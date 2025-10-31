Bugünkü canlı Lemmy The Bat qiyməti 0.00000669 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.Bugünkü canlı Lemmy The Bat qiyməti 0.00000669 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində LBAI / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də LBAI qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

Lemmy The Bat Logosu

Lemmy The Bat qiyməti(LBAI)

1 LBAI / USD Canlı Qiyməti:

Lemmy The Bat (LBAI) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:10 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Qiymət Məlumatları (USD)

24 saatlıq qiymət dəyişikliyi aralığı:
Lemmy The Bat (LBAI) canlı qiyməti $ 0,00000669. LBAI son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,00000637 və ən yüksək $ 0,00000733 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. LBAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,000142961223304784, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000000069696303443 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, LBAI son bir saat ərzində +0,45%, 24 saat ərzində -2,46% və son 7 gündə isə -28,22% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

Lemmy The Bat (LBAI) Bazar Məlumatları

No.2547

ETH

Lemmy The Bat üzrə cari Bazar Dəyəri $ 461,61K və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 42,72K təşkil edir. LBAI üzrə dövriyyədə olan təklif 69,00B, ümumi təklif isə 69000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 461,61K təşkil edir.

Lemmy The Bat (LBAI) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün Lemmy The Bat qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,0000001694-2,46%
30 Gün$ -0,00001624-70,83%
60 Gün$ -0,00002621-79,67%
90 Gün$ -0,00004331-86,62%
Bugünkü Lemmy The Bat Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün LBAI $ -0,0000001694 (-2,46%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

Lemmy The Bat 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ -0,00001624 (-70,83%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

Lemmy The Bat 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə LBAI $ -0,00002621 (-79,67%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

Lemmy The Bat 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ -0,00004331 (-86,62%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

Lemmy The Bat (LBAI) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi Lemmy The Bat Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

Lemmy The Bat (LBAI) Nədir?

The first bat meme token that will fly with AI.

Lemmy The Bat MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC Lemmy The Bat investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- LBAI steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə Lemmy The Bat haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız Lemmy The Bat satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

Lemmy The Bat Qiymət Proqnozu (USD)

Lemmy The Bat (LBAI) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? Lemmy The Bat (LBAI) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? Lemmy The Bat üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

Lemmy The Bat qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

Lemmy The Bat (LBAI) Tokenomikası

Lemmy The Bat (LBAI) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. LBAI tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

Lemmy The Bat (LBAI) necə alınır?

Necə Lemmy The Bat alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım Lemmy The Bat Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

