Bugünkü canlı Lit Protocol qiyməti 0.116 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LITKEY / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin.

Lit Protocol Logosu

Lit Protocol qiyməti(LITKEY)

1 LITKEY / USD Canlı Qiyməti:

$0,1157
+8,53%1D
USD
Lit Protocol (LITKEY) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 16:41:24 (UTC+8)

Lit Protocol (LITKEY) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
$ 0,1
24 saat Aşağı
$ 0,1358
24 saat Yüksək

$ 0,1
$ 0,1358
--
--
+1,31%

+8,53%

+132,00%

+132,00%

Lit Protocol (LITKEY) canlı qiyməti $ 0,116. LITKEY son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,1 və ən yüksək $ 0,1358 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LITKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti --, ən aşağı qiyməti isə -- oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LITKEY son bir saat ərzində +1,31%, 24 saat ərzində +8,53% və son 7 gündə isə +132,00% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lit Protocol (LITKEY) Bazar Məlumatları

--
$ 90,71K
$ 116,00M
--
1.000.000.000
BASE

Lit Protocol üzrə cari Bazar Dəyəri -- və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 90,71K təşkil edir. LITKEY üzrə dövriyyədə olan təklif --, ümumi təklif isə 1000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 116,00M təşkil edir.

Lit Protocol (LITKEY) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Lit Protocol qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ +0,009094+8,53%
30 Gün$ +0,066+132,00%
60 Gün$ +0,066+132,00%
90 Gün$ +0,066+132,00%
Bugünkü Lit Protocol Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LITKEY $ +0,009094 (+8,53%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Lit Protocol 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,066 (+132,00%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Lit Protocol 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LITKEY $ +0,066 (+132,00%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Lit Protocol 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,066 (+132,00%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Lit Protocol (LITKEY) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Lit Protocol Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Lit Protocol (LITKEY) Nədir?

Lit Protocol is a decentralized key management network for programmable signing and encryption. The network empowers developers to create secure, decentralized applications that manage crypto assets, private data, and user authority seamlessly across platforms, with no single point of failure or centralized authority.

Lit Protocol MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Lit Protocol investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LITKEY steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Lit Protocol haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Lit Protocol satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Lit Protocol Qiymət Proqnozu (USD)

Lit Protocol (LITKEY) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lit Protocol (LITKEY) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lit Protocol üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lit Protocol qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Lit Protocol (LITKEY) Tokenomikası

Lit Protocol (LITKEY) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LITKEY tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Lit Protocol (LITKEY) necə alınır?

Necə Lit Protocol alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Lit Protocol Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LITKEY Aktivindən Yerli Valyutalara

Lit Protocol Mənbəyi

Lit Protocol haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Ağ kağız
Rəsmi Lit Protocol Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Lit Protocol Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Lit Protocol (LITKEY) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LITKEY qiyməti 0,116 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LITKEY / USD cari qiyməti nədir?
LITKEY / USD cari qiyməti $ 0,116 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lit Protocol üçün bazar dəyəri nədir?
LITKEY üçün bazar dəyəri -- USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LITKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LITKEY aktivinin dövriyyədə olan təklifi -- USD təşkil edir.
LITKEY üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LITKEY ATH qiyməti olan -- USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LITKEY qiyməti (ATL) nədir?
LITKEY ATL qiyməti olan-- USD dəyərinə endi.
LITKEY ticarət həcmi nədir?
LITKEY üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 90,71K USD.
LITKEY bu il daha da yüksələcək?
LITKEY bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LITKEY qiymət proqnozuna baxın.
Lit Protocol (LITKEY) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 05:09:00Sektor Yenilikləri
Son 24 saatda bazar üzrə $1.134 milyard likvidasiya edilib, əsasən uzun pozisiyalar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə

Qaynar Xəbərlər

Niyə Bu Qədər İnsan Hələ də Bül Bazarında Pul itirir?

October 6, 2025

Bitcoin Layer 2 Şəbəkələrinin Yüksəlişi: 2025-ci İldə Bitcoin-in Gələcəyini Yenidən Formalaşdıran Texnologiyanın Anlayışı

October 6, 2025

2025-ci ildə Altcoinlər: TOTAL3 Yenisə Yüksəklərə Çıxdıqda, Amma Sizin Portfeliniz Hərəkət Etmir

October 5, 2025
Ətraflı Baxın

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

