Bugünkü canlı OFFICIAL K-POP qiyməti 0.000263 USD təşkil edir. Real vaxt rejimində KPOP / USD qiymət yeniləmələrini, canlı qrafikləri, bazar dəyərini, 24 saatlıq həcmi və daha çoxunu izləyin. İndi MEXC-də KPOP qiymət trendini asanlıqla kəşf edin.

$0,000263
OFFICIAL K-POP (KPOP) Canlı Qiymət Qrafiki
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:55 (UTC+8)

OFFICIAL K-POP (KPOP) Qiymət Məlumatları (USD)

$ 0,0002615
$ 0,0002734
OFFICIAL K-POP (KPOP) canlı qiyməti $ 0,000263. KPOP son 24 saat ərzində ən aşağı $ 0,0002615 və ən yüksək $ 0,0002734 qiymətləri arasında ticarət edilərək aktiv bazar dalğalanması göstərib. KPOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti $ 0,001003499785734869, ən aşağı qiyməti isə $ 0,000002025104729961 oldu.

Qısamüddətli performans baxımından, KPOP son bir saat ərzində -0,08%, 24 saat ərzində -2,01% və son 7 gündə isə +0,30% dəyişib. Bu, sizə MEXC-də ən son qiymət tendensiyaları və bazar dinamikası haqqında qısa məlumat təqdim edir.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Bazar Məlumatları

$ 1,71M
$ 50,23K
$ 2,10M
6,48B
8.000.000.000
8.000.000.000
OFFICIAL K-POP üzrə cari Bazar Dəyəri $ 1,71M və 24 saatlıq ticarət həcmi $ 50,23K təşkil edir. KPOP üzrə dövriyyədə olan təklif 6,48B, ümumi təklif isə 8000000000 təşkil edir. Onun Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirməsi (FDV) $ 2,10M təşkil edir.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Qiymət Tarixçəsi USD

Bugün, 30 gün, 60 gün ve 90 gün üçün OFFICIAL K-POP qiyməti dəyişikliklərini izləyin:

DövrDəyişiklik (USD)Dəyişiklik (%)
Bu gün$ -0,000005395-2,01%
30 Gün$ +0,0000199+8,18%
60 Gün$ -0,0001165-30,70%
90 Gün$ +0,000113+75,33%
Bugünkü OFFICIAL K-POP Qiymət Dəyişikliyi

Bu gün KPOP $ -0,000005395 (-2,01%) dəyişiklik göstərdi. Bu, ən son bazar aktivliyini əks etdirir.

OFFICIAL K-POP 30 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Son 30 gündə qiymət $ +0,0000199 (+8,18%) dəyişdi. Bu, tokenin qısamüddətli performansını göstərir.

OFFICIAL K-POP 60 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

Baxış 60 günə genişləndirildikdə KPOP $ -0,0001165 (-30,70%) dəyişiklik göstərdi və bu da onun performansı barədə daha geniş perspektiv təqdim edir.

OFFICIAL K-POP 90 Günlük Qiymət Dəyişikliyi

90 günlük trendə baxdıqda qiymət $ +0,000113 (+75,33%) dəyişdi. Bu, tokenin uzunmüddətli gedişatı barədə daha ətraflı fikir təqdim edir.

OFFICIAL K-POP (KPOP) üçün bütün zamanların qiymət tarixçəsinin və qiymət hərəkətlərinin kilidini açmaq istəyirsiniz?

İndi OFFICIAL K-POP Qiymət Tarixçəsi səhifəsinə baxın.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Nədir?

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

OFFICIAL K-POP MEXC-də mövcuddur. MEXC bu tokenin birbaşa platformamızda satınalmasının, saxlanılmasının, transferinin və steykinqinin rahatlığını təmin edir. Təcrübəli bir investor və ya kriptovalyutalar dünyasına yeni başlayan biri olmağınızdan asılı olmayaraq, MEXC OFFICIAL K-POP investisiyalarınızı effektiv idarə etmək üçün istifadəçi dostu interfeys və müxtəlif alətlər təklif edir. Bu token barədə daha ətraflı məlumat üçün sizi rəqəmsal aktivlərin təqdimatı səhifəmizə dəvət edirik.