LBAI Aktivindən Yerli Valyutalara

1 Lemmy The Bat(LBAI) / VND
0,17604735
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AUD
A$0,0000101688
1 Lemmy The Bat(LBAI) / GBP
0,0000050844
1 Lemmy The Bat(LBAI) / EUR
0,0000057534
1 Lemmy The Bat(LBAI) / USD
$0,00000669
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MYR
RM0,0000280311
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TRY
0,0002811138
1 Lemmy The Bat(LBAI) / JPY
¥0,00102357
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ARS
ARS$0,0096258396
1 Lemmy The Bat(LBAI) / RUB
0,0005348655
1 Lemmy The Bat(LBAI) / INR
0,0005929347
1 Lemmy The Bat(LBAI) / IDR
Rp0,1096721136
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PHP
0,0003936396
1 Lemmy The Bat(LBAI) / EGP
￡E.0,0003159018
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BRL
R$0,0000359922
1 Lemmy The Bat(LBAI) / CAD
C$0,0000092991
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BDT
0,0008179194
1 Lemmy The Bat(LBAI) / NGN
0,0096815673
1 Lemmy The Bat(LBAI) / COP
$0,0259301724
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ZAR
R.0,0001154694
1 Lemmy The Bat(LBAI) / UAH
0,0002809131
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TZS
T.Sh.0,01643733
1 Lemmy The Bat(LBAI) / VES
Bs0,00147849
1 Lemmy The Bat(LBAI) / CLP
$0,00630198
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PKR
Rs0,0018876504
1 Lemmy The Bat(LBAI) / KZT
0,003549045
1 Lemmy The Bat(LBAI) / THB
฿0,0002161539
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TWD
NT$0,0002055837
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AED
د.إ0,0000245523
1 Lemmy The Bat(LBAI) / CHF
Fr0,000005352
1 Lemmy The Bat(LBAI) / HKD
HK$0,0000519144
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AMD
֏0,0025611996
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MAD
.د.م0,0000619494
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MXN
$0,0001239657
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SAR
ريال0,0000250875
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ETB
Br0,0010285875
1 Lemmy The Bat(LBAI) / KES
KSh0,0008642811
1 Lemmy The Bat(LBAI) / JOD
د.أ0,00000474321
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PLN
0,0000244854
1 Lemmy The Bat(LBAI) / RON
лв0,0000293691
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SEK
kr0,0000630867
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BGN
лв0,0000112392
1 Lemmy The Bat(LBAI) / HUF
Ft0,0022449633
1 Lemmy The Bat(LBAI) / CZK
0,0001406238
1 Lemmy The Bat(LBAI) / KWD
د.ك0,00000204714
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ILS
0,0000217425
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BOB
Bs0,0000462279
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AZN
0,000011373
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TJS
SM0,000061548
1 Lemmy The Bat(LBAI) / GEL
0,0000181299
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AOA
Kz0,0061319871
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BHD
.د.ب0,00000251544
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BMD
$0,00000669
1 Lemmy The Bat(LBAI) / DKK
kr0,0000431505
1 Lemmy The Bat(LBAI) / HNL
L0,0001756794
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MUR
0,0003042612
1 Lemmy The Bat(LBAI) / NAD
$0,0001152018
1 Lemmy The Bat(LBAI) / NOK
kr0,0000672345
1 Lemmy The Bat(LBAI) / NZD
$0,0000116406
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PAB
B/.0,00000669
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PGK
K0,0000282318
1 Lemmy The Bat(LBAI) / QAR
ر.ق0,0000243516
1 Lemmy The Bat(LBAI) / RSD
дин.0,0006772956
1 Lemmy The Bat(LBAI) / UZS
soʻm0,0806023911
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ALL
L0,0005594847
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ANG
ƒ0,0000119751
1 Lemmy The Bat(LBAI) / AWG
ƒ0,000012042
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BBD
$0,00001338
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BAM
KM0,0000112392
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BIF
Fr0,01978902
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BND
$0,000008697
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BSD
$0,00000669
1 Lemmy The Bat(LBAI) / JMD
$0,0010696641
1 Lemmy The Bat(LBAI) / KHR
0,0268674414
1 Lemmy The Bat(LBAI) / KMF
Fr0,00282987
1 Lemmy The Bat(LBAI) / LAK
0,1454347797
1 Lemmy The Bat(LBAI) / LKR
රු0,0020365029
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MDL
L0,0001129272
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MGA
Ar0,029999967
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MOP
P0,00005352
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MVR
0,000102357
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MWK
MK0,0116145759
1 Lemmy The Bat(LBAI) / MZN
MT0,000427491
1 Lemmy The Bat(LBAI) / NPR
रु0,0009490434
1 Lemmy The Bat(LBAI) / PYG
0,04744548
1 Lemmy The Bat(LBAI) / RWF
Fr0,00970719
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SBD
$0,0000550587
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SCR
0,0000941952
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SRD
$0,0002592375
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SVC
$0,0000585375
1 Lemmy The Bat(LBAI) / SZL
L0,0001152018
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TMT
m0,000023415
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TND
د.ت0,00001965522
1 Lemmy The Bat(LBAI) / TTD
$0,0000452913
1 Lemmy The Bat(LBAI) / UGX
Sh0,02330796
1 Lemmy The Bat(LBAI) / XAF
Fr0,00378654
1 Lemmy The Bat(LBAI) / XCD
$0,000018063
1 Lemmy The Bat(LBAI) / XOF
Fr0,00378654
1 Lemmy The Bat(LBAI) / XPF
Fr0,00068907
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BWP
P0,000089646
1 Lemmy The Bat(LBAI) / BZD
$0,0000134469
1 Lemmy The Bat(LBAI) / CVE
$0,0006363528
1 Lemmy The Bat(LBAI) / DJF
Fr0,00118413
1 Lemmy The Bat(LBAI) / DOP
$0,0004292973
1 Lemmy The Bat(LBAI) / DZD
د.ج0,0008694993
1 Lemmy The Bat(LBAI) / FJD
$0,0000151194
1 Lemmy The Bat(LBAI) / GNF
Fr0,05816955
1 Lemmy The Bat(LBAI) / GTQ
Q0,0000512454
1 Lemmy The Bat(LBAI) / GYD
$0,0014004177
1 Lemmy The Bat(LBAI) / ISK
kr0,00083625

