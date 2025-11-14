OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomikası

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomikası

OFFICIAL K-POP (KPOP) haqqında token təklifi, paylanma modeli və real vaxt rejimli bazar məlumatları daxil olmaqla əsas məlumatları kəşf edin.
Səhifənin son yenilənmə tarixi: 2025-11-14 05:17:09 (UTC+8)
OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomikası və Qiymət Analizi

OFFICIAL K-POP (KPOP) üçün bazar dəyəri, təklif detalları, FDV və qiymət tarixçəsi daxil olmaqla əsas tokenomikanı və qiymət məlumatlarını kəşf edin. Tokenin cari dəyərini və bazar mövqeyini bir baxışda anlayın.

Bazar Dəyəri:
$ 1,60M
Ümumi Təchizat:
$ 8,00B
Dövriyyədə Olan Təklif:
$ 6,48B
FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):
$ 1,98M
Bütün Zamanların Ən Yüksəyi:
$ 0,0004226
Bütün Zamanların Ən Aşağısı:
$ 0,000002025104729961
Cari Qiymət:
$ 0,0002475
OFFICIAL K-POP (KPOP) Məlumatları

The next evolution of pop culture fandom. A global, digital first movement that allows anyone, anywhere, to be part of Korean entertainment's culture and identity. $KPOP is where global fandoms unite, and it's where artists, brands, and fans connect.

Rəsmi Veb-sayt:
https://www.officialkpop.com/
Block Explorer
https://etherscan.io/token/0xea36Af87Df952fd4c9A05Cd792d370909Bbda8DB

OFFICIAL K-POP (KPOP) Tokenomikası: Əsas Göstəricilər və İstifadə Halları

OFFICIAL K-POP (KPOP) tokenomikasını anlamaq onun uzunmüddətli dəyərini, davamlılığını və potensialını təhlil etmək üçün vacibdir.

Əsas Göstəricilər və Hesablanma Üsulları:

Ümumi Təchizat:

Yaradılmış və ya yaradılacaq maksimum KPOP token sayı.

Dövriyyədə Olan Təklif:

Hal-hazırda bazarda olan və hərkəs tərəfindən saxlanıla bilən token sayı.

Maksimum Təklif:

KPOP tokenin ümumi sayına qoyulmuş maksimum limit.

FDV (Tamamilə Azaldılmış Dəyərləndirmə):

Hazırkı qiymət × maksimum təklif kimi hesablanır və bu, bütün tokenlər dövriyyədə olduqda ümumi bazar dəyərinin proqnozunu verir.

İnflyasiya Faizi:

Yeni tokenlərin nə qədər sürətlə buraxıldığını əks etdirir və azlıq və uzunmüddətli qiymət hərəkətinə təsir göstərir.

Bu Göstəricilər Treyderlər Üçün Niyə Vacibdir?

Yüksək dövriyyədə olan təklif = Daha çox likvidlik.

Limitli maksimum təklif + aşağı inflyasiya = Uzunmüddətli qiymət artımı potensialı.

Şəffaf token paylanması = Layihəyə daha çox etimad və mərkəzləşdirilmiş idarəetmə riskinin azalması.

Yüksək FDV və aşağı cari bazar dəyəri = Mümkün həddən artıq dəyərləndirmə siqnalları.

Artıq KPOP tokenomikasını başa düşdünüzsə, KPOP tokenin canlı qiymətini kəşf edin!

KPOP Necə Alınır?

OFFICIAL K-POP (KPOP) kriptovalyutasını portfelinizə əlavə etmək istəyirsiniz? MEXC kredit kartları, bank transferləri və peer-to-peer ticarət daxil olmaqla müxtəlif üsullarla KPOP almağı dəstəkləyir. MEXC yeni başlayan və ya peşəkar olmağınızdan asılı olmayaraq kriptovalyuta alqı-satqısını asan və təhlükəsiz edir.

OFFICIAL K-POP (KPOP) Qiymət Tarixçəsi

KPOP qiymət tarixçəsinin təhlili istifadəçilərə keçmiş bazar hərəkətlərini, əsas dəstək/müqavimət səviyyələrini və dəyişkənlik nümunələrini anlamağa kömək edir. İstər bütün zamanların ən yüksək dəyərlərini izləyin, istərsə də trendləri müəyyənləşdirin, keçmiş məlumatlar qiymət proqnozu və texniki təhlilin vacib hissəsidir.

KPOP Qiymət Proqnozu

KPOP kriptovalyutasının qiymətinin nə olacağını bilmək istəyirsiniz? KPOP qiymət proqnozu səhifəmiz bazar yanaşması, keçmiş trendlər və texniki göstəriciləri birləşdirərək gələcək qiymət hərəkətləri barədə məlumat verir.

İmtina

Bu səhifədəki tokenomika məlumatları üçüncü tərəf mənbələrindən götürülüb. MEXC onun dəqiqliyinə zəmanət vermir. Zəhmət olmasa, investisiya etməzdən əvvəl ətraflı araşdırma aparın.

