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,1328680034498692, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000165344904285249 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LOOK son bir saat ərzində +4,69%, 24 saat ərzində +13,70% və son 7 gündə isə -4,85% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

LOOK (LOOK) Bazar Məlumatları

No.541

$ 45,08M
$ 45,08M$ 45,08M

$ 110,46K
$ 110,46K$ 110,46K

$ 45,08M
$ 45,08M$ 45,08M

922,38M
922,38M 922,38M

922.375.851
922.375.851 922.375.851

922.375.851
922.375.851 922.375.851

100,00%

SOL

LOOK üzrə cari Bazar Dəyəri $ 45,08M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 110,46K təşkil edir. LOOK üzrə dövriyyədə olan təklif 922,38M, ümumi təklif isə 922375851 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 45,08M təşkil edir.

LOOK (LOOK) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün LOOK qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,0058885+13,70%
30 Gün$ -0,01614-24,83%
60 Gün$ +0,02887+144,35%
90 Gün$ +0,02887+144,35%
Bugünkü LOOK Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LOOK $ +0,0058885 (+13,70%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

LOOK 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,01614 (-24,83%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

LOOK 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LOOK $ +0,02887 (+144,35%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

LOOK 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,02887 (+144,35%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

LOOK (LOOK) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi LOOK Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

LOOK (LOOK) Nədir?

All it takes is just one LOOK.

LOOK MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC LOOK investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LOOK steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə LOOK haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız LOOK satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

LOOK Qiymət Proqnozu (USD)

LOOK (LOOK) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? LOOK (LOOK) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? LOOK üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

LOOK qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

LOOK (LOOK) Tokenomikası

LOOK (LOOK) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LOOK tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

LOOK (LOOK) necə alınır?

Necə LOOK alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım LOOK Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LOOK Aktivindən Yerli Valyutalara