Lemmy The Bat Mənbəyi

Lemmy The Bat haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi Lemmy The Bat Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: Lemmy The Bat Haqqında Digər Suallar

Bugünkü Lemmy The Bat (LBAI) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı LBAI qiyməti 0,00000669 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
LBAI / USD cari qiyməti nədir?
LBAI / USD cari qiyməti $ 0,00000669 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
Lemmy The Bat üçün bazar dəyəri nədir?
LBAI üçün bazar dəyəri $ 461,61K USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
LBAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
LBAI aktivinin dövriyyədə olan təklifi 69,00B USD təşkil edir.
LBAI üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
LBAI ATH qiyməti olan 0,000142961223304784 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı LBAI qiyməti (ATL) nədir?
LBAI ATL qiyməti olan 0,000000069696303443 USD dəyərinə endi.
LBAI ticarət həcmi nədir?
LBAI üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 42,72K USD.
LBAI bu il daha da yüksələcək?
LBAI bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün LBAI qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:37:10 (UTC+8)

Lemmy The Bat (LBAI) Vacib Sektor Yenilikləri

Tarix (UTC+8)NövMəlumatlar
10-31 01:38:24Ekspert Analizləri
Besent: Fed-in 25 baza bəndi faiz dərəcəsi endiriminə görə təşəkkür edir, lakin ifadə tərzindən məmnun deyil
10-30 11:46:23Valyuta Siyasəti
Kriptovalyuta bazarı FED-in faiz dərəcəsinin azaldılması ilə bağlı qeyri-müəyyən gözləntilər fonunda aşağı dəstək axtarır
10-30 07:20:09Valyuta Siyasəti
Federal Ehtiyat Sistemi gözlənildiyi kimi faiz dərəcələrini 25 baza bəndi azaldır
10-28 21:35:49Sektor Yenilikləri
Solana ekosisteminin bəzi mem koinləri bu gün əhəmiyyətli qazanclar göstərir, CHILLHOUSE bir gün ərzində 130%-dən çox artır
10-28 14:23:33Sektor Yenilikləri
Bu il Bitcoinin oktyabr gəliri müvəqqəti olaraq 0.39% olaraq bildirilir, tarixi orta gəlir olan 21.89% ilə müqayisədə
10-27 21:40:25Sektor Yenilikləri
CoinShares: Rəqəmsal aktiv investisiya məhsulları keçən həftə 921 milyon dollar xalis daxilolmalar gördü

İmtina

Kriptovalyuta qiymətləri yüksək bazar risklərinə və qiymət dalğalanmalarına tabedir. Yalnız tanıdığınız və risklərini anladığınız layihə və məhsullara investisiya etməlisiniz. İnvestisiya qərarları qəbul etməzdən əvvəl öz investisiya təcrübənizi, maliyyə vəziyyətinizi, məqsədlərinizi və risk tolerantlığınızı diqqətlə nəzərdən keçirin və müstəqil maliyyə məsləhətçisi ilə məsləhətləşin. Bu material maliyyə məsləhəti kimi qiymətləndirilməməlidir. Keçmiş performansınız gələcək performans üçün etibarlı göstərici deyil. İnvestisiyanızın dəyəri həm yüksələ, həm də enə bilər və investisiya etdiyiniz məbləği geri ala bilməyə bilərsiniz. İnvestisiya qərarları yalnız sizə məxsusdur. MEXC qarşılaşacağınız hər hansı bir itkiyə görə məsuliyyət daşımır. Ətraflı məlumat üçün, zəhmət olmasa, İstifadə Şərtləri və Risk Xəbərdarlığına baxın. Əlavə olaraq, burada təqdim olunan kriptovalyutalarla əlaqəli məlumatların (məsələn, cari canlı qiymət) üçüncü tərəf mənbələrinə əsaslandığını nəzərə alın. Bu məlumatlar "olduğu kimi" təqdim edilir və hər hansı bir təqdimat və ya zəmanət olmadan yalnız məlumat məqsədilə istifadə edilməlidir. Üçüncü tərəf saytların linkləri də MEXC-in nəzarəti altında deyil. MEXC bu cür üçüncü tərəf saytlarının etibarlılığı və düzgünlüyünə görə məsuliyyət daşımır.