Əlavə olaraq, saxladıqlarınızdan necə mükafat qazana biləcəyinizi öyrənmək üçün
- KPOP steykinq mövduluğunu yoxlaya bilərsiniz.
Ən son bazar trendləri və mütəxəssis fikirləri haqqında məlumatlı olmaq üçün blog səhifəmizdə OFFICIAL K-POP haqqındakı rəyləri və analizləri oxuya bilərsiniz.

Bizim hərtərəfli resurslarımız OFFICIAL K-POP satın alma təcrübənizi rahat və məlumatlı etmək üçün hazırlanıb, sizi inamla investisiya etmək üçün bütün alətlər və biliklər ilə təmin edir.

OFFICIAL K-POP Qiymət Proqnozu (USD)

OFFICIAL K-POP (KPOP) dəyəri sabah, gələn həftə və ya gələn ay USD ilə nə qədər olacaq? OFFICIAL K-POP (KPOP) aktivlərinizin 2025, 2026, 2027, 2028-ci illərdə və ya hətta 10 və ya 20 il sonra dəyəri nə qədər ola bilər? OFFICIAL K-POP üçün həm qısamüddətli, həm də uzunmüddətli proqnozları kəşf etmək üçün qiymət proqnozu alətimizdən istifadə edin.

OFFICIAL K-POP qiymət proqnozunu indi yoxlayın!

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomikası

OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyəri və inkişaf potensialı barədə daha dərin anlayış verə bilər. Tokenlərin necə paylandığından tutmuş təklifin idarə olunmasına qədər tokenomika layihənin iqtisadi əsasını göstərir. KPOP tokenin geniş tokenomikası haqqında indi məlumat əldə edin!

OFFICIAL K-POP (KPOP) necə alınır?

Necə OFFICIAL K-POP alacağınızı axtarırsınız? Proses sadə və problemsizdir! Addım-addım OFFICIAL K-POP Necə Alınır təlimatını izləyərək MEXC-də asanlıqla ala bilərsiniz. Sizə MEXC-də qeydiyyatdan keçmək və mövcud olan müxtəlif rahat ödəniş seçimlərindən istifadə etməyi göstərən ətraflı təlimatlar və video dərslər təqdim edirik.

