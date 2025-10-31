Bugünkü canlı Eli Lilly qiyməti 841.64 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LLYON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LLYON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Eli Lilly qiyməti 841.64 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LLYON / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LLYON qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Eli Lilly Logosu

Eli Lilly qiyməti(LLYON)

1 LLYON / USD Canlı Qiyməti:

$841,64
$841,64$841,64
-0,81%1D
USD
Eli Lilly (LLYON) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:22 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 803,41
$ 803,41$ 803,41
24 saat Aşağı
$ 867,74
$ 867,74$ 867,74
24 saat Yüksək

$ 803,41
$ 803,41$ 803,41

$ 867,74
$ 867,74$ 867,74

$ 868,2113662566151
$ 868,2113662566151$ 868,2113662566151

$ 712,8133541417105
$ 712,8133541417105$ 712,8133541417105

-0,01%

-0,80%

+2,61%

+2,61%

Eli Lilly (LLYON) canlı qiyməti $ 841,64. LLYON son 24 saat ərzində ən aşağı $ 803,41 və ən yüksək $ 867,74 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LLYON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 868,2113662566151, ən aşağı qiyməti isə $ 712,8133541417105 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LLYON son bir saat ərzində -0,01%, 24 saat ərzində -0,80% və son 7 gündə isə +2,61% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Eli Lilly (LLYON) Bazar Məlumatları

No.1627

$ 3,36M
$ 3,36M$ 3,36M

$ 70,55K
$ 70,55K$ 70,55K

$ 3,36M
$ 3,36M$ 3,36M

4,00K
4,00K 4,00K

3.997,93200462
3.997,93200462 3.997,93200462

ETH

Eli Lilly üzrə cari Bazar Dəyəri $ 3,36M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 70,55K təşkil edir. LLYON üzrə dövriyyədə olan təklif 4,00K, ümumi təklif isə 3997.93200462 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 3,36M təşkil edir.

Eli Lilly (LLYON) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Eli Lilly qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -6,873-0,80%
30 Gün$ +86,91+11,51%
60 Gün$ +161,64+23,77%
90 Gün$ +161,64+23,77%
Bugünkü Eli Lilly Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LLYON $ -6,873 (-0,80%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Eli Lilly 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +86,91 (+11,51%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Eli Lilly 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LLYON $ +161,64 (+23,77%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Eli Lilly 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +161,64 (+23,77%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Eli Lilly (LLYON) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Eli Lilly Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Eli Lilly (LLYON) Nədir?

Ondo is a blockchain technology company. Its mission is to accelerate the transition to an open economy by building the platforms, assets, and infrastructure that bring financial markets onchain.

Eli Lilly MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Eli Lilly investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LLYON steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Eli Lilly haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Eli Lilly satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Eli Lilly Qiymət Proqnozu (USD)

Eli Lilly (LLYON) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Eli Lilly (LLYON) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Eli Lilly üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Eli Lilly qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Eli Lilly (LLYON) Tokenomikası

Eli Lilly (LLYON) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LLYON tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Eli Lilly (LLYON) necə alınır?