1 LOOK(LOOK) / VND
1.286,01405
1 LOOK(LOOK) / AUD
A$0,0742824
1 LOOK(LOOK) / GBP
0,0371412
1 LOOK(LOOK) / EUR
0,0420282
1 LOOK(LOOK) / USD
$0,04887
1 LOOK(LOOK) / MYR
RM0,2047653
1 LOOK(LOOK) / TRY
2,0535174
1 LOOK(LOOK) / JPY
¥7,47711
1 LOOK(LOOK) / ARS
ARS$70,3161108
1 LOOK(LOOK) / RUB
3,9071565
1 LOOK(LOOK) / INR
4,3313481
1 LOOK(LOOK) / IDR
Rp801,1474128
1 LOOK(LOOK) / PHP
2,8755108
1 LOOK(LOOK) / EGP
￡E.2,3076414
1 LOOK(LOOK) / BRL
R$0,2629206
1 LOOK(LOOK) / CAD
C$0,0679293
1 LOOK(LOOK) / BDT
5,9748462
1 LOOK(LOOK) / NGN
70,7231979
1 LOOK(LOOK) / COP
$189,4181652
1 LOOK(LOOK) / ZAR
R.0,8434962
1 LOOK(LOOK) / UAH
2,0520513
1 LOOK(LOOK) / TZS
T.Sh.120,07359
1 LOOK(LOOK) / VES
Bs10,80027
1 LOOK(LOOK) / CLP
$46,03554
1 LOOK(LOOK) / PKR
Rs13,7891592
1 LOOK(LOOK) / KZT
25,925535
1 LOOK(LOOK) / THB
฿1,5789897
1 LOOK(LOOK) / TWD
NT$1,5017751
1 LOOK(LOOK) / AED
د.إ0,1793529
1 LOOK(LOOK) / CHF
Fr0,039096
1 LOOK(LOOK) / HKD
HK$0,3792312
1 LOOK(LOOK) / AMD
֏18,7093908
1 LOOK(LOOK) / MAD
.د.م0,4525362
1 LOOK(LOOK) / MXN
$0,9055611
1 LOOK(LOOK) / SAR
ريال0,1832625
1 LOOK(LOOK) / ETB
Br7,5137625
1 LOOK(LOOK) / KES
KSh6,3135153
1 LOOK(LOOK) / JOD
د.أ0,03464883
1 LOOK(LOOK) / PLN
0,1788642
1 LOOK(LOOK) / RON
лв0,2145393
1 LOOK(LOOK) / SEK
kr0,4608441
1 LOOK(LOOK) / BGN
лв0,0821016
1 LOOK(LOOK) / HUF
Ft16,3993059
1 LOOK(LOOK) / CZK
1,0272474
1 LOOK(LOOK) / KWD
د.ك0,01495422
1 LOOK(LOOK) / ILS
0,1588275
1 LOOK(LOOK) / BOB
Bs0,3376917
1 LOOK(LOOK) / AZN
0,083079
1 LOOK(LOOK) / TJS
SM0,449604
1 LOOK(LOOK) / GEL
0,1324377
1 LOOK(LOOK) / AOA
Kz44,7937533
1 LOOK(LOOK) / BHD
.د.ب0,01837512
1 LOOK(LOOK) / BMD
$0,04887
1 LOOK(LOOK) / DKK
kr0,3152115
1 LOOK(LOOK) / HNL
L1,2833262
1 LOOK(LOOK) / MUR
2,2226076
1 LOOK(LOOK) / NAD
$0,8415414
1 LOOK(LOOK) / NOK
kr0,4911435
1 LOOK(LOOK) / NZD
$0,0850338
1 LOOK(LOOK) / PAB
B/.0,04887
1 LOOK(LOOK) / PGK
K0,2062314
1 LOOK(LOOK) / QAR
ر.ق0,1778868
1 LOOK(LOOK) / RSD
дин.4,9475988
1 LOOK(LOOK) / UZS
soʻm588,7950453
1 LOOK(LOOK) / ALL
L4,0869981
1 LOOK(LOOK) / ANG
ƒ0,0874773
1 LOOK(LOOK) / AWG
ƒ0,087966
1 LOOK(LOOK) / BBD
$0,09774
1 LOOK(LOOK) / BAM
KM0,0821016
1 LOOK(LOOK) / BIF
Fr144,55746
1 LOOK(LOOK) / BND
$0,063531
1 LOOK(LOOK) / BSD
$0,04887
1 LOOK(LOOK) / JMD
$7,8138243
1 LOOK(LOOK) / KHR
196,2648522
1 LOOK(LOOK) / KMF
Fr20,67201
1 LOOK(LOOK) / LAK
1.062,3912831
1 LOOK(LOOK) / LKR
රු14,8765167
1 LOOK(LOOK) / MDL
L0,8249256
1 LOOK(LOOK) / MGA
Ar219,147741
1 LOOK(LOOK) / MOP
P0,39096
1 LOOK(LOOK) / MVR
0,747711
1 LOOK(LOOK) / MWK
MK84,8436957
1 LOOK(LOOK) / MZN
MT3,122793
1 LOOK(LOOK) / NPR
रु6,9326982
1 LOOK(LOOK) / PYG
346,58604
1 LOOK(LOOK) / RWF
Fr70,91037
1 LOOK(LOOK) / SBD
$0,4022001
1 LOOK(LOOK) / SCR
0,6880896
1 LOOK(LOOK) / SRD
$1,8937125
1 LOOK(LOOK) / SVC
$0,4276125
1 LOOK(LOOK) / SZL
L0,8415414
1 LOOK(LOOK) / TMT
m0,171045
1 LOOK(LOOK) / TND
د.ت0,14358006
1 LOOK(LOOK) / TTD
$0,3308499
1 LOOK(LOOK) / UGX
Sh170,26308
1 LOOK(LOOK) / XAF
Fr27,66042
1 LOOK(LOOK) / XCD
$0,131949
1 LOOK(LOOK) / XOF
Fr27,66042
1 LOOK(LOOK) / XPF
Fr5,03361
1 LOOK(LOOK) / BWP
P0,654858
1 LOOK(LOOK) / BZD
$0,0982287
1 LOOK(LOOK) / CVE
$4,6485144
1 LOOK(LOOK) / DJF
Fr8,64999
1 LOOK(LOOK) / DOP
$3,1359879
1 LOOK(LOOK) / DZD
د.ج6,3516339
1 LOOK(LOOK) / FJD
$0,1104462
1 LOOK(LOOK) / GNF
Fr424,92465
1 LOOK(LOOK) / GTQ
Q0,3743442
1 LOOK(LOOK) / GYD
$10,2299571
1 LOOK(LOOK) / ISK
kr6,10875

LOOK Mənbəyi

LOOK haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi LOOK Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: LOOK Haqqında Digər Suallar

Bugünkü LOOK (LOOK) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LOOK qiyməti 0,04887 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LOOK / USD cari qiyməti nədir?
LOOK / USD cari qiyməti $ 0,04887 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
LOOK üçün bazar dəyəri nədir?
LOOK üçün bazar dəyəri $ 45,08M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LOOK aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LOOK aktivinin dövriyyədə olan təklifi 922,38M USD təşkil edir.
LOOK üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LOOK ATH qiyməti olan 0,1328680034498692 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LOOK qiyməti (ATL) nədir?
LOOK ATL qiyməti olan 0,000165344904285249 USD dəyərinə endi.
LOOK ticarət həcmi nədir?
LOOK üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 110,46K USD.
LOOK bu il daha da yüksələcək?
LOOK bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LOOK qiymət proqnozuna baxın.
LOOK (LOOK) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LOOK / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LOOK
LOOK
USD
USD

1 LOOK = 0,04887 USD

LOOK Ticarəti Edin

LOOK/USDT
$0,04887
$0,04887$0,04887
+13,70%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