KPOP Aktivindən Yerli Valyutalara

1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / VND
6,920845
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AUD
A$0,00039976
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GBP
0,00019988
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / EUR
0,00022618
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / USD
$0,000263
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MYR
RM0,00110197
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TRY
0,01105126
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / JPY
¥0,040239
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ARS
ARS$0,37841492
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RUB
0,02102685
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / INR
0,02330969
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / IDR
Rp4,31147472
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PHP
0,01547492
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / EGP
￡E.0,01241886
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BRL
R$0,00141494
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CAD
C$0,00036557
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BDT
0,03215438
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NGN
0,38060571
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / COP
$1,01937748
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ZAR
R.0,00453938
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / UAH
0,01104337
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TZS
T.Sh.0,646191
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / VES
Bs0,058123
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CLP
$0,247746
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PKR
Rs0,07420808
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KZT
0,1395215
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / THB
฿0,00849753
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TWD
NT$0,00808199
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AED
د.إ0,00096521
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CHF
Fr0,0002104
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HKD
HK$0,00204088
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AMD
֏0,10068692
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MAD
.د.م0,00243538
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MXN
$0,00487339
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SAR
ريال0,00098625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ETB
Br0,04043625
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KES
KSh0,03397697
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / JOD
د.أ0,000186467
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PLN
0,00096258
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RON
лв0,00115457
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SEK
kr0,00248009
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BGN
лв0,00044184
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HUF
Ft0,08825491
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CZK
0,00552826
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KWD
د.ك0,000080478
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ILS
0,00085475
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BOB
Bs0,00181733
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AZN
0,0004471
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TJS
SM0,0024196
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GEL
0,00071273
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AOA
Kz0,24106317
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BHD
.د.ب0,000098888
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BMD
$0,000263
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / DKK
kr0,00169635
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / HNL
L0,00690638
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MUR
0,01196124
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NAD
$0,00452886
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NOK
kr0,00264315
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NZD
$0,00045762
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PAB
B/.0,000263
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PGK
K0,00110986
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / QAR
ر.ق0,00095732
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RSD
дин.0,02662612
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / UZS
soʻm3,16867397
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ALL
L0,02199469
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ANG
ƒ0,00047077
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / AWG
ƒ0,0004734
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BBD
$0,000526
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BAM
KM0,00044184
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BIF
Fr0,777954
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BND
$0,0003419
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BSD
$0,000263
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / JMD
$0,04205107
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KHR
1,05622378
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / KMF
Fr0,111249
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / LAK
5,71739119
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / LKR
රු0,08005983
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MDL
L0,00443944
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MGA
Ar1,1793709
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MOP
P0,002104
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MVR
0,0040239
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MWK
MK0,45659693
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / MZN
MT0,0168057
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / NPR
रु0,03730918
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / PYG
1,865196
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / RWF
Fr0,381613
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SBD
$0,00216449
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SCR
0,00370304
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SRD
$0,01019125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SVC
$0,00230125
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / SZL
L0,00452886
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TMT
m0,0009205
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TND
د.ت0,000772694
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / TTD
$0,00178051
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / UGX
Sh0,916292
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / XAF
Fr0,148858
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / XCD
$0,0007101
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / XOF
Fr0,148858
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / XPF
Fr0,027089
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BWP
P0,0035242
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / BZD
$0,00052863
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / CVE
$0,02501656
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / DJF
Fr0,046551
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / DOP
$0,01687671
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / DZD
د.ج0,03418211
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / FJD
$0,00059438
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GNF
Fr2,286785
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GTQ
Q0,00201458
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / GYD
$0,05505379
1 OFFICIAL K-POP(KPOP) / ISK
kr0,032875

OFFICIAL K-POP Mənbəyi

OFFICIAL K-POP haqqında daha ətraflı məlumat əldə etmək üçün, ağ kağızı, rəsmi veb-saytı və digər nəşrləri araşdırmağı tövsiyə edirik:

Rəsmi OFFICIAL K-POP Veb-saytı
Block Explorer

İnsanlar, Həmçinin Soruşur: OFFICIAL K-POP Haqqında Digər Suallar

Bugünkü OFFICIAL K-POP (KPOP) dəyəri nə qədərdir?
USD üzrə canlı KPOP qiyməti 0,000263 USD təşkil edir və real vaxt rejimində ən son bazar məlumatları ilə yenilənir.
KPOP / USD cari qiyməti nədir?
KPOP / USD cari qiyməti $ 0,000263 təşkil edir. Dəqiq token konvertasiyası üçün MEXC Konvertasiyasına baxın.
OFFICIAL K-POP üçün bazar dəyəri nədir?
KPOP üçün bazar dəyəri $ 1,71M USD təşkil edir. Bazar dəyəri = cari qiymət × dövriyyədə olan təklif. Bu, tokenin ümumi bazar dəyərini və sıralamasını göstərir.
KPOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi nədir?
KPOP aktivinin dövriyyədə olan təklifi 6,48B USD təşkil edir.
KPOP üçün bütün zamanların ən yüksək qiyməti (ATH) nədir?
KPOP ATH qiyməti olan 0,001003499785734869 USD dəyərinə yüksəldi.
Bütün zamanların ən aşağı KPOP qiyməti (ATL) nədir?
KPOP ATL qiyməti olan 0,000002025104729961 USD dəyərinə endi.
KPOP ticarət həcmi nədir?
KPOP üçün 24 saatlıq canlı ticarət həcmi $ 50,23K USD.
KPOP bu il daha da yüksələcək?
KPOP bazar şərtlərindən və layihənin inkişafından asılı olaraq bu il daha da yüksələ bilər. Dərin analiz üçün KPOP qiymət proqnozuna baxın.
Səhifənin son yenilənməsi: 2025-10-31 09:36:55 (UTC+8)