Necə Eli Lilly alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Eli Lilly Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LLYON Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Eli Lilly(LLYON) / VND
22.147.756,6
1 Eli Lilly(LLYON) / AUD
A$1.279,2928
1 Eli Lilly(LLYON) / GBP
639,6464
1 Eli Lilly(LLYON) / EUR
723,8104
1 Eli Lilly(LLYON) / USD
$841,64
1 Eli Lilly(LLYON) / MYR
RM3.526,4716
1 Eli Lilly(LLYON) / TRY
35.365,7128
1 Eli Lilly(LLYON) / JPY
¥128.770,92
1 Eli Lilly(LLYON) / ARS
ARS$1.210.985,2976
1 Eli Lilly(LLYON) / RUB
67.289,118
1 Eli Lilly(LLYON) / INR
74.594,5532
1 Eli Lilly(LLYON) / IDR
Rp13.797.374,8416
1 Eli Lilly(LLYON) / PHP
49.522,0976
1 Eli Lilly(LLYON) / EGP
￡E.39.742,2408
1 Eli Lilly(LLYON) / BRL
R$4.528,0232
1 Eli Lilly(LLYON) / CAD
C$1.169,8796
1 Eli Lilly(LLYON) / BDT
102.898,9064
1 Eli Lilly(LLYON) / NGN
1.217.996,1588
1 Eli Lilly(LLYON) / COP
$3.262.162,9744
1 Eli Lilly(LLYON) / ZAR
R.14.526,7064
1 Eli Lilly(LLYON) / UAH
35.340,4636
1 Eli Lilly(LLYON) / TZS
T.Sh.2.067.909,48
1 Eli Lilly(LLYON) / VES
Bs186.002,44
1 Eli Lilly(LLYON) / CLP
$792.824,88
1 Eli Lilly(LLYON) / PKR
Rs237.477,1424
1 Eli Lilly(LLYON) / KZT
446.490,02
1 Eli Lilly(LLYON) / THB
฿27.193,3884
1 Eli Lilly(LLYON) / TWD
NT$25.863,5972
1 Eli Lilly(LLYON) / AED
د.إ3.088,8188
1 Eli Lilly(LLYON) / CHF
Fr673,312
1 Eli Lilly(LLYON) / HKD
HK$6.531,1264
1 Eli Lilly(LLYON) / AMD
֏322.213,4576
1 Eli Lilly(LLYON) / MAD
.د.م7.793,5864
1 Eli Lilly(LLYON) / MXN
$15.595,5892
1 Eli Lilly(LLYON) / SAR
ريال3.156,15
1 Eli Lilly(LLYON) / ETB
Br129.402,15
1 Eli Lilly(LLYON) / KES
KSh108.731,4716
1 Eli Lilly(LLYON) / JOD
د.أ596,72276
1 Eli Lilly(LLYON) / PLN
3.080,4024
1 Eli Lilly(LLYON) / RON
лв3.694,7996
1 Eli Lilly(LLYON) / SEK
kr7.936,6652
1 Eli Lilly(LLYON) / BGN
лв1.413,9552
1 Eli Lilly(LLYON) / HUF
Ft282.429,1348
1 Eli Lilly(LLYON) / CZK
17.691,2728
1 Eli Lilly(LLYON) / KWD
د.ك257,54184
1 Eli Lilly(LLYON) / ILS
2.735,33
1 Eli Lilly(LLYON) / BOB
Bs5.815,7324
1 Eli Lilly(LLYON) / AZN
1.430,788
1 Eli Lilly(LLYON) / TJS
SM7.743,088
1 Eli Lilly(LLYON) / GEL
2.280,8444
1 Eli Lilly(LLYON) / AOA
Kz771.438,8076
1 Eli Lilly(LLYON) / BHD
.د.ب316,45664
1 Eli Lilly(LLYON) / BMD
$841,64
1 Eli Lilly(LLYON) / DKK
kr5.428,578
1 Eli Lilly(LLYON) / HNL
L22.101,4664
1 Eli Lilly(LLYON) / MUR
38.277,7872
1 Eli Lilly(LLYON) / NAD
$14.493,0408
1 Eli Lilly(LLYON) / NOK
kr8.458,482
1 Eli Lilly(LLYON) / NZD
$1.464,4536
1 Eli Lilly(LLYON) / PAB
B/.841,64
1 Eli Lilly(LLYON) / PGK
K3.551,7208
1 Eli Lilly(LLYON) / QAR
ر.ق3.063,5696
1 Eli Lilly(LLYON) / RSD
дин.85.207,6336
1 Eli Lilly(LLYON) / UZS
soʻm10.140.238,6316
1 Eli Lilly(LLYON) / ALL
L70.386,3532
1 Eli Lilly(LLYON) / ANG
ƒ1.506,5356
1 Eli Lilly(LLYON) / AWG
ƒ1.514,952
1 Eli Lilly(LLYON) / BBD
$1.683,28
1 Eli Lilly(LLYON) / BAM
KM1.413,9552
1 Eli Lilly(LLYON) / BIF
Fr2.489.571,12
1 Eli Lilly(LLYON) / BND
$1.094,132
1 Eli Lilly(LLYON) / BSD
$841,64
1 Eli Lilly(LLYON) / JMD
$134.569,8196
1 Eli Lilly(LLYON) / KHR
3.380.076,7384
1 Eli Lilly(LLYON) / KMF
Fr356.013,72
1 Eli Lilly(LLYON) / LAK
18.296.521,3732
1 Eli Lilly(LLYON) / LKR
රු256.203,6324
1 Eli Lilly(LLYON) / MDL
L14.206,8832
1 Eli Lilly(LLYON) / MGA
Ar3.774.166,252
1 Eli Lilly(LLYON) / MOP
P6.733,12
1 Eli Lilly(LLYON) / MVR
12.877,092
1 Eli Lilly(LLYON) / MWK
MK1.461.179,6204
1 Eli Lilly(LLYON) / MZN
MT53.780,796
1 Eli Lilly(LLYON) / NPR
रु119.395,0504
1 Eli Lilly(LLYON) / PYG
5.968.910,88
1 Eli Lilly(LLYON) / RWF
Fr1.221.219,64
1 Eli Lilly(LLYON) / SBD
$6.926,6972
1 Eli Lilly(LLYON) / SCR
11.850,2912
1 Eli Lilly(LLYON) / SRD
$32.613,55
1 Eli Lilly(LLYON) / SVC
$7.364,35
1 Eli Lilly(LLYON) / SZL
L14.493,0408
1 Eli Lilly(LLYON) / TMT
m2.945,74
1 Eli Lilly(LLYON) / TND
د.ت2.472,73832
1 Eli Lilly(LLYON) / TTD
$5.697,9028
1 Eli Lilly(LLYON) / UGX
Sh2.932.273,76
1 Eli Lilly(LLYON) / XAF
Fr476.368,24
1 Eli Lilly(LLYON) / XCD
$2.272,428
1 Eli Lilly(LLYON) / XOF
Fr476.368,24
1 Eli Lilly(LLYON) / XPF
Fr86.688,92
1 Eli Lilly(LLYON) / BWP
P11.277,976
1 Eli Lilly(LLYON) / BZD
$1.691,6964
1 Eli Lilly(LLYON) / CVE
$80.056,7968
1 Eli Lilly(LLYON) / DJF
Fr148.970,28
1 Eli Lilly(LLYON) / DOP
$54.008,0388
1 Eli Lilly(LLYON) / DZD
د.ج109.387,9508
1 Eli Lilly(LLYON) / FJD
$1.902,1064
1 Eli Lilly(LLYON) / GNF
Fr7.318.059,8
1 Eli Lilly(LLYON) / GTQ
Q6.446,9624
1 Eli Lilly(LLYON) / GYD
$176.180,5012
1 Eli Lilly(LLYON) / ISK
kr105.205

Eli Lilly Mənbəyi

Eli Lilly haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Eli Lilly Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Eli Lilly Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Eli Lilly (LLYON) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LLYON qiyməti 841,64 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LLYON / USD cari qiyməti nədir?
LLYON / USD cari qiyməti $ 841,64 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Eli Lilly üçün bazar dəyəri nədir?
LLYON üçün bazar dəyəri $ 3,36M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LLYON aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LLYON aktivinin dövriyyədə olan təklifi 4,00K USD təşkil edir.
LLYON üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LLYON ATH qiyməti olan 868,2113662566151 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LLYON qiyməti (ATL) nədir?
LLYON ATL qiyməti olan 712,8133541417105 USD dəyərinə endi.
LLYON ticarət həcmi nədir?
LLYON üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 70,55K USD.
LLYON bu il daha da yüksələcək?
LLYON bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LLYON qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:38:22 (UTC+8)

Eli Lilly (LLYON) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

LLYON / USD Kalkulyatoru

Miqdar

LLYON
LLYON
USD
USD

1 LLYON = 841,64 USD

LLYON Ticarəti Edin

LLYON/USDT
$841,64
$841,64$841,64
-0,45%

Bu gün MEXC-ə Qoşulun

-- Spot Bazar Yaradıcı Komissiya -- Spot Bazar Alıcı Komissiya
-- Fyuçers Bazar Yaradıcı Komissiya -- Fyuçers Bazar Alıcı Komissiya

